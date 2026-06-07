TÜSEB mühendis, biyolog ve kimyager alacak! KPSS şartı ve başvuru tarihleri belli oldu
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Ankara ve İstanbul'da görevlendirilmek üzere 10 personel alımı yapacağını duyurdu. Biyolog, kimyager, mühendis, istatistikçi ve teknisyen kadrolarını kapsayan ilanda KPSS puan şartı, yabancı dil kriterleri ve başvuru detayları belli oldu. İşte TÜSEB'in personel alımına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.
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- Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), 10 personel alımı yapacağını duyurdu ve başvurular 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden çevrim içi olarak yapılacak.
- Adaylardan KPSS puanı, öğrenim durumu ve bazı kadrolar için yabancı dil şartı aranacak, teknisyen kadrosuna başvuracakların belirtilen ilde ikamet etmesi gerekecek.
- Başvurular sadece İŞKUR'un elektronik platformu üzerinden kabul edilecek, şahsen, posta yoluyla veya e-posta üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
- Ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolarda KPSS puan üstünlüğüne göre sıralama yapılacak, teknisyen kadrosu için ise noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek.
- Sözlü sınavda adaylar mesleki bilgi düzeyi ve diğer kriterler üzerinden değerlendirilecek, sonuçlar TÜSEB’in resmi internet sitesinde yayımlanacak.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), farklı uzmanlık alanlarında görevlendirilmek üzere toplam 10 personel alımı gerçekleştirecek. Ankara ve İstanbul'da istihdam edilecek personeller için yayımlanan ilanda biyolog, kimyager, mühendis, istatistikçi ve teknisyen kadroları yer aldı.
Başvurularda birçok pozisyon için KPSS ve yabancı dil şartı aranırken, bazı kadrolarda mesleki deneyim ve teknik uzmanlık da değerlendirme kriterleri arasında bulunuyor.
BİYOLOG KADROLARINDA ÜÇ AYRI POZİSYON AÇILDI
İlan kapsamında en dikkat çeken alımlardan biri biyolog kadrolarında yapılacak. TÜSEB, üç farklı pozisyonda biyolog istihdam etmeyi planlıyor.
Başvuracak adayların biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, biyoteknoloji veya ilgili bölümlerden mezun olması gerekiyor. Ayrıca adaylardan KPSS P3 puan türünde en az 60 puan ve geçerli yabancı dil belgesi isteniyor.
Bazı pozisyonlarda ise hücre kültürü, moleküler biyoloji uygulamaları, biyoinformatik, immünoloji ve kalite kontrol süreçlerinde deneyim sahibi olunması şart koşuluyor.
KİMYAGER KADROSUNDA AR-GE TECRÜBESİ ARANACAK
TÜSEB bünyesinde bir kişilik kimyager kadrosu için de alım yapılacak.
Kimya ve Analitik Kimya bölümü mezunlarının başvurabileceği pozisyonda, farmasötik ve biyofarmasötik ürün geliştirme alanlarında deneyim sahibi adaylar avantajlı konumda olacak.
HPLC ve GC-MS gibi ileri analiz cihazlarını kullanabilen adayların değerlendirme sürecinde öne çıkması bekleniyor.
MÜHENDİS KADROLARINDA GENİŞ BAŞVURU YELPAZESİ
İlanda toplam dört mühendis kadrosu bulunuyor. Farklı disiplinlerden mezun adaylar bu pozisyonlara başvuru yapabilecek.
Başvuru kabul edilen bölümler arasında;
- Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Kimya Mühendisliği
- Biyomedikal Mühendisliği
- Bilgisayar Mühendisliği
- Yapay Zeka Mühendisliği yer alıyor.
Pozisyonlara başvuracak adaylarda AutoCAD kullanımı, ağ teknolojileri, siber altyapı yönetimi, kalite sistemleri, proje yönetimi ve tıbbi cihaz teknolojileri konularında bilgi ve deneyim aranacak.
İSTATİSTİKÇİ KADROSUNDA VERİ ANALİTİĞİ ÖNE ÇIKIYOR
Başkanlık, bir kişiyi de istatistikçi kadrosunda görevlendirecek.
İstatistik, matematik, ekonometri ve ilgili bölümlerden mezun adayların başvurabileceği pozisyonda ileri düzey veri analizi bilgisi önemli kriterler arasında yer alıyor.
Adaylardan özellikle şu alanlarda yetkinlik bekleniyor:
- Veri analizi ve modelleme
- SQL tabanlı veri tabanı yönetimi
- Veri madenciliği uygulamaları
- Veri görselleştirme teknikleri
- SPSS, R ve Python kullanımı
TEKNİSYEN KADROSUNA LİSE MEZUNLARI BAŞVURABİLECEK
İlan kapsamında bir teknisyen alımı da gerçekleştirilecek.
Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Isıtma ve Sıhhi Tesisat veya Yapı Tesisat Sistemleri alanlarından mezun adaylar başvuruda bulunabilecek.
Görev kapsamında bina tesisat sistemlerinin bakım, onarım ve kontrol süreçlerinde görev alınacak. Su tesisatı, drenaj sistemleri, hidrofor ve pompa sistemleri konusunda deneyim sahibi adaylar tercih sebebi olacak.
KPSS VE YABANCI DİL ŞARTI BULUNUYOR
Teknisyen kadrosu dışındaki birçok pozisyonda adayların 2024 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor.
Ayrıca adaylardan YDS'den en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen uluslararası yabancı dil belgelerinden biri talep ediliyor. YÖKDİL sonuçları ise başvurularda geçerli sayılmayacak.
PERSONELLER ANKARA VE İSTANBUL'DA GÖREV YAPACAK
İlanda yer alan biyolog, kimyager ve bazı mühendis kadroları Ankara'da istihdam edilecek.
Bazı mühendis pozisyonlarıyla birlikte istatistikçi ve teknisyen kadroları ise İstanbul'da görev yapacak personeller için açıldı.
Başvuru süreci, sınav takvimi ve diğer detaylara ilişkin duyuruların TÜSEB'in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.