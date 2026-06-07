Ayrıca adaylardan AutoCAD veya benzeri tasarım programlarını kullanabilmeleri ve KPSSP3 puan türüne sahip olmaları bekleniyor.

En fazla kontenjan 15 kişilik kadroyla Deniz Trafik Operatörü pozisyonu için ayrıldı.

Muhasebe, vergi ve sosyal güvenlik mevzuatına hakimiyet ile çeşitli muhasebe programlarını kullanabilme şartları da ilan kapsamında yer alıyor.

Sözlü sınavlarda başarılı sayılabilmek için adayların en az 60 puan alması gerekiyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, nihai aday listelerinin İŞKUR tarafından iletilmesinin ardından sözlü sınav veya mülakat tarihlerini ayrıca duyuracak.

BAŞVURULARDA YAŞ SINIRI UYGULANACAK

İlanda yer alan şartlara göre tüm kadrolar için adayların son başvuru tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Ayrıca işe yerleşmeye hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Sonuçların olumlu olması halinde adaylar göreve başlayabilecek.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular yalnızca Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını:

İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden,

İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen başvurarak tamamlayabilecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, alım sürecine ilişkin tüm duyuruların kurumun resmi internet sitesinden yayımlanacağını ve adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacağını bildirdi.

Ezgi Polat Takvim.com.tr Memur