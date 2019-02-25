Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılı ile kamu ve özel sektör iş ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Bu ilanlar kapsamında İŞKUR üzerinden 46 bin personel alımı yapılıyor.

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar kapsamında memurluk kadroları, işçi kadroları, yardımcı personel kadroları ve hemen hemen tüm meslek grupları için personel alımı yapılmaktadır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan ilanlara başvurular güncel durumda yapılabilir. Bu bağlamda adayların başvuruları değerlendirme sürecine tabi tutuluyor. Değerlendirmeleri yapılan ve uygun görülen adayların, ilgili başvuruları noktasında işe yerleştirmeleri gerçekleştiriliyor.

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlar ile tüm meslek grupları için geçerlidir. İsithdam edilmek isteyen adaylar ilgilendikleri meslekler açık iş ilanları sayfasında sorgulayarak, ilanlara ulaşabilir ve başvurularını yapabilirler.

Bu ilanlara ilişkin aşçı, bilgisayar teknisyeni, muhasebeci, klima ustası, tesisatçı, kaynakçı, veri giriş personeli, karşılama görevlisi, özel güvenlik personeli, kat görevlisi, temizlik personeli, diş hekimi asistanı, sekreter, kombi ustası, şoför, eczacı, avukat, bilgisayar bakım onarım elamanı, grafik tasarımcı, büro memuru, hasta kayıt kabul memuru, oyun ablası, kreş öğretmeni gibi mesleklerde personel alımı yapılmaktadır.

İlanlara başvuru yapacak olan adaylarda bazı meslek grupları için ehliyet, sertifika, deneyim, bazı programların bilinmesi, askerlik şartı gibi ek nitelikler ya da özellikler aranabiliyor.

İlana başvuru yapacak olan adaylar İŞKUR'un açık iş ilanları sayfasına girerek ilanları görüntüleyebilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler.