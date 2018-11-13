İŞKUR aracılığı ile son 10 yılda yaklaşık 7 milyon 500 bin vatandaşımız iş buldu. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise katıldığı bir televizyon programında 2 milyon işsizi daha sevindirecek bir müjde verdi. Uzunkaya yaptığı açıklamada hedeflerinin 2021 yılı sonuna kadar 2 milyon kişiye daha istihdam sağlamak olduğunu açıkladı. Şu anda İŞKUR'da yayınlanan ilanlarla ise yaklaşık 53 bin işçi aranıyor. İş arayan yüz binlerce vatandaş ise yaşanan bu gelişmelerin ardından İŞKUR personel alım ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR'a nasıl üye olunur? İŞKUR personel ilanlarına nereden başvurulur? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte İŞKUR ilanları ile ilgili son gelişmeler...