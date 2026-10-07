Akademik kariyer hedefleyenler için yeni bir fırsat geldi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 11 akademik personel alımı yapacak. Başvurular 15 gün içinde alınacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 11 akademik personel alacak. (Foto: AA)

11 AKADEMİK PERSONEL İÇİN KADRO AÇILDI

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), farklı akademik birimlerde görevlendirilmek üzere 11 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İlan kapsamında üniversitenin çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarında görev yapacak akademik personel istihdam edilecek.