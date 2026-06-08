Et ve Süt Kurumu 10 ilde 62 sürekli işçi alımı yapacak! İŞKUR başvuru şartları ve kadro dağılımı
Et ve Süt Kurumu en az ilköğretim mezunu adaylar arasından 62 sürekli işçi istihdam edecek. En fazla alım 35 kontenjanla kasap kadrosuna yapılırken; şoför ve teknisyen alımlarında da yaş ve belge şartları netleşti. İşte İŞKUR Et ve Süt Kurumu işçi alımı kadro dağılımı.
Hızlı Özet Göster
- Et ve Süt Kurumu, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 62 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.
- Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacak ve detaylar 8 Haziran 2026'dan itibaren yayımlanacak.
- En fazla alım, 35 kişilik kontenjanla kasap kadrosuna yapılacak ve adaylardan mesleki sertifika istenecek.
- Ankara, Denizli, Diyarbakır ve Van'da 10 şoför istihdam edilecek ve belirli sürücü belgeleri şart koşulacak.
- Teknik kadrolarda görev almak isteyen adayların ilgili meslek liselerinden mezun olmaları ve sağlık raporu sunmaları gerekecek.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 62 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek alımlar için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacak.
Farklı illerde ve çeşitli meslek gruplarında açılan kadrolar için adaylardan eğitim, yaş, mesleki yeterlilik ve deneyim şartlarını taşımaları istenecek. Başvuru sürecine ilişkin detaylar 8 Haziran 2026 tarihinden itibaren İŞKUR ve Et ve Süt Kurumu'nun resmi kanalları üzerinden yayımlanacak.
EN FAZLA ALIM KASAP KADROSUNA YAPILACAK
İlanda en dikkat çeken kadro 35 kişilik kontenjanla kasaplık oldu. Adana, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Ankara ve Van'daki işyerlerinde görevlendirilecek personeller için mesleki sertifika şartı aranacak.
Kasap adaylarının MEB, EBK veya Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen et işçiliği ve kasaplık sertifikasına ya da MEB onaylı ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmaları gerekecek.
10 ŞOFÖR ALINACAK
Et ve Süt Kurumu, Ankara, Denizli, Diyarbakır ve Van'da görevlendirilmek üzere 10 şoför istihdam edecek.
Başvuracak adayların CE sınıfı sürücü belgesine sahip olması, SRC3 ve/veya SRC4 belgelerini bulundurması, güncel psikoteknik raporu almış olması ve dijital ehliyete sahip bulunması şart koşuluyor.
TEKNİK KADROLARDA MESLEKİ EĞİTİM ŞARTI
Elektrikçi, makine bakımcı, soğutmacı, sıhhi tesisatçı ve kaynakçı kadrolarında görev almak isteyen adayların ilgili meslek liselerinden mezun olmaları gerekiyor.
Teknik personellerin vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlaması ve tehlikeli işlerde çalışabilecek durumda olduklarını sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri istenecek.
ALIM YAPILACAK İLLER VE KADROLAR
|Sıra No
|Ünvanı
|İşyeri
|Başvuru İl Düzeyi
|İşgücü Sayısı
|Eğitim Durumu
|Yaş Sınırları
|1
|ŞOFÖR
|
MERKEZ
DENİZLİ
DİYARBAKIR
SİNCAN
VAN
|
ANKARA
DENİZLİ
DİYARBAKIR
ANKARA
VAN
|
2
1
1
4
1
|En az Ortaöğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir
|18-40
|2
|ELEKTRİKÇİ
|
ADANA
AĞRI
BİNGÖL
SİVAS
VAN
|
ADANA
AĞRI
BİNGÖL
SİVAS
VAN
|
1
1
1
1
1
|En az Meslek Liselerinin Elektrik Teknolojisi veya Elektrik Tesisatları Ve Dağıtımı veya Elektrik Tesisatları Ve Pano Montörlüğü veya Endüstriyel Bakım Onarım veya Yüksek Gerilim Sistemleri dalları mezunu olmak, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir
|18-35
|3
|KASAP
|
ADANA
AĞRI
BİNGÖL
DİYARBAKIR
ERZİNCAN
ERZURUM
SİNCAN
VAN
|
ADANA
AĞRI
BİNGÖL
DİYARBAKIR
ERZİNCAN
ERZURUM
ANKARA
VAN
|
3
1
2
2
1
5
8
2
|En az İlköğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir
|18-35
|4
|SOĞUTMACI
|
SİNCAN
SİVAS
YOZGAT
|
ANKARA
SİVAS
YOZGAT
|
1
3
2
|En az Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı mezunu olmak, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir
|18-35
|5
|YÜKLEME-BOŞALTMA (RAMPA) İŞÇİSİ
|DENİZLİ
|DENİZLİ
|2
|En az İlköğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir
|18-35
|6
|MAKİNE BAKIMCI
|
DİYARBAKIR
ERZİNCAN
SİNCAN
SİVAS
YOZGAT
|
DİYARBAKIR
ERZİNCAN
ANKARA
SİVAS
YOZGAT
|
1
2
1
1
2
|En az Meslek Liselerinin Endüstriyel Bakım Onarım veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri veya Makine Bakım Onarım veya Mekatronik Dalları mezunu olmak, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir
|18-35
|7
|GENEL HİZMET İŞÇİSİ
|SİNCAN
|ANKARA
|1
|En az Ortaöğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir
|18-40
|SİNCAN
|ANKARA
|1
|En az Ortaöğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir
|18-40
|8
|AŞÇI
|SİNCAN
|ANKARA
|2
|En az İlköğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir
|18-40
|9
|KAYNAKÇI
|SİNCAN
|ANKARA
|1
|En az Ortaöğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir
|18-35
|10
|SIHHİ TESİSATÇI
|
SİNCAN
SİVAS
|
ANKARA
SİVAS
|
1
1
|En az Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı mezunu olmak, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir
|18-35
|11
|SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEMECİSİ
|YOZGAT
|YOZGAT
|2
|Asgari Ortaöğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir
|18-50
|TOPLAM
|62
DENEYİM VE MYK BELGESİ ARANAN KADROLAR DA BULUNUYOR
Bazı pozisyonlarda yalnızca eğitim şartı yeterli olmayacak. Genel hizmet işçisi kadrolarında insan kaynakları, dış ticaret veya pazarlama alanlarında MYK belgesi talep edilecek.
Aşçı kadrosuna başvuracak adayların MEB onaylı aşçılık ustalık belgesine ve Aşçı Seviye 4 MYK belgesine sahip olması gerekiyor. Ayrıca adayların aşçı veya aşçı yardımcısı olarak en az 5 yıl çalıştıklarını SGK kayıtlarıyla belgelemeleri istenecek.
Süt ve süt ürünleri işlemecisi kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili alanda ustalık belgesine sahip olmaları ve sektörde en az 3 yıllık deneyimlerini resmi belgelerle kanıtlamaları gerekecek.
BAŞVURULAR 8 HAZİRAN'DA DUYURULACAK
İşçi alımına ilişkin başvuru ekranları ve ilan numaraları 8 Haziran 2026 tarihinden itibaren İŞKUR il ve şube müdürlükleri ile Et ve Süt Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.
Adayların başvuru öncesinde yaş sınırı, eğitim durumu, mesleki yeterlilik belgeleri ve deneyim şartlarını dikkatle incelemeleri gerektiği belirtildi.