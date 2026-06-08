Et ve Süt Kurumu 10 ilde 62 sürekli işçi alımı yapacak! İŞKUR başvuru şartları ve kadro dağılımı

İlanda en yüksek kontenjan 35 kişiyle kasap kadrosuna ayrıldı.

ALIM YAPILACAK İLLER VE KADROLAR

Sıra No Ünvanı İşyeri Başvuru İl Düzeyi İşgücü Sayısı Eğitim Durumu Yaş Sınırları 1 ŞOFÖR MERKEZ DENİZLİ DİYARBAKIR SİNCAN VAN ANKARA DENİZLİ DİYARBAKIR ANKARA VAN 2 1 1 4 1 En az Ortaöğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir 18-40 2 ELEKTRİKÇİ ADANA AĞRI BİNGÖL SİVAS VAN ADANA AĞRI BİNGÖL SİVAS VAN 1 1 1 1 1 En az Meslek Liselerinin Elektrik Teknolojisi veya Elektrik Tesisatları Ve Dağıtımı veya Elektrik Tesisatları Ve Pano Montörlüğü veya Endüstriyel Bakım Onarım veya Yüksek Gerilim Sistemleri dalları mezunu olmak, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir 18-35 3 KASAP ADANA AĞRI BİNGÖL DİYARBAKIR ERZİNCAN ERZURUM SİNCAN VAN ADANA AĞRI BİNGÖL DİYARBAKIR ERZİNCAN ERZURUM ANKARA VAN 3 1 2 2 1 5 8 2 En az İlköğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir 18-35 4 SOĞUTMACI SİNCAN SİVAS YOZGAT ANKARA SİVAS YOZGAT 1 3 2 En az Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı mezunu olmak, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir 18-35 5 YÜKLEME-BOŞALTMA (RAMPA) İŞÇİSİ DENİZLİ DENİZLİ 2 En az İlköğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir 18-35 6 MAKİNE BAKIMCI DİYARBAKIR ERZİNCAN SİNCAN SİVAS YOZGAT DİYARBAKIR ERZİNCAN ANKARA SİVAS YOZGAT 1 2 1 1 2 En az Meslek Liselerinin Endüstriyel Bakım Onarım veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri veya Makine Bakım Onarım veya Mekatronik Dalları mezunu olmak, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir 18-35 7 GENEL HİZMET İŞÇİSİ SİNCAN ANKARA 1 En az Ortaöğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir 18-40 SİNCAN ANKARA 1 En az Ortaöğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir 18-40 8 AŞÇI SİNCAN ANKARA 2 En az İlköğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir 18-40 9 KAYNAKÇI SİNCAN ANKARA 1 En az Ortaöğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir 18-35 10 SIHHİ TESİSATÇI SİNCAN SİVAS ANKARA SİVAS 1 1 En az Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı mezunu olmak, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir 18-35 11 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEMECİSİ YOZGAT YOZGAT 2 Asgari Ortaöğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir 18-50 TOPLAM 62

DENEYİM VE MYK BELGESİ ARANAN KADROLAR DA BULUNUYOR

Bazı pozisyonlarda yalnızca eğitim şartı yeterli olmayacak. Genel hizmet işçisi kadrolarında insan kaynakları, dış ticaret veya pazarlama alanlarında MYK belgesi talep edilecek.

Aşçı kadrosuna başvuracak adayların MEB onaylı aşçılık ustalık belgesine ve Aşçı Seviye 4 MYK belgesine sahip olması gerekiyor. Ayrıca adayların aşçı veya aşçı yardımcısı olarak en az 5 yıl çalıştıklarını SGK kayıtlarıyla belgelemeleri istenecek.

Süt ve süt ürünleri işlemecisi kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili alanda ustalık belgesine sahip olmaları ve sektörde en az 3 yıllık deneyimlerini resmi belgelerle kanıtlamaları gerekecek.