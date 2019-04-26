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  • Son Güncelleme: 26.04.2019 10:35

ma! 2019 ÖSYM askeri öğrenci aday belirleme sonuçları

MSÜ sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 7 Nisan'da gerçekleştirilen Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek. Peki, ma nasıl yapılır? MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?

MSÜ sınav sonuçları açıklandı

MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Nisan'da uygulanan MSÜ sınavının sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden görüntülenebiliyor. MSÜ sonuçlarının açıklanması ile birlikte hak kazanan adaylar tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ma nasıl yapılır? MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? 2019 MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2019 MSÜ sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan adaylar 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar. Milli Savunma Bakanlığı, bu aşamada tercihlerini gerçekleştirmeyen vatandaşların ikinci aşamaya çağrılmayacağını aktardı.

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en azbirinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Türkçe Temel Matematik Fen Bilimleri Sosyal Bilimler
MSÜ-SA 25 35 30 10
MSÜ-EA 35 35 10 20
MSÜ-SÖ 35 20 10 35
MSÜ-GN 33 33 17 17

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