BDDK personel alımı için yapılacak giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav;

Adaylar başvurularını 12 Ekim 2026 ile 19 Ekim 2026 saat 23.59.59'a kadar gerçekleştirebilecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılacak. Adayların belirtilen tarihlerde aktif hale gelecek iş başvuru ekranını kullanması gerekiyor. Adaylar yalnızca bir alana başvuru yapabilecek.

100 Bankacılık Uzman Yardımcısı kadrosu açılacak.

KPSS PUANI ÖNEMLİ

Başvuracak adayların, ilan kapsamında belirtilen öğrenim şartlarını taşımasının yanı sıra ilgili yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavına girmiş olması ve başvurulan alan için belirlenen KPSS puan türü ile taban puan şartlarını sağlaması gerekiyor. Adaylar, başvurdukları alan için belirlenen KPSS puan türü veya türlerinden aldıkları en yüksek puan esas alınarak sıralanacak.

Yazılı sınava, alınması planlanan kadro sayısının 20 katı kadar aday kabul edilecek. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da yazılı sınava katılabilecek.

35 YAŞ ŞARTI BULUNUYOR

İlanda yer alan özel şartlara göre adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Ayrıca adayların ilgili kadro için belirlenen öğrenim şartlarını taşıması ve diğer genel şartları sağlaması gerekiyor. Bankacılık Uzman Yardımcısı hukuk alanına başvuracak adayların ise 19 Ekim 2026 tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olması şartı aranıyor.

ADAYLARDA HANGİ GENEL ŞARTLAR ARANIYOR?

İlanda yer alan genel şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve belirli suçlardan mahkûm olmamış olmak gibi koşullar bulunuyor.

Adayların ayrıca askerlik durumunun uygun olması, ilgili mevzuatta belirtilen bankacılık şartlarını taşıması ve arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumunun bulunmaması gerekiyor.