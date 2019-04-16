Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) 2019 yılı uzman erbaş alımı konusunda başvuru sonucunu ve sınav aşaması çağrı duyurusunu yayınladı. Peki, Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sınav aşaması nasıl olacak? İşte detaylar...

MSB KKK UZMAN ERBAŞ BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı "2019 Yılı Uzman Erbaş Temini" faaliyeti 05 Mart 2019 tarihinde başlamış, başvuru şartlarını taşıyan tüm adaylar gruplar halinde 30 Mayıs 2019 tarihine kadar seçim aşaması faaliyetlerine çağrılmıştır.

Seçim aşaması faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) adresinde hazır bulunacaklardır.

Şehir dışından gelen adaylara yönelik olarak;

* MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına (Cebeci/ANKARA) ulaşabilmeniz için; AŞTİ Otobüs terminalinde indikten sonra ANKARAY metro hattını kullanarak ve DİKİMEVİ durağında inerek Cebeci?ye gelebilirsiniz.

* DİKİMEVİ durağında indikten sonra Tıp Fakültesi Caddesi istikametinde 300 metre yürüyerek MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına ulaşabilirsiniz.

Seçim aşaması faaliyetleri 1 gün sürecektir.

Seçim Aşamaları;

a. Yazılı Sınav

b. Evrak Kontrol

c .Fiziki Değerlendirme

ç. Fiziki Yeterlilik Testi

d. Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir.

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı nizamiyesi önünde seyyar satıcılar tarafından satılan güvenlik formu, dosya, zarf, kalem ve silgi gibi malzemeleri satın almayınız. Sınav salon görevlileri tarafından sınav salonunda kalem ve silgi hazır bulundurulacaktır.

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

Adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) 'adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır' onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir.

İlköğretim/ortaokul mezunu olan adaylar sadece Uzman Onbaşı, en az lise mezunu olan adaylar ise sadece Uzman Çavuş olarak değerlendirilecektir.

Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

YAZILI SINAV UYGULAMASI

Seçim aşamasına çağrıldığı gün gereken şart kriterleri sağlayan adaylar yazılı sınava tabi tutulacak,

Adaylar; Matematik, Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi ve Özgeçmiş konularından açık uçlu sınava tabi tutulacaktır,

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayların eğitim durumları dikkate alınarak, uzman onbaşı ve uzman çavuşlar için yazılı sınav hazırlanacak,

Sözleşmeli Erlikten Uzman Erbaşlığa geçen adayların sınıflandırma işlemleri K.K.K.lığınca sözleşmeli erlikteki sınıf ve branşları dikkate alınarak yapılacaktır.

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ UYGULAMA ESASLARI NELER?

FYT, uzman erbaş adaylarının çabukluk, çeviklik ve kuvvet özelliklerini belirleyen testler olup şınav, mekik ve hava ile parkur durumuna göre, 400 metre hedef koşusu veya 1500 metre düz koşu branşlarında yapılır. Branşlara göre derece, puan ve barajlar ile ilgili detaylı çizelge TABLO-4'te bulunan FYT kriterleri tablosunda yer almaktadır.

Adaylar, her bir branştan en az 1'er puan almaları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanacak, bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılacaktır.

Elenen adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları bulunmaktadır.

Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir. Adayların FYT için yanlarında spor malzemesi getirmesi gerekmektedir. FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamasının icra edildiği bölgeyi terk etmeden iletecektir.

Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" alarak, ilgili rapor ile sınava katılacaktır. (Örneği EK-C'dedir). Ayrıca FYT'ye katılacak adaylardan, "FYT' de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve bu FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" (Örneği EK-B'dedir) alınacaktır.

Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday sınavlara kabul edilmeyecektir.

Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

Kayıt-Kabul, FYT aşamalarından sonra aynı gün içerisinde mülakat uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70 puandır. Bu puan altında not alan adaylar elenmiş sayılacaktır.

Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine sözlü olarak tebliğ edilecek, mülakat aşamasına itiraz hakkı bulunmamaktadır.