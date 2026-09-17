BDDK'dan personel alımı:135 kişilik kadro için süreç başlıyor! İşte başvuru şartları ve sınav takvimi
BDDK, kamu kariyerinde yeni bir fırsat arayan adaylar için 135 kişilik personel alım sürecini başlatıyor. Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı ve BDDK Uzman Yardımcısı kadrolarını kapsayan alımda başvurular ekim ayında alınacak. Adaylar için başvuru şartları, KPSS kriterleri ve sınav takvimi de belli oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2026 yılında bünyesinde görevlendirilmek üzere 135 meslek personeli alımı gerçekleştirecek. Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı ve BDDK Uzman Yardımcısı kadroları için yapılacak alımda başvurular 12-19 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.
135 KİŞİLİK KADRO İÇİN SINAV DÜZENLENECEK
BDDK'nın ilanına göre personel alımı, giriş sınavı sonuçlarına göre gerçekleştirilecek. Alımlar İstanbul'da Kurumun ana ve danışma hizmet birimleri ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarında görev yapmak üzere yapılacak.
Toplam 135 kişilik kadronun dağılımı şöyle:
- 20 Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı
- 100 Bankacılık Uzman Yardımcısı
- 15 BDDK Uzman Yardımcısı
Bankacılık Uzman Yardımcılığı kadrolarında bankacılık, bilişim ve hukuk alanlarına yönelik alım yapılacak.
BAŞVURULAR 12-19 EKİM TARİHLERİ ARASINDA
Adaylar başvurularını 12 Ekim 2026 ile 19 Ekim 2026 saat 23.59.59'a kadar gerçekleştirebilecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılacak. Adayların belirtilen tarihlerde aktif hale gelecek iş başvuru ekranını kullanması gerekiyor. Adaylar yalnızca bir alana başvuru yapabilecek.
GİRİŞ SINAVI İKİ AŞAMALI OLACAK
BDDK personel alımı için yapılacak giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yazılı sınav;
- Bankacılık Uzman Yardımcısı ve BDDK Uzman Yardımcısı kadroları için 7 Kasım 2026 Cumartesi,
- Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı kadrosu için 7-8 Kasım 2026 Cumartesi ve Pazar günlerinde düzenlenecek.
Sınavlar sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde yapılacak.
KPSS PUANI ÖNEMLİ
Başvuracak adayların, ilan kapsamında belirtilen öğrenim şartlarını taşımasının yanı sıra ilgili yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavına girmiş olması ve başvurulan alan için belirlenen KPSS puan türü ile taban puan şartlarını sağlaması gerekiyor. Adaylar, başvurdukları alan için belirlenen KPSS puan türü veya türlerinden aldıkları en yüksek puan esas alınarak sıralanacak.
Yazılı sınava, alınması planlanan kadro sayısının 20 katı kadar aday kabul edilecek. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da yazılı sınava katılabilecek.
35 YAŞ ŞARTI BULUNUYOR
İlanda yer alan özel şartlara göre adayların, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Ayrıca adayların ilgili kadro için belirlenen öğrenim şartlarını taşıması ve diğer genel şartları sağlaması gerekiyor. Bankacılık Uzman Yardımcısı hukuk alanına başvuracak adayların ise 19 Ekim 2026 tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olması şartı aranıyor.
ADAYLARDA HANGİ GENEL ŞARTLAR ARANIYOR?
İlanda yer alan genel şartlar arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak ve belirli suçlardan mahkûm olmamış olmak gibi koşullar bulunuyor.
Adayların ayrıca askerlik durumunun uygun olması, ilgili mevzuatta belirtilen bankacılık şartlarını taşıması ve arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumunun bulunmaması gerekiyor.
SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Yazılı ve sözlü sınav aşamalarında başarılı olan adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak giriş sınavı başarı puanı belirlenecek. Sınav sürecine ilişkin duyurular BDDK'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylara ayrıca bireysel tebligat gönderilmeyecek. Adayların sınav sürecine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden takip etmesi gerekecek.