TÜSEB mühendis, biyolog ve kimyager alacak! KPSS şartı ve başvuru tarihleri belli oldu

Sözlü sınavda adaylar mesleki bilgi düzeyi ve diğer kriterler üzerinden değerlendirilecek, sonuçlar TÜSEB’in resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolarda KPSS puan üstünlüğüne göre sıralama yapılacak, teknisyen kadrosu için ise noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek.

Başvurular sadece İŞKUR'un elektronik platformu üzerinden kabul edilecek, şahsen, posta yoluyla veya e-posta üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Adaylardan KPSS puanı, öğrenim durumu ve bazı kadrolar için yabancı dil şartı aranacak, teknisyen kadrosuna başvuracakların belirtilen ilde ikamet etmesi gerekecek.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), 10 personel alımı yapacağını duyurdu ve başvurular 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.

Başvurularda birçok pozisyon için KPSS ve yabancı dil şartı aranırken, bazı kadrolarda mesleki deneyim ve teknik uzmanlık da değerlendirme kriterleri arasında bulunuyor.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), farklı uzmanlık alanlarında görevlendirilmek üzere toplam 10 personel alımı gerçekleştirecek. Ankara ve İstanbul'da istihdam edilecek personeller için yayımlanan ilanda biyolog, kimyager, mühendis, istatistikçi ve teknisyen kadroları yer aldı.

TÜSEB, Ankara ve İstanbul'da görevlendirilmek üzere toplam 10 personel alımı yapacak. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

BİYOLOG KADROLARINDA ÜÇ AYRI POZİSYON AÇILDI

İlan kapsamında en dikkat çeken alımlardan biri biyolog kadrolarında yapılacak. TÜSEB, üç farklı pozisyonda biyolog istihdam etmeyi planlıyor.

Başvuracak adayların biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, biyoteknoloji veya ilgili bölümlerden mezun olması gerekiyor. Ayrıca adaylardan KPSS P3 puan türünde en az 60 puan ve geçerli yabancı dil belgesi isteniyor.

Bazı pozisyonlarda ise hücre kültürü, moleküler biyoloji uygulamaları, biyoinformatik, immünoloji ve kalite kontrol süreçlerinde deneyim sahibi olunması şart koşuluyor.