Yerleşen adayların göreve başlayabilmesi için EKİP sistemi üzerinden gerekli onayların alınması gerekecek. İdari süreçlerde yaşanabilecek gecikmeler ise hak talebine konu olmayacak.

Bu doğrultuda, adayların nihai sıralaması belirlenmiş oldu ve kura süreci için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Bugünkü yerleştirme işlemi, itirazlar sonrası güncellenen ve 1 Ocak 2026 tarihine kadar olan hizmet süresini kapsayan puanlara göre yapılacak.

YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GETİRİLMEZSE YERLEŞTİRME İPTAL EDİLECEK

Yerleştirme sonrası süreçte adayların belirli yükümlülükleri yerine getirmesi zorunlu olacak. Özellikle birim hazırlığı ve hizmete başlama süreci yakından takip edilecek.

Bu kapsamda:

Mekan temin etmeyen ve hazırlıkları tamamlamayanların yerleştirmesi iptal edilecek

Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler 1 yıl boyunca yeniden başvuru yapamayacak

Sözleşme imzalayıp 10 gün içinde göreve başlamayanların sözleşmesi feshedilecek

FİZİKİ ŞARTLAR VE GÖREV KAPSAMI KABUL EDİLMİŞ SAYILACAK

Adaylar yerleştikleri birimle birlikte, o birime ait tüm fiziki ve idari şartları da kabul etmiş sayılacak. Bu kapsamda bina durumu, nüfus yapısı ve hizmet yükümlülükleri ayrıca belirleyici olacak.

Aynı zamanda seçilen birimle birlikte ilgili aile sağlığı merkezi ve çalışma alanı da otomatik olarak kabul edilmiş olacak.

SÜREÇ BUGÜN TAMAMLANIYOR

Aile hekimliği yerleştirme sürecinde kritik gün geldi. Yapılacak kura ile birlikte iller arası yerleştirmeler netlik kazanacak.

Sonuçların ardından atama sürecine ilişkin detayların da kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.