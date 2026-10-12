Jandarma Genel Komutanlığı , personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 2027 yılı muvazzaf subay temin sürecini başlattı. Toplam 135 muvazzaf subayın alınacağı süreçte, tabip, diş tabibi ve veteriner branşları için de ayrı temin ilanı yayımlandı.

Bu kapsamda, ilgili branşlardaki kontenjan sayısının 10 katı kadar aday sınavlara çağrılacak. KPSS ve ALES puanı şartı aranmayan tabip ve diş tabibi branşlarına başvuran adayların tamamı ise sınavlara davet edilecek.

Başvuruları uygun bulunan kadın ve erkek adaylar, branş bazında ayrı ayrı sıralanacak. Sıralamada KPSS puanının yüzde 70'i ve ALES puanının yüzde 30'u esas alınacak.

Muvazzaf subay alımı için başvurular, 12 Ekim 2026 saat 09.00'da başladı. Adayların başvurularını 26 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, 2027 yılı için 135 muvazzaf subay alımı yapacak. (Foto: AA)

Subay alımı başvuruları 12 Ekim'de başladı, son başvuru tarihi 26 Ekim 2026 olarak açıklandı. (Foto: AA)

SINAV ÜCRETİ 600 TL OLARAK BELİRLENDİ

Başvurusu kabul edilen ve sınavlara katılmaya hak kazanan adaylardan, ücret yatırılmasına ilişkin duyuru yapılması halinde 600 TL sınav ücreti alınacak.

Ücretin hangi hesaba ve nasıl yatırılacağı, başvuru sonuçlarıyla birlikte bildirilecek. Sınav ücretini belirtilen şekilde yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Ayrıca, ilgili duyuruda belirtilen istisnalar dışında sınava katılmayan, sınavda başarısız olan veya sağlık raporu ya da güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adayların ücretleri iade edilmeyecek. Sınav ücreti başka bir adaya da devredilemeyecek.