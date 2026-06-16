Kültür ve Turizm Bakanlığı 72 personel alacak! Kadro ve şartlar belli oldu

Başvurular 19 Haziran'da başlayacak, adaylar işlemlerini elektronik ortamda tamamlayacak. BÜRO PERSONELİ ALIMINDA KPSS ŞARTI Büro personeli kadrosuna başvuracak adayların ilgili lisans bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Adayların 2024 KPSS Lisans oturumundan KPSSP3 puan türünde en az 70 puan almış olması şartı aranacak. Kadro dağılımında Ankara için 30, Erzincan için ise 2 kontenjan ayrıldı. GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE EK ŞARTLAR BULUNUYOR Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarına başvuracak adayların lise mezunu olması gerekiyor. Bunun yanında: Geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak,

En az 90 gün güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belgelemek,

KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almak,

Boy ve kilo kriterlerini karşılamak zorunlu şartlar arasında yer alıyor. Erkek güvenlik görevlileri için 12, kadın güvenlik görevlileri için ise 7 kişilik kontenjan açıldı.

DESTEK PERSONELİ KADROLARINDA DENEYİM İSTENİYOR Temizlik hizmetlerinde görevlendirilecek destek personelleri için de KPSSP94 puan türünden en az 60 puan şartı bulunuyor. Adayların ayrıca temizlik veya yardımcı hizmetler alanında en az 90 günlük çalışma geçmişini SGK hizmet dökümüyle belgelemeleri gerekiyor. Sıhhi tesisat ve inşaat alanındaki destek personeli kadrolarında ise ilgili meslek belgesi ve en az bir yıllık mesleki deneyim aranacak.

MÜHENDİS VE TEKNİKER ALIMLARINDA MÜLAKAT YAPILACAK Mühendis ve tekniker pozisyonları için alım süreci diğer kadrolardan farklı işleyecek. Bu kadrolarda öncelikle KPSS puan sıralaması yapılacak. Her pozisyon için kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Mühendis kadroları için; Çevre Mühendisliği,

Gıda Mühendisliği,

Makine Mühendisliği,

İnşaat Mühendisliği mezunları başvuru yapabilecek. Tekniker kadrolarında ise bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojisi ve bilişim güvenliği teknolojisi programlarından mezun adaylar değerlendirilecek.