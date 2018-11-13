Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 13.11.2018 15:02
  • Son Güncelleme: 13.11.2018 15:41

'dan 2 milyon kişiye müjdesi! İŞKUR iş ilanlarına nasıl ve nereden başvurulur?

yine milyonlarca işsize umut oluyor. İŞKUR şu anda yayında olan ilanlarla 53 bin personel alımı yapılacak. İŞKUR Genel Müdürü ise hedeflerinin 2021 yılı sonuna kadar 2 milyon kişiye sağlamak olduğunu açıkladı. Vatandaşlar bu gelişmeler üzerine İŞKUR personel alım ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR'a nasıl üye olunur? İŞKUR personel ilanlarına nereden başvurulur? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte İŞKUR ilanları ile ilgili son gelişmeler...

İŞKUR aracılığı ile son 10 yılda yaklaşık 7 milyon 500 bin vatandaşımız iş buldu. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise katıldığı bir televizyon programında 2 milyon işsizi daha sevindirecek bir müjde verdi. Uzunkaya yaptığı açıklamada hedeflerinin 2021 yılı sonuna kadar 2 milyon kişiye daha istihdam sağlamak olduğunu açıkladı. Şu anda İŞKUR'da yayınlanan ilanlarla ise yaklaşık 53 bin işçi aranıyor. İş arayan yüz binlerce vatandaş ise yaşanan bu gelişmelerin ardından İŞKUR personel alım ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR'a nasıl üye olunur? İŞKUR personel ilanlarına nereden başvurulur? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte İŞKUR ilanları ile ilgili son gelişmeler...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR'dan 2 milyon kişiye istihdam müjdesi! İŞKUR iş ilanlarına nasıl ve nereden başvurulur?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar