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Et ve Süt Kurumu 10 ilde 62 sürekli işçi alımı yapacak! İŞKUR başvuru şartları ve kadro dağılımı

Et ve Süt Kurumu en az ilköğretim mezunu adaylar arasından 62 sürekli işçi istihdam edecek. En fazla alım 35 kontenjanla kasap kadrosuna yapılırken; şoför ve teknisyen alımlarında da yaş ve belge şartları netleşti. İşte İŞKUR Et ve Süt Kurumu işçi alımı kadro dağılımı.

Giriş Tarihi:
Et ve Süt Kurumu 10 ilde 62 sürekli işçi alımı yapacak! İŞKUR başvuru şartları ve kadro dağılımı
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  • Et ve Süt Kurumu, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 62 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.
  • Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacak ve detaylar 8 Haziran 2026'dan itibaren yayımlanacak.
  • En fazla alım, 35 kişilik kontenjanla kasap kadrosuna yapılacak ve adaylardan mesleki sertifika istenecek.
  • Ankara, Denizli, Diyarbakır ve Van'da 10 şoför istihdam edilecek ve belirli sürücü belgeleri şart koşulacak.
  • Teknik kadrolarda görev almak isteyen adayların ilgili meslek liselerinden mezun olmaları ve sağlık raporu sunmaları gerekecek.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 62 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek alımlar için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacak.

Farklı illerde ve çeşitli meslek gruplarında açılan kadrolar için adaylardan eğitim, yaş, mesleki yeterlilik ve deneyim şartlarını taşımaları istenecek. Başvuru sürecine ilişkin detaylar 8 Haziran 2026 tarihinden itibaren İŞKUR ve Et ve Süt Kurumu'nun resmi kanalları üzerinden yayımlanacak.

Et ve Süt Kurumu, farklı illerde görevlendirilmek üzere 62 sürekli işçi alımı yapacak. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)Et ve Süt Kurumu, farklı illerde görevlendirilmek üzere 62 sürekli işçi alımı yapacak. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

EN FAZLA ALIM KASAP KADROSUNA YAPILACAK

İlanda en dikkat çeken kadro 35 kişilik kontenjanla kasaplık oldu. Adana, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Ankara ve Van'daki işyerlerinde görevlendirilecek personeller için mesleki sertifika şartı aranacak.

Kasap adaylarının MEB, EBK veya Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen et işçiliği ve kasaplık sertifikasına ya da MEB onaylı ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmaları gerekecek.

Sürekli işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.Sürekli işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

10 ŞOFÖR ALINACAK

Et ve Süt Kurumu, Ankara, Denizli, Diyarbakır ve Van'da görevlendirilmek üzere 10 şoför istihdam edecek.

Başvuracak adayların CE sınıfı sürücü belgesine sahip olması, SRC3 ve/veya SRC4 belgelerini bulundurması, güncel psikoteknik raporu almış olması ve dijital ehliyete sahip bulunması şart koşuluyor.

TEKNİK KADROLARDA MESLEKİ EĞİTİM ŞARTI

Elektrikçi, makine bakımcı, soğutmacı, sıhhi tesisatçı ve kaynakçı kadrolarında görev almak isteyen adayların ilgili meslek liselerinden mezun olmaları gerekiyor.

Teknik personellerin vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlaması ve tehlikeli işlerde çalışabilecek durumda olduklarını sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri istenecek.

İlanda en yüksek kontenjan 35 kişiyle kasap kadrosuna ayrıldı.İlanda en yüksek kontenjan 35 kişiyle kasap kadrosuna ayrıldı.

ALIM YAPILACAK İLLER VE KADROLAR

Sıra NoÜnvanıİşyeriBaşvuru İl Düzeyiİşgücü SayısıEğitim DurumuYaş Sınırları
1ŞOFÖR

MERKEZ

DENİZLİ

DİYARBAKIR

SİNCAN

VAN

ANKARA

DENİZLİ

DİYARBAKIR

ANKARA

VAN

2

1

1

4

1

En az Ortaöğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir18-40
2ELEKTRİKÇİ

ADANA

AĞRI

BİNGÖL

SİVAS

VAN

ADANA

AĞRI

BİNGÖL

SİVAS

VAN

1

1

1

1

1

En az Meslek Liselerinin Elektrik Teknolojisi veya Elektrik Tesisatları Ve Dağıtımı veya Elektrik Tesisatları Ve Pano Montörlüğü veya Endüstriyel Bakım Onarım veya Yüksek Gerilim Sistemleri dalları mezunu olmak, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir18-35
3KASAP

ADANA

AĞRI

BİNGÖL

DİYARBAKIR

ERZİNCAN

ERZURUM

SİNCAN

VAN

ADANA

AĞRI

BİNGÖL

DİYARBAKIR

ERZİNCAN

ERZURUM

ANKARA

VAN

3

1

2

2

1

5

8

2

En az İlköğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir18-35
4SOĞUTMACI

SİNCAN

SİVAS

YOZGAT

ANKARA

SİVAS

YOZGAT

1

3

2

En az Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı mezunu olmak, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir18-35
5YÜKLEME-BOŞALTMA (RAMPA) İŞÇİSİDENİZLİDENİZLİ2En az İlköğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir18-35
6MAKİNE BAKIMCI

DİYARBAKIR

ERZİNCAN

SİNCAN

SİVAS

YOZGAT

DİYARBAKIR

ERZİNCAN

ANKARA

SİVAS

YOZGAT

1

2

1

1

2

En az Meslek Liselerinin Endüstriyel Bakım Onarım veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri veya Makine Bakım Onarım veya Mekatronik Dalları mezunu olmak, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir18-35
7GENEL HİZMET İŞÇİSİSİNCANANKARA1En az Ortaöğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir18-40
SİNCANANKARA1En az Ortaöğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir18-40
8AŞÇISİNCANANKARA2En az İlköğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir18-40
9KAYNAKÇISİNCANANKARA1En az Ortaöğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir18-35
10SIHHİ TESİSATÇI

SİNCAN

SİVAS

ANKARA

SİVAS

1

1

En az Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı mezunu olmak, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir18-35
11SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEMECİSİYOZGATYOZGAT2Asgari Ortaöğretim, üst öğretimleri bitirenler de başvurabilir18-50
TOPLAM 62

DENEYİM VE MYK BELGESİ ARANAN KADROLAR DA BULUNUYOR

Bazı pozisyonlarda yalnızca eğitim şartı yeterli olmayacak. Genel hizmet işçisi kadrolarında insan kaynakları, dış ticaret veya pazarlama alanlarında MYK belgesi talep edilecek.

Aşçı kadrosuna başvuracak adayların MEB onaylı aşçılık ustalık belgesine ve Aşçı Seviye 4 MYK belgesine sahip olması gerekiyor. Ayrıca adayların aşçı veya aşçı yardımcısı olarak en az 5 yıl çalıştıklarını SGK kayıtlarıyla belgelemeleri istenecek.

Süt ve süt ürünleri işlemecisi kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili alanda ustalık belgesine sahip olmaları ve sektörde en az 3 yıllık deneyimlerini resmi belgelerle kanıtlamaları gerekecek.

Şoför alımlarında CE sınıfı ehliyet ve SRC belgesi şartı aranacak.Şoför alımlarında CE sınıfı ehliyet ve SRC belgesi şartı aranacak.

BAŞVURULAR 8 HAZİRAN'DA DUYURULACAK

İşçi alımına ilişkin başvuru ekranları ve ilan numaraları 8 Haziran 2026 tarihinden itibaren İŞKUR il ve şube müdürlükleri ile Et ve Süt Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

Adayların başvuru öncesinde yaş sınırı, eğitim durumu, mesleki yeterlilik belgeleri ve deneyim şartlarını dikkatle incelemeleri gerektiği belirtildi.

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