BİM'de cuma indirimleri satışa çıktı. 15 Şubat aktüel ürünler kataloğu ile kampanyalı ürünler de belli oldu. Çok amaçlı dolap, erkek ayakkabı, radyolu bluetooth speaker, ışıldak 39 LED, banyo mutfak kaydırmaz halı, masa örtüsü, yumak seti 3'lü gibi birçok ürün indirimli olarak satılıyor. Peki, BİM'de bu hafta başkan hangi ürünler olacak? İşte 15 Şubat 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (15 ŞUBAT 2019)

Dijital baskılı çoban dikişli Banyo Mutfak Kaydırmaz Halı 34,50 TL. Kappa Kadın Termal Tayt 14,50 TL. Kappa Unisex Termal Sweatshirt 27,90 TL. Termo tabanlı Erkek Casual Ayakkabı 34,90 TL. Polyesterden üretilmiş Desenli Masa Örtüsü 9,95 TL. Dinarsu Welsoft Battaniye 29,90 TL. Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 17,50 TL.

BİM 15 ŞUBAT 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN