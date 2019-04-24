81. Özel Güvenlik sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖGG sonuçları ne zaman açıklanır?

Emniyet Genel Müdürlüpü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi alımları için 21 Nisan'da 81. dönem sınavı yapıldı. Bu mesleği icra etmek isteyen binlerce vatandaş katıldıkları sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu tespit etmek için soruları ve cevapları araştırıyor. Öte yandan sonuçların açıklanacağı tarih de gündemde. Peki, 81. Özel Güvenlik Görevlisi sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2019 ÖGG sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

81. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

21 Nisan'da gerçekleştirilen 81. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavının soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. Yayınlanan takvime göre, sonuçlar bugün içerisinde yayınlanacak.

Soru ve cevaplar yayınlandığında haberimizin içeriğine eklenecektir.

81. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi sınavına katılan adayların merakla araştırdığı sonuç tarihi belli oldu. Özel Güvenlik Görevlisi 81. Temel Eğitim ve 57. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçları 10 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak.

Aaylar sonuçlara Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ VE SINAVA İTİRAZ NASIL OLACAK?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden de ilan edilecektir.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.