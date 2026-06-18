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Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları başladı! 2026 kura tarihi ve münhal kadrolar

Sağlık Bakanlığı 2026 Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası başvuru takvimi ve münhal kadroları yayımlandı. Sağlık personeli, EKİP üzerinden iller arası tayin tercihlerini 22 Haziran Pazartesi saat 18.00'e kadar yapabilecek. İşte 2 yıl fiili çalışma şartı, eş durumu mazereti detayları ve kura çekimi tarihi.

Giriş Tarihi:
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları başladı! 2026 kura tarihi ve münhal kadrolar
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  • Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurasının takvimini yayımladı.
  • Tercih başvuruları 17 Haziran 2026'da başlayıp 22 Haziran 2026 saat 18.00'e kadar EKİP üzerinden yapılabilecek.
  • Kura başvurusunda bulunacak personelin son atanma tarihinden itibaren en az iki yıl çalışmış olması gerekiyor.
  • Kura çekimi 17 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek ve detaylar daha sonra duyurulacak.
  • Sağlık ve can güvenliği dışında eş durumu tayin talepleri için atandığı yerde en az bir yıl görev yapma şartı bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurasına ilişkin takvimi yayımlandı. Süreç, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü tercih başvurularının alınmasıyla başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirmeler ve itiraz süreçlerinin ardından kura çekimi 17 Temmuz 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın 2026 Haziran dönemi iller arası atama kurası için başvuru süreci başladı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)Sağlık Bakanlığı'nın 2026 Haziran dönemi iller arası atama kurası için başvuru süreci başladı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

İlan metni ve münhal kadroların yayımlanmasıyla birlikte personelin tercih işlemleri de başladı. Adaylar, tercih başvurularını 22 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Kura kapsamında yayımlanan münhal kadrolar sağlık çalışanlarının erişimine açıldı.Kura kapsamında yayımlanan münhal kadrolar sağlık çalışanlarının erişimine açıldı.

BAŞVURU ŞARTLARINDA 2 YILLIK FİİLİ ÇALIŞMA ŞARTI

Kura başvurusunda bulunacak personelin, son başvuru tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu ilde son atanma tarihinden itibaren en az iki yıl fiilen görev yapmış olması gerekiyor. Bu şartı taşımayan personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Başvurular genel olarak yalnızca iller arası tercihleri kapsayacak. Ancak aile birliği, sağlık mazereti veya öğrenim durumu nedeniyle mevcut iline atanmış personel için istisnai bir uygulama bulunuyor.

Başvuruların ardından değerlendirme ve itiraz süreci temmuz ayında yürütülecek.Başvuruların ardından değerlendirme ve itiraz süreci temmuz ayında yürütülecek.

BAZI PERSONEL AYNI İL İÇİNDEN DE TERCİH YAPABİLECEK

Halen görev yaptığı ile aile birliği, sağlık mazereti veya öğrenim mazereti kapsamında atanmış olan personel; bulunduğu ilde fiilen iki yıl görev yapmış olması ve kura son başvuru tarihi itibarıyla beş yıllık süreyi tamamlamamış olması halinde aynı il içerisindeki kadroları da tercih edebilecek.

İller arası yer değişikliği talebinde bulunacak personel için iki yıllık görev şartı aranıyor.İller arası yer değişikliği talebinde bulunacak personel için iki yıllık görev şartı aranıyor.

BAKANLIK SÜRECE DAİR AÇIKLAMADA BULUNDU

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, tercih süreci ve atama sonrasında uygulanacak yer değiştirme kurallarına ilişkin önemli hatırlatmalara yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, "İlan metni ve münhal kadrolar yayınlanmıştır. Tercih başvuruları 22 Haziran 2026 tarihi (Pazartesi) saat 18.00'e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden elektronik ortamda alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Duyuruda ayrıca, 27 Kasım 2024 tarihinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hatırlatılarak, kura sonucunda atanıp yeni görev yerine başlayan personelin eş durumu mazeretine bağlı tayin taleplerinin mevcut yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." hükmüne dikkat çekildi.

Öte yandan, kura sonucu yeni görev yerine başlayan personelin, Bakanlık bünyesinde kadrolu statüde ve sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan eşlerinin aile birliği mazeretine bağlı nakil taleplerinin ise üstlük-astlık sıralaması ve hizmet grubu şartları dikkate alınarak değerlendirileceği vurgulandı.

Bakanlık, başvuruda bulunacak personelin tercih işlemlerini gerçekleştirmeden önce ilgili yönetmelik hükümlerini ve duyuruda yer alan açıklamaları dikkatle incelemesinin önem taşıdığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları başladı! 2026 kura tarihi ve münhal kadrolar-6

EŞ DURUMU TAYİNLERİNDE 1 YILLIK BEKLEME SÜRESİ

Kura sonucunda yeni görev yerine atanan personel, sağlık ve can güvenliği mazeretleri dışında, atandığı yerde en az bir yıl fiilen görev yapmadan mevcut eş mazeretine dayanarak yeniden tayin talebinde bulunamayacak.

Tarihİşlem
17 Haziran - 22 Haziran 2026 (Saat 18.00)EKİP üzerinden başvuruların alınması
6 Temmuz 2026Başvurusu reddedilenlerin ilan edilmesi
6 Temmuz - 7 Temmuz 2026 (Saat 18.00)Ret kararları ve hizmet puanı itirazlarının alınması
16 Temmuz 2026İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi
17 Temmuz 2026Kura çekimi

Kura çekiminin yapılacağı yer ve saat bilgisi, Sağlık Bakanlığı tarafından daha sonra duyurulacak.

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