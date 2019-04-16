TÜBİTAK resmi gazete üzerinden yayımladığı bir duyuru ile çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapacağını açıkladı. TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. İlana göre alımların Araştırmacı, Teknisyen, Teknik ve Destek personeli pozisyonlarına olacağı belirtildi. İşte TÜBİTAK memur personel alım başvuru şartları ve kadro dağılımı.

TÜBİTAK 94 PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ

TÜBİTAK Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, SAGE bünyesinde görev yapmak üzere araştırmacı, teknisyen ve teknik destek personeli olmak üzere 86 proje personeli alınacak. Bu ilan için son başvuru tarihi 6 Mayıs olarak belirlendi. TÜBİTAK UME'ye 4, TÜBİTAK UZAY'a 1, TÜBİTAK MAM'a da 3 personel alımı yapılacak. Teknik ve destek personeli istihdamını kapsayan ilan için 19 Nisan'a kadar başvuruda bulunulabilecek.

TÜBİTAK 94 PERSONEL ALIM İLANI YAYIMLANDI

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacağı açıklandı. İlana göre alımların Araştırmacı, Teknisyen, Teknik ve Destek personeli poizysonlarına olacağı duyuruldu.

Bu kapsamda TÜBİTAK tarafından yayımlanan personel alım ilanında yer alan kadro bilgileri şu şekilde,

TÜBİTAK BAŞVURU KOŞULLARI

Yayımlanan personel alım ilanına başvuru yapacak adayların sağlamaları gereken başvuru koşulları şekilde;

T.C. Vatandaşı olmak. Kamu haklarından yasaklanmamış olmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. Mesai saatleri dışında çalışma engeli bulunmamak. Vardiyalı olarak çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. 18 yaşını tamamlamış olmak Birimde ihtiyaç duyulan diğer idari hizmetlerin yerine getirilmesinde görev almak. Askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.

Kadrolara göre belirlenen öğrenim şartını sağlamak, alım yapılacak ilde ikamet etmek yada edebilecek olmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

TÜBİTAK BAŞVURU İŞLEMLERİ

TÜBİTAK tarafından yayımlanan personel alım ilanında başvurulara dair şu açıklamalar yapıldı.

''Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.''

TÜBİTAK NEDİR?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 1963 yılında Türkiye'de planlı ekonomi döneminin başlangıcında kurulmuştur. Kuruluş aşamasında en temel görevleri, özellikle doğa bilimlerinde temel ve uygulamalı akademik araştırmaları desteklemek ve genç araştırmacıları teşvik etmek, özendirmekti. Bu görevleri yerine getirebilmek amacıyla, temel bilimler, mühendislik, tıp, tarım ve hayvancılık alanlarında dört araştırma grubu (şimdi on araştırma grubunu içeren Araştırma Destek Programları Başkanlığı) ile Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (şimdi Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) oluşturulmuştur.