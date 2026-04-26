CANLI YAYIN
Geri

Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 temizlikçi alımı: İŞKUR başvuru ve il il kontenjan listesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 157 sürekli işçi alımı için süreci başlattı. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularda lise mezunu olma şartı aranırken kontenjanlar engelli, eski hükümlü ve TMY adaylara ayrıldı. Peki GSB işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte il il kontenjan dağılımı ve başvuru ekranı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla 45'i engelli, 112'si eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan olmak üzere toplam 157 temizlik görevlisi alımı yapacak.
  • Başvurular 27 Nisan - 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında İŞKUR internet sistemi veya hizmet noktaları üzerinden alınacak.
  • Adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması, başvurdukları ilin sınırlarında ikamet etmesi ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.
  • Şartları sağlayan adaylar arasından 13 Mayıs 2026 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve asıl ile yedek adaylar belirlenecek.
  • Kuradan geçen adaylar belge tesliminin ardından 100 puan üzerinden sözlü sınava alınacak ve başarılı sayılmak için en az 70 puan almaları gerekecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 157 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Kadroların 45'i engelli, 112'si ise eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan adaylara ayrıldı.

Başvurular 27 Nisan - 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını İŞKUR'un internet sistemi üzerinden ya da hizmet noktaları aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2026 yılı için toplam 157 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. (Haberde yer alan görseller Takvim.com.tr grafik servisine aittir)

KADRO DAĞILIMI VE GÖREV ALANI

Alım yapılacak tüm kadrolar temizlik görevlisi meslek kolunda olacak. İşe alınacak personel, Bakanlığın il teşkilatlarında görevlendirilecek.
Başvurularda adayların, başvurdukları kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmesi şartı aranacak. Her aday yalnızca bir işyeri için başvuru yapabilecek.

Alımların 45’i engelli, 112’si eski hükümlü ve TMY kapsamında gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NETLEŞTİ

Başvuracak adaylar için belirlenen genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak yer alıyor.

Ayrıca adayların:

  • Emekli ya da malullük aylığı almıyor olması
  • Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmaması
  • Vardiyalı çalışmaya uygun olması
  • Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç alması gerekiyor.


Tüm adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması şartı da aranıyor.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular 27 Nisan’da başlayıp 4 Mayıs 2026’ya kadar devam edecek.

ÖZEL ŞARTLAR İKİ AYRI GRUBA GÖRE BELİRLENDİ

Engelli kadrosuna başvuracak adayların, ilgili mevzuatta tanımlanan engellilik durumunu belgelemeleri gerekiyor.

Eski hükümlü kadrosu için başvuru yapacak adayların ise mevzuatta belirtilen kapsamda eski hükümlü olduklarını ya da terörle mücadelede yaralandıklarını resmi belgelerle kanıtlaması istenecek.

Her iki grup için de belirli suçlardan hüküm giymemiş olma şartı bulunuyor.

Adaylar başvurularını İŞKUR’un online sistemi üzerinden yapabilecek.

KURA SÜRECİ VE BELGE TESLİMİ

Başvuruların ardından İŞKUR tarafından oluşturulan listeler Bakanlığa iletilecek. Şartları sağlayan adaylar arasından noter huzurunda kura çekimi yapılacak.
Kura çekimi 13 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Açık kadro sayısının dört katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek.
Kura sonucu belirlenen adaylar, gerekli belgeleri ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine şahsen teslim edecek. Evrak incelemesi sonrası uygun bulunan adaylar sözlü sınava çağrılacak.

SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda adaylar mesleki bilgi ve beceri açısından değerlendirilecek. Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekecek.

Sorular adaylara kura yöntemiyle yöneltilecek. Değerlendirme, sınav kurulu üyelerinin verdiği puanların ortalaması alınarak yapılacak.

SONUÇLAR VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

Başarı sıralaması sözlü sınav puanına göre oluşturulacak. En yüksek puanı alan adaylardan başlanarak kontenjan kadar asıl ve yedek liste belirlenecek.
Sonuçlar Bakanlığın internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

GÖREVE BAŞLAMA VE ÖNEMLİ DETAYLAR

Atanmaya hak kazanan adaylar, gerekli belgeleri belirtilen süre içinde teslim ederek göreve başlayacak. Belgelerini teslim etmeyen veya göreve başlamayan adayların yerine yedek listeden atama yapılabilecek.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ise sürecin herhangi bir aşamasında geçersiz sayılacak.

BAŞVURACAK ADAYLARA UYARI

Başvuru sürecinde tüm işlemlerin eksiksiz ve doğru şekilde yapılmasından adayların kendisi sorumlu olacak. İlanla ilgili tüm duyurular yalnızca Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak ve bu duyurular tebligat yerine geçecek.

GSB 2026 YILI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI
Meslek Kolu: Temizlik Görevlisi (Engelli)

SNİlTalep Edilen İş gücü SayısıÖğrenim Şartı
1ADANA1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
2AKSARAY2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
3ARDAHAN1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
4ARTVİN1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
5BALIKESİR1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
6BATMAN1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
7BİNGÖL1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
8BOLU1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
9BURSA2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
10EDİRNE1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
11HATAY4En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
12KARS3En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
13KASTAMONU4En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
14KIRKLARELİ1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
15KIRŞEHİR1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
16MARDİN4En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
TOPLAM 30

17NEVŞEHİR1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
18OSMANİYE1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
19RİZE2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
20SİNOP6En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
21SİVAS1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
22ŞIRNAK1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
23TEKİRDAĞ1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
24VAN1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
25ZONGULDAK2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
ENGELLİ GENEL TOPLAM45

2. Temizlik Görevlisi - Eski Hükümlü / TMY Kontenjanları

1ADIYAMAN1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
2AFYONKARAHİSAR4En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
3AĞRI1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
4AKSARAY3En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
5AMASYA1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
6ANKARA2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
7ARDAHAN3En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
8ARTVİN2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
9BARTIN1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
10BATMAN1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
11BOLU2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
12BURDUR2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

13ÇANAKKALE2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
14ÇANKIRI1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
15ÇORUM1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
16DÜZCE3En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
17EDİRNE3En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
18ERZİNCAN2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
19ERZURUM1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
20ESKİŞEHİR1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
21GİRESUN2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
22GÜMÜŞHANE3En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
23HAKKARİ2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
24HATAY4En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
25KAHRAMANMARAŞ5En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
26KARABÜK3En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
27KARS2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
28KIRIKKALE3En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
29KIRKLARELİ1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
30KIRŞEHİR2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
31KİLİS1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
32KÜTAHYA2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
33MALATYA2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

34MANİSA3En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
35MARDİN2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
36MUĞLA1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
37NEVŞEHİR2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
38NİĞDE2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
39ORDU4En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
40OSMANİYE1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
41RİZE3En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
42SAKARYA4En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
43SAMSUN5En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
44SİİRT1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
45SİNOP1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
46SİVAS1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
47ŞANLIURFA3En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
48ŞIRNAK1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
49TEKİRDAĞ3En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
50TRABZON2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
51YALOVA1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
52YOZGAT1En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
53ZONGULDAK2En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
ESKİ HÜKÜMLÜ / TMY GENEL TOPLAM112

