İŞKUR milyonlarca işsiz için iş kapısı olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 10 yılda yaklaşık 7 milyon 500 bin kişiye istihdam yaratan İŞKUR'da 53 bin personel alımı için ilan açıldı. Kamu personelinden, hizmetliye; aşçıdan, teknikere onlarca meslek dalı için İŞKUR personel ilanı bulunuyor. İş arayan vatandaşlar bu ilanlara nasıl başvurulacağını merak ediyor. İş arayan kişiler İŞKUR personel alım ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR personel alım ilanına kimler başvurabilir? İŞKUR personel alım şartları nelerdir? gibi sorulara da cevap arıyor. İşte İŞKUR ilanları ile ilgili bilinmesi gerekenler...