CANLI YAYIN
Geri

128. Dönem DHY kura tarihi ve münhal kadrolar: Sağlık Bakanlığı takvimi açıkladı!

Sağlık Bakanlığı 128. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura takvimini duyurdu. Binlerce hekimin merakla beklediği münhal kadrolar 30 Nisan’da ilan edilecek, tercih başvuruları ise EKİP üzerinden alınacak. İşte noter huzurunda gerçekleştirilecek 128. Dönem DHY kura çekimi tarihi ve sürece dair tüm kritik detaylar.

Giriş Tarihi:
128. Dönem DHY kura tarihi ve münhal kadrolar: Sağlık Bakanlığı takvimi açıkladı!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Sağlık Bakanlığı 128. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura çekilişi 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü noter huzurunda bilgisayar ortamında yapılacak.
  • Mazeret kurası başvurusu kabul edilen adaylara ait yerler ve genel kuraya dahil münhal kadrolar 30 Nisan 2026 Perşembe günü ilan edilecek.
  • Adaylar tercih başvurularını 30 Nisan - 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında Entegre Kurumsal İşlem Platformu üzerinden yapacak.
  • Eş ve sağlık mazereti başvuruları 6 Nisan 2026 saat 18.00'e kadar tamamlanmış durumda.
  • Kura kapsamında tabipler, uzman tabipler ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimler yer alacak.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde göreve başlayacak hekimleri ilgilendiren 128. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için süreç kritik aşamaya girdi. Mazeret başvurularının tamamlanmasının ardından gözler kura tarihine çevrildi.

Eş ve sağlık mazereti kapsamında başvurularını 6 Nisan 2026 saat 18.00'e kadar tamamlayan adaylar için artık yerleştirme sürecine geçiliyor. Bu aşamada en çok merak edilen konu ise kura çekiminin hangi tarihte yapılacağı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre kura 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

DHY KURA ÇEKİLİŞİ 6 MAYIS'TA YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 128. dönem DHY kura çekilişi 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kura işlemleri noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılacak.

Kura yeri ve saatine ilişkin detayların ise Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ayrıca duyurulacağı bildirildi.

MÜNHAL KADROLAR 30 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Kura öncesindeki önemli aşamalardan biri de boş kadroların ilanı olacak. Buna göre:

  • Mazeret kurası başvurusu kabul edilen adaylara ait yerler
  • Genel kuraya dahil edilecek münhal kadrolar

30 Nisan 2026 Perşembe günü ilan edilecek.

Bu ilan, adayların tercih sürecine yön vermesi açısından belirleyici olacak.

30 Nisan’da açıklanacak kadrolar adayların tercih stratejisini şekillendirecek.

TERCİH SÜRECİ EKİP ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adaylar tercih başvurularını 30 Nisan - 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Başvurular, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınacak.

Tercih işlemleri 4 Mayıs saat 18.00'de sona erecek. Bu tarihten sonra sistem kapanacak ve herhangi bir değişiklik yapılamayacak.

KİMLER KURA KAPSAMINDA YER ALACAK?

Kura kapsamında;

  • Tabipler
  • Uzman tabipler
  • Yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimleryer alacak.

İsimleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen adaylar, kura ile yerleştirilecek.

Adaylar tercihlerini 4 Mayıs saat 18.00’e kadar tamamlamak zorunda.

SÜREÇTE SON AŞAMA: YERLEŞTİRME

Tüm bu aşamaların ardından kura çekimiyle birlikte hekimlerin görev yerleri netleşmiş olacak. Böylece 128. dönem DHY süreci, yerleştirmelerin tamamlanmasıyla sonuçlanacak.

Adaylar için belirleyici olacak bu süreçte özellikle tercih döneminin dikkatle takip edilmesi ve başvuruların eksiksiz yapılması önem taşıyor.

