İŞKUR güncel açık pozisyonlar 1879 güvenlik görevlisi ve şoför alımı İŞKUR 2019 en az ilkokul mezunu başvuru şartları. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada, güvenlik görevlisi ve şoför pozisyonlarında 1879 kişilik bir alım yapılacağı duyuruldu. Alımlar ülke genelinde gerçekleştirilecek. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İş ilanına başvuru yapabilmeniz için kamu personeli seçme sınavı puanı aranmazken, en az ilköğretim mezunu olmanız gerekiyor. Başta İstanbul Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde olmak üzere ülke genelinde yapılacak güvenlik görevlisi ve şoför alımı ile ilgili şartlar aşağıda belirtildiği gibidir.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.