Adaylarda pozisyona göre 3 ila 5 yıl arasında mesleki deneyim şartı aranacak. (Foto: AA)



BAŞVURULAR NE ZAMAN?



BDDK bilişim personeli alımı için başvurular 19 Ekim 2026 saat 00.00'da başlayacak ve 2 Kasım 2026 saat 23.59'da sona erecek. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak. Posta veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.



ADAYLARDAN HANGİ BELGELER İSTENECEK?



Başvuru sırasında genel olarak şu belgelerin sunulması gerekiyor:





- Fotoğraflı ve güncel özgeçmiş

- Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler

- Varsa YDS/e-YDS veya denkliği kabul edilen yabancı dil belgesi

- Varsa KPSS sonuç belgesi

- Mezuniyet belgesi

- En az iki programlama dilini bildiğini gösteren belge

- Pozisyona ilişkin gerekli sertifikalar ve deneyim belgeleri





KPSS P3 puanı bulunan adayların puanı değerlendirmeye alınırken, KPSS P3 puanı bulunmayan adayların puanı 70 olarak değerlendirilecek. Yabancı dil belgesi sunmayan adayların yabancı dil puanı ise sıfır kabul edilecek.