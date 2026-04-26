Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 157 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Kadroların 45'i engelli, 112'si ise eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan adaylara ayrıldı.
Başvurular 27 Nisan - 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını İŞKUR'un internet sistemi üzerinden ya da hizmet noktaları aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
KADRO DAĞILIMI VE GÖREV ALANI
Alım yapılacak tüm kadrolar temizlik görevlisi meslek kolunda olacak. İşe alınacak personel, Bakanlığın il teşkilatlarında görevlendirilecek.
Başvurularda adayların, başvurdukları kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmesi şartı aranacak. Her aday yalnızca bir işyeri için başvuru yapabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NETLEŞTİ
Başvuracak adaylar için belirlenen genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak yer alıyor.
Ayrıca adayların:
Tüm adayların en az lise veya dengi okul mezunu olması şartı da aranıyor.
ÖZEL ŞARTLAR İKİ AYRI GRUBA GÖRE BELİRLENDİ
Engelli kadrosuna başvuracak adayların, ilgili mevzuatta tanımlanan engellilik durumunu belgelemeleri gerekiyor.
Eski hükümlü kadrosu için başvuru yapacak adayların ise mevzuatta belirtilen kapsamda eski hükümlü olduklarını ya da terörle mücadelede yaralandıklarını resmi belgelerle kanıtlaması istenecek.
Her iki grup için de belirli suçlardan hüküm giymemiş olma şartı bulunuyor.
KURA SÜRECİ VE BELGE TESLİMİ
Başvuruların ardından İŞKUR tarafından oluşturulan listeler Bakanlığa iletilecek. Şartları sağlayan adaylar arasından noter huzurunda kura çekimi yapılacak.
Kura çekimi 13 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Açık kadro sayısının dört katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek.
Kura sonucu belirlenen adaylar, gerekli belgeleri ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine şahsen teslim edecek. Evrak incelemesi sonrası uygun bulunan adaylar sözlü sınava çağrılacak.
SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME
Sözlü sınavda adaylar mesleki bilgi ve beceri açısından değerlendirilecek. Sınav 100 puan üzerinden yapılacak ve başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekecek.
Sorular adaylara kura yöntemiyle yöneltilecek. Değerlendirme, sınav kurulu üyelerinin verdiği puanların ortalaması alınarak yapılacak.
SONUÇLAR VE YERLEŞTİRME SÜRECİ
Başarı sıralaması sözlü sınav puanına göre oluşturulacak. En yüksek puanı alan adaylardan başlanarak kontenjan kadar asıl ve yedek liste belirlenecek.
Sonuçlar Bakanlığın internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.
GÖREVE BAŞLAMA VE ÖNEMLİ DETAYLAR
Atanmaya hak kazanan adaylar, gerekli belgeleri belirtilen süre içinde teslim ederek göreve başlayacak. Belgelerini teslim etmeyen veya göreve başlamayan adayların yerine yedek listeden atama yapılabilecek.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ise sürecin herhangi bir aşamasında geçersiz sayılacak.
BAŞVURACAK ADAYLARA UYARI
Başvuru sürecinde tüm işlemlerin eksiksiz ve doğru şekilde yapılmasından adayların kendisi sorumlu olacak. İlanla ilgili tüm duyurular yalnızca Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak ve bu duyurular tebligat yerine geçecek.
GSB 2026 YILI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI
Meslek Kolu: Temizlik Görevlisi (Engelli)
|SN
|İl
|Talep Edilen İş gücü Sayısı
|Öğrenim Şartı
|1
|ADANA
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|2
|AKSARAY
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|3
|ARDAHAN
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|4
|ARTVİN
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|5
|BALIKESİR
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|6
|BATMAN
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|7
|BİNGÖL
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|8
|BOLU
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|9
|BURSA
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|10
|EDİRNE
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|11
|HATAY
|4
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|12
|KARS
|3
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|13
|KASTAMONU
|4
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|14
|KIRKLARELİ
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|15
|KIRŞEHİR
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|16
|MARDİN
|4
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|TOPLAM
|30
|17
|NEVŞEHİR
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|18
|OSMANİYE
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|19
|RİZE
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|20
|SİNOP
|6
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|21
|SİVAS
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|22
|ŞIRNAK
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|23
|TEKİRDAĞ
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|24
|VAN
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|25
|ZONGULDAK
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|ENGELLİ GENEL TOPLAM
|45
2. Temizlik Görevlisi - Eski Hükümlü / TMY Kontenjanları
|SN
|İl
|Talep Edilen İş gücü Sayısı
|Öğrenim Şartı
|1
|ADIYAMAN
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|2
|AFYONKARAHİSAR
|4
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|3
|AĞRI
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|4
|AKSARAY
|3
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|5
|AMASYA
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|6
|ANKARA
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|7
|ARDAHAN
|3
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|8
|ARTVİN
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|9
|BARTIN
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|10
|BATMAN
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|11
|BOLU
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|12
|BURDUR
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|13
|ÇANAKKALE
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|14
|ÇANKIRI
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|15
|ÇORUM
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|16
|DÜZCE
|3
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|17
|EDİRNE
|3
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|18
|ERZİNCAN
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|19
|ERZURUM
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|20
|ESKİŞEHİR
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|21
|GİRESUN
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|22
|GÜMÜŞHANE
|3
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|23
|HAKKARİ
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|24
|HATAY
|4
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|25
|KAHRAMANMARAŞ
|5
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|26
|KARABÜK
|3
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|27
|KARS
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|28
|KIRIKKALE
|3
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|29
|KIRKLARELİ
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|30
|KIRŞEHİR
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|31
|KİLİS
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|32
|KÜTAHYA
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|33
|MALATYA
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|34
|MANİSA
|3
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|35
|MARDİN
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|36
|MUĞLA
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|37
|NEVŞEHİR
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|38
|NİĞDE
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|39
|ORDU
|4
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|40
|OSMANİYE
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|41
|RİZE
|3
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|42
|SAKARYA
|4
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|43
|SAMSUN
|5
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|44
|SİİRT
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|45
|SİNOP
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|46
|SİVAS
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|47
|ŞANLIURFA
|3
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|48
|ŞIRNAK
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|49
|TEKİRDAĞ
|3
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|50
|TRABZON
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|51
|YALOVA
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|52
|YOZGAT
|1
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|53
|ZONGULDAK
|2
|En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
|ESKİ HÜKÜMLÜ / TMY GENEL TOPLAM
|112