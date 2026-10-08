BDDK’dan 15 kişilik bilişim kadrosu! Başvurular için tarih belli oldu: Şartlar neler?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bilişim alanında kariyer yapmak isteyen adayları ilgilendiren yeni personel alım ilanını duyurdu. Kurum, farklı uzmanlık alanlarında görevlendirilmek üzere toplam 15 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Başvurular 19 Ekim’de başlayacak ve adaylar başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Alımlar, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sıralamasına göre yapılacak.
6 FARKLI POZİSYONDA PERSONEL ALINACAK
BDDK'nın ilanına göre;
- 2 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı
- 4 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı
- 2 Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı
- 3 Ağ Güvenlik Uzmanı
- 2 Sistem Uzmanı
- 2 Yazılım Geliştirme Uzmanı olmak üzere toplam 15 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek.
Pozisyonlara göre adaylardan 3 ila 5 yıl arasında mesleki deneyim şartı aranıyor. Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı ve Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonlarında 5 yıl, diğer bazı pozisyonlarda ise 3 yıl deneyim gerekiyor.
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Adayların genel olarak dört yıllık ilgili lisans programlarından mezun olması gerekiyor. Bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik ile endüstri mühendisliği mezunlarının yanı sıra belirli mühendislik, istatistik, matematik, fizik ve bilgisayar-teknoloji alanlarından mezun olanlar da şartları sağlamaları halinde başvurabilecek.
Adayların ayrıca en az iki güncel programlama dilini bildiklerini belgelemeleri gerekiyor. Bunun yanında pozisyona göre yazılım geliştirme, ağ yönetimi, siber güvenlik ve ilgili teknik alanlarda deneyim ve sertifika şartları aranabilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
BDDK bilişim personeli alımı için başvurular 19 Ekim 2026 saat 00.00'da başlayacak ve 2 Kasım 2026 saat 23.59'da sona erecek. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak. Posta veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
ADAYLARDAN HANGİ BELGELER İSTENECEK?
Başvuru sırasında genel olarak şu belgelerin sunulması gerekiyor:
- Fotoğraflı ve güncel özgeçmiş
- Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler
- Varsa YDS/e-YDS veya denkliği kabul edilen yabancı dil belgesi
- Varsa KPSS sonuç belgesi
- Mezuniyet belgesi
- En az iki programlama dilini bildiğini gösteren belge
- Pozisyona ilişkin gerekli sertifikalar ve deneyim belgeleri
KPSS P3 puanı bulunan adayların puanı değerlendirmeye alınırken, KPSS P3 puanı bulunmayan adayların puanı 70 olarak değerlendirilecek. Yabancı dil belgesi sunmayan adayların yabancı dil puanı ise sıfır kabul edilecek.
İlanda, adayların mesleki deneyimlerinin ilgili lisans mezuniyetinden sonraki hizmetler üzerinden değerlendirileceği belirtiliyor. Özel sektörde çalışan adayların SGK hizmet dökümüyle birlikte çalışma sürelerini gösteren belgeyi, kamu çalışanlarının ise kurumlarından alacakları belgeyi sunmaları gerekiyor.