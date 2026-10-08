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BDDK’dan 15 kişilik bilişim kadrosu! Başvurular için tarih belli oldu: Şartlar neler?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bilişim alanında kariyer yapmak isteyen adayları ilgilendiren yeni personel alım ilanını duyurdu. Kurum, farklı uzmanlık alanlarında görevlendirilmek üzere toplam 15 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Başvurular 19 Ekim’de başlayacak ve adaylar başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecek.

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BDDK’dan 15 kişilik bilişim kadrosu! Başvurular için tarih belli oldu: Şartlar neler?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Alımlar, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sıralamasına göre yapılacak.

BDDK, 6 farklı pozisyonda toplam 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak. (Foto: AA)BDDK, 6 farklı pozisyonda toplam 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak. (Foto: AA)

6 FARKLI POZİSYONDA PERSONEL ALINACAK

BDDK'nın ilanına göre;



- 2 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı
- 4 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı
- 2 Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı
- 3 Ağ Güvenlik Uzmanı
- 2 Sistem Uzmanı
- 2 Yazılım Geliştirme Uzmanı olmak üzere toplam 15 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek.



Pozisyonlara göre adaylardan 3 ila 5 yıl arasında mesleki deneyim şartı aranıyor. Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı ve Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonlarında 5 yıl, diğer bazı pozisyonlarda ise 3 yıl deneyim gerekiyor.

Başvurular 19 Ekim 2026’da başlayıp 2 Kasım 2026’da sona erecek. (Foto: AA)Başvurular 19 Ekim 2026’da başlayıp 2 Kasım 2026’da sona erecek. (Foto: AA)

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Adayların genel olarak dört yıllık ilgili lisans programlarından mezun olması gerekiyor. Bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik ile endüstri mühendisliği mezunlarının yanı sıra belirli mühendislik, istatistik, matematik, fizik ve bilgisayar-teknoloji alanlarından mezun olanlar da şartları sağlamaları halinde başvurabilecek.

Adayların ayrıca en az iki güncel programlama dilini bildiklerini belgelemeleri gerekiyor. Bunun yanında pozisyona göre yazılım geliştirme, ağ yönetimi, siber güvenlik ve ilgili teknik alanlarda deneyim ve sertifika şartları aranabilecek.

Adaylarda pozisyona göre 3 ila 5 yıl arasında mesleki deneyim şartı aranacak. (Foto: AA)Adaylarda pozisyona göre 3 ila 5 yıl arasında mesleki deneyim şartı aranacak. (Foto: AA)

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

BDDK bilişim personeli alımı için başvurular 19 Ekim 2026 saat 00.00'da başlayacak ve 2 Kasım 2026 saat 23.59'da sona erecek. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak. Posta veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

ADAYLARDAN HANGİ BELGELER İSTENECEK?

Başvuru sırasında genel olarak şu belgelerin sunulması gerekiyor:



- Fotoğraflı ve güncel özgeçmiş
- Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler
- Varsa YDS/e-YDS veya denkliği kabul edilen yabancı dil belgesi
- Varsa KPSS sonuç belgesi
- Mezuniyet belgesi
- En az iki programlama dilini bildiğini gösteren belge
- Pozisyona ilişkin gerekli sertifikalar ve deneyim belgeleri



KPSS P3 puanı bulunan adayların puanı değerlendirmeye alınırken, KPSS P3 puanı bulunmayan adayların puanı 70 olarak değerlendirilecek. Yabancı dil belgesi sunmayan adayların yabancı dil puanı ise sıfır kabul edilecek.

BDDK kaç bilişim personeli alacak?
BDDK, toplam 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak.
Hangi pozisyonlara personel alınacak?
Kıdemli siber güvenlik uzmanı, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, yapay zekâ geliştirme uzmanı, ağ güvenlik uzmanı, sistem uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı kadrolarına alım yapılacak.
Başvurular ne zaman başlayacak?
Başvurular 19 Ekim 2026 saat 00.00'da başlayacak.
Başvurular ne zaman sona erecek?
Başvurular 2 Kasım 2026 saat 23.59'da sona erecek.
Başvurular nereden yapılacak?
Başvurular e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.
Adaylarda kaç yıl deneyim aranıyor?
Pozisyona göre en az 3 veya 5 yıllık mesleki deneyim şartı bulunuyor.
KPSS puanı olmayan adaylar başvurabilir mi?
Evet. KPSS P3 puanı bulunmayan adayların KPSS puanı 70 olarak değerlendirilecek.
Yabancı dil belgesi zorunlu mu?
Varsa geçerli YDS, e-YDS veya ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen yabancı dil sınavı puanı değerlendirmeye alınacak. Belge sunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilecek.
En az kaç programlama dili bilmek gerekiyor?
Adayların en az iki güncel programlama dilini bildiklerini belgelemeleri gerekiyor.
Başvuruda hangi belgeler isteniyor?
Özgeçmiş, mesleki çalışma süresini gösteren belgeler, mezuniyet belgesi, varsa KPSS ve yabancı dil belgeleri, en az iki programlama dilini bildiğini gösteren belgeler ve pozisyona göre gerekli sertifikalar isteniyor.

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla yapılacak. (Foto: AA)Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla yapılacak. (Foto: AA)


İlanda, adayların mesleki deneyimlerinin ilgili lisans mezuniyetinden sonraki hizmetler üzerinden değerlendirileceği belirtiliyor. Özel sektörde çalışan adayların SGK hizmet dökümüyle birlikte çalışma sürelerini gösteren belgeyi, kamu çalışanlarının ise kurumlarından alacakları belgeyi sunmaları gerekiyor.

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