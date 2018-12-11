DHBT soruları ve cevapları yayınlandı. Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim DHBT'den yüzde 10'ar şeklinde ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar, bir yandan da soru ve cevapları görüntülemek istiyor. Peki, KPSS DHBT soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? 2018 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI

Sınav soruları ve cevapları, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden açıklandı. Adaylar 11 Aralık'tan itibaren 10 gün süreyle ÖSYM'nin htps://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak soruların tamamına ulaşabilecek.

DHBT LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

DHBT ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

DHBT ORTAÖĞRETİM SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 KPSS DHBT sonuçları 4 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılacak. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecek.

DHBT NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Gene l Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT'ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans dü zeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir.