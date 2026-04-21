Sağlık Bakanlığı bünyesinde göreve başlayacak hekimleri ilgilendiren 128. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için süreç kritik aşamaya girdi. Mazeret başvurularının tamamlanmasının ardından gözler kura tarihine çevrildi.
Eş ve sağlık mazereti kapsamında başvurularını 6 Nisan 2026 saat 18.00'e kadar tamamlayan adaylar için artık yerleştirme sürecine geçiliyor. Bu aşamada en çok merak edilen konu ise kura çekiminin hangi tarihte yapılacağı.
DHY KURA ÇEKİLİŞİ 6 MAYIS'TA YAPILACAK
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 128. dönem DHY kura çekilişi 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kura işlemleri noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılacak.
Kura yeri ve saatine ilişkin detayların ise Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ayrıca duyurulacağı bildirildi.
MÜNHAL KADROLAR 30 NİSAN'DA AÇIKLANACAK
Kura öncesindeki önemli aşamalardan biri de boş kadroların ilanı olacak. Buna göre:
30 Nisan 2026 Perşembe günü ilan edilecek.
Bu ilan, adayların tercih sürecine yön vermesi açısından belirleyici olacak.
TERCİH SÜRECİ EKİP ÜZERİNDEN YAPILACAK
Adaylar tercih başvurularını 30 Nisan - 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Başvurular, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınacak.
Tercih işlemleri 4 Mayıs saat 18.00'de sona erecek. Bu tarihten sonra sistem kapanacak ve herhangi bir değişiklik yapılamayacak.
KİMLER KURA KAPSAMINDA YER ALACAK?
Kura kapsamında;
İsimleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen adaylar, kura ile yerleştirilecek.
SÜREÇTE SON AŞAMA: YERLEŞTİRME
Tüm bu aşamaların ardından kura çekimiyle birlikte hekimlerin görev yerleri netleşmiş olacak. Böylece 128. dönem DHY süreci, yerleştirmelerin tamamlanmasıyla sonuçlanacak.
Adaylar için belirleyici olacak bu süreçte özellikle tercih döneminin dikkatle takip edilmesi ve başvuruların eksiksiz yapılması önem taşıyor.