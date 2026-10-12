Jandarma 135 muvazzaf subay alımı başvuruları başladı! Son tarih 26 Ekim: Şartlar neler?
Jandarma Genel Komutanlığı, 2027 yılı muvazzaf subay temini kapsamında 135 subay alımı yapacak. Başvurular bugün itibarıyla başladı. Adaylar, 26 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar başvurularını çevrimiçi olarak tamamlayabilecek.
Jandarma Genel Komutanlığı, personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 2027 yılı muvazzaf subay temin sürecini başlattı. Toplam 135 muvazzaf subayın alınacağı süreçte, tabip, diş tabibi ve veteriner branşları için de ayrı temin ilanı yayımlandı.
BAŞVURULAR 26 EKİM'DE SONA ERECEK
Muvazzaf subay alımı için başvurular, 12 Ekim 2026 saat 09.00'da başladı. Adayların başvurularını 26 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.
Başvurular, Jandarma Genel Komutanlığının Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacak. Adayların başvuru işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları önem taşıyor.
Başvuru adresi: Jandarma Personel Temin Sistemi
SINAVA ÇAĞRILACAK ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?
Başvuruları uygun bulunan kadın ve erkek adaylar, branş bazında ayrı ayrı sıralanacak. Sıralamada KPSS puanının yüzde 70'i ve ALES puanının yüzde 30'u esas alınacak.
Bu kapsamda, ilgili branşlardaki kontenjan sayısının 10 katı kadar aday sınavlara çağrılacak. KPSS ve ALES puanı şartı aranmayan tabip ve diş tabibi branşlarına başvuran adayların tamamı ise sınavlara davet edilecek.
Başvuru sonuçları, sınavlara katılmaya hak kazanan adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihleri Personel Temin Sistemi'nin "Sonuçlarım" bölümünden duyurulacak.
SINAV ÜCRETİ 600 TL OLARAK BELİRLENDİ
Başvurusu kabul edilen ve sınavlara katılmaya hak kazanan adaylardan, ücret yatırılmasına ilişkin duyuru yapılması halinde 600 TL sınav ücreti alınacak.
Ücretin hangi hesaba ve nasıl yatırılacağı, başvuru sonuçlarıyla birlikte bildirilecek. Sınav ücretini belirtilen şekilde yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.
Ayrıca, ilgili duyuruda belirtilen istisnalar dışında sınava katılmayan, sınavda başarısız olan veya sağlık raporu ya da güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adayların ücretleri iade edilmeyecek. Sınav ücreti başka bir adaya da devredilemeyecek.
SONUÇLAR NEREDEN TAKİP EDİLECEK?
Adaylar, başvuru sonuçlarını ve sınav sürecine ilişkin güncel duyuruları Jandarma Personel Temin Sistemi üzerinden takip edebilecek.
Başvuru yapmak isteyen adayların ilan metnindeki şartları dikkatle incelemesi ve işlemlerini son başvuru tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.
Önemli tarihlere dikkat
- Başlangıç: 12 Ekim 2026, saat 09.00
- Son başvuru: 26 Ekim 2026, saat 23.59
- Sınav ücreti: 600 TL
- Başvuru kanalı: Jandarma Personel Temin Sistemi
Not: Alımın branşlara göre kontenjan dağılımı ve diğer başvuru koşulları için Jandarma Genel Komutanlığının yayımladığı resmî başvuru kılavuzu esas alınmalıdır.