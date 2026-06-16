Kültür ve Turizm Bakanlığı 72 personel alacak! Kadro ve şartlar belli oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere toplam 72 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 19 Haziran'da başlayacak, adaylar işlemlerini yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
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- Kültür ve Turizm Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 72 sözleşmeli personel alacak.
- Başvurular 19 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 3 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.
- Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla yapabilecek.
- En yüksek kontenjan büro personeli kadrosuna ayrıldı ve başvuru için KPSS şartı bulunuyor.
- Mühendis ve tekniker alımlarında KPSS puan sıralaması sonrası sözlü sınav yapılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yeni personel alımı yapılacak. Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 72 sözleşmeli personel alınacak.
Alımlar büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli, mühendis ve tekniker kadrolarında gerçekleştirilecek. Adaylar KPSS puan sıralaması veya sözlü sınav sonucuna göre değerlendirilecek.
BAŞVURULAR TEMMUZ AYI BAŞINA KADAR SÜRECEK
Personel alımı için başvurular 19 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00'de başlayacak. Başvuru süreci 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.00'de sona erecek.
Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla yapabilecek. Şahsen, posta yoluyla veya e-posta üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
EN FAZLA KADRO BÜRO PERSONELİ İÇİN AÇILDI
İlan kapsamında en yüksek kontenjan büro personeli kadrosuna ayrıldı.
Kadrolara göre kontenjan dağılımı şöyle:
|Kadro
|Kontenjan
|Büro Personeli
|32
|Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)
|12
|Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)
|7
|Destek Personeli (Erkek)
|7
|Destek Personeli (Kadın)
|4
|Tekniker
|4
|Mühendis
|4
|Destek Personeli (Sıhhi Tesisat)
|1
|Destek Personeli (İnşaat)
|1
Toplamda 72 personel istihdam edilecek.
BÜRO PERSONELİ ALIMINDA KPSS ŞARTI
Büro personeli kadrosuna başvuracak adayların ilgili lisans bölümlerinden mezun olması gerekiyor.
Adayların 2024 KPSS Lisans oturumundan KPSSP3 puan türünde en az 70 puan almış olması şartı aranacak. Kadro dağılımında Ankara için 30, Erzincan için ise 2 kontenjan ayrıldı.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE EK ŞARTLAR BULUNUYOR
Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarına başvuracak adayların lise mezunu olması gerekiyor.
Bunun yanında:
- Geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak,
- En az 90 gün güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belgelemek,
- KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almak,
- Boy ve kilo kriterlerini karşılamak
zorunlu şartlar arasında yer alıyor.
Erkek güvenlik görevlileri için 12, kadın güvenlik görevlileri için ise 7 kişilik kontenjan açıldı.
DESTEK PERSONELİ KADROLARINDA DENEYİM İSTENİYOR
Temizlik hizmetlerinde görevlendirilecek destek personelleri için de KPSSP94 puan türünden en az 60 puan şartı bulunuyor.
Adayların ayrıca temizlik veya yardımcı hizmetler alanında en az 90 günlük çalışma geçmişini SGK hizmet dökümüyle belgelemeleri gerekiyor.
Sıhhi tesisat ve inşaat alanındaki destek personeli kadrolarında ise ilgili meslek belgesi ve en az bir yıllık mesleki deneyim aranacak.
MÜHENDİS VE TEKNİKER ALIMLARINDA MÜLAKAT YAPILACAK
Mühendis ve tekniker pozisyonları için alım süreci diğer kadrolardan farklı işleyecek.
Bu kadrolarda öncelikle KPSS puan sıralaması yapılacak. Her pozisyon için kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.
Mühendis kadroları için;
- Çevre Mühendisliği,
- Gıda Mühendisliği,
- Makine Mühendisliği,
- İnşaat Mühendisliği
mezunları başvuru yapabilecek.
Tekniker kadrolarında ise bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojisi ve bilişim güvenliği teknolojisi programlarından mezun adaylar değerlendirilecek.
SONUÇLAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK
KPSS puanına göre yapılacak yerleştirmelerde asil ve yedek aday listeleri Kariyer Kapısı ile Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
Mühendis ve tekniker kadrolarında gerçekleştirilecek sözlü sınavların tarih ve yer bilgileri de yine aynı platformlardan duyurulacak.
Bakanlık, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların yerleştirmelerinin iptal edileceğini ve gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem uygulanacağını bildirdi.