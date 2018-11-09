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  • 09.11.2018 10:11
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 10:12

'dan 53 bin kişiye iş müjdesi! İŞKUR personel ilanına nasıl ve nereden başvurulur?

yine binlerce işsizi sevindirecek bir müjde verdi. 2018 yılının ilk 10 ayında 1 milyon kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR, 53 bin personel alımı için de ilan bulunduğunu açıkladı. Böylece çeşitli meslek dallarından on binlerce kişinin iş sahibi olacağının müjdesi verilmiş oldu. İş arayan vatandaşlar da İŞKUR personel ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR personel alım şartları nelerdir? İŞKUR'a üye nasıl olunur? gibi sorularına cevap arıyor. İşte İŞKUR personel alım ilanları ile ilgili detaylar...

İŞKURdan 53 bin kişiye iş müjdesi

İŞKUR milyonlarca işsiz için iş kapısı olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 10 yılda yaklaşık 7 milyon 500 bin kişiye istihdam yaratan İŞKUR'da 53 bin personel alımı için ilan açıldı. Kamu personelinden, hizmetliye; aşçıdan, teknikere onlarca meslek dalı için İŞKUR personel ilanı bulunuyor. İş arayan vatandaşlar bu ilanlara nasıl başvurulacağını merak ediyor. İş arayan kişiler İŞKUR personel alım ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR personel alım ilanına kimler başvurabilir? İŞKUR personel alım şartları nelerdir? gibi sorulara da cevap arıyor. İşte İŞKUR ilanları ile ilgili bilinmesi gerekenler...

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