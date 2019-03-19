Bekçilik sınav ücreti ne kadar? İşte detaylar

Bekçi olmak isteyen adayların beklediği gün geldi çattı. 8 bin bekçi başvuruları bugün başladı. Çarşı ve mahalle bekçisi olabilmek için adaylar kıyasıya bir yarış içerisine girecek. Bekçilik başvuruları Polis Akademisi resmi internet sitesi ve E-devlet üzerinden yapılacak. Peki sınav ücreti ne kadar, ve hangi bankaya yatırılacak? İşte tüm detaylar.

BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR? HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı, bu dönemin başvuru ücretini 130 TL olarak belirledi. Sınav ücreti Halkbank bankamatikleri ve şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacak. Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan, Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.