Üniversite kadroları açtı! Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak: Nasıl başvurulur?
Akademik kariyer hedefleyenler için yeni fırsat kapısı açıldı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), farklı fakülte ve meslek yüksekokullarında görevlendirilmek üzere 11 akademik personel alımı yapacak. Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarını kapsayan ilan için başvurular başladı. Adayların başvurularını Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından 15 gün içinde tamamlaması gerekiyor.
Akademik kariyer hedefleyenler için yeni bir fırsat geldi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 11 akademik personel alımı yapacak. Başvurular 15 gün içinde alınacak.
11 AKADEMİK PERSONEL İÇİN KADRO AÇILDI
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), farklı akademik birimlerde görevlendirilmek üzere 11 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İlan kapsamında üniversitenin çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarında görev yapacak akademik personel istihdam edilecek.
HANGİ BİRİMLERE PERSONEL ALINACAK?
Akademik personel alımı yapılacak birimler şöyle:
- İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Teknoloji Fakültesi
- Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu
- Hendek Meslek Yüksekokulu
- Pamukova Meslek Yüksekokulu
PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
İlan kapsamında profesör, doçent ve 9 doktor öğretim üyesi kadrosu bulunuyor. Böylece farklı akademik alanlarda toplam 11 kişilik kadro için başvuru alınacak.
BAŞVURULAR İÇİN 15 GÜNLÜK SÜRE
Adayların başvurularını, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapması gerekiyor. Başvuru şartları ve gerekli belgeler ilan kapsamında yer alıyor.
BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN TAKİP EDİLECEK?
Başvuru süreci ve sonuçlara ilişkin duyurular Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin ilan sistemi üzerinden takip edilebilecek. Adaylar başvuru ve sonuç bilgilerine ilan.subu.edu.tr adresinden ulaşabilecek.