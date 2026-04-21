Kura kapsamında tabipler, uzman tabipler ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimler yer alacak.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde göreve başlayacak hekimleri ilgilendiren 128. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için süreç kritik aşamaya girdi. Mazeret başvurularının tamamlanmasının ardından gözler kura tarihine çevrildi. Eş ve sağlık mazereti kapsamında başvurularını 6 Nisan 2026 saat 18.00'e kadar tamamlayan adaylar için artık yerleştirme sürecine geçiliyor. Bu aşamada en çok merak edilen konu ise kura çekiminin hangi tarihte yapılacağı.

DHY KURA ÇEKİLİŞİ 6 MAYIS'TA YAPILACAK Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 128. dönem DHY kura çekilişi 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kura işlemleri noter huzurunda ve bilgisayar ortamında yapılacak. Kura yeri ve saatine ilişkin detayların ise Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ayrıca duyurulacağı bildirildi. MÜNHAL KADROLAR 30 NİSAN'DA AÇIKLANACAK Kura öncesindeki önemli aşamalardan biri de boş kadroların ilanı olacak. Buna göre: Mazeret kurası başvurusu kabul edilen adaylara ait yerler

Genel kuraya dahil edilecek münhal kadrolar 30 Nisan 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Bu ilan, adayların tercih sürecine yön vermesi açısından belirleyici olacak.