Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında 2026/1 iller arası yerleştirme sürecinde sona gelindi. İtirazların değerlendirilmesinin ardından kura işlemi bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yerleştirme sürecinde, başvurularını EKİP üzerinden kesinleştiren personelin değerlendirme sonuçları daha önce ilan edildi. Hizmet puanlarına ve başvuru ret gerekçelerine yapılan itirazlar da tamamlanarak sonuçlandırıldı.
Bugün yapılacak kura ile birlikte, yerleştirmeler güncellenmiş hizmet puanları esas alınarak kesinleşecek.
YERLEŞTİRME NOTER HUZURUNDA YAPILACAK
Yerleştirme işlemi 27 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00'te Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde noter eşliğinde gerçekleştirilecek. Süreç şeffaflık ilkesi doğrultusunda yürütülecek.
Ancak yerleştirme salonuna katılımcı kabul edilmeyecek.
CANLI YAYINLA TAKİP EDİLEBİLECEK
Yerleştirme işlemi, Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece adaylar süreci anlık olarak izleyebilecek.
Canlı yayın başlağında haberimizde takip ekranı yer alacaktır.
İTİRAZ SÜRECİ TAMAMLANDI
Yerleştirme öncesinde hizmet puanlarına itiraz etmek isteyenler ile başvurusu reddedilen adaylar için belirli bir takvim işletildi.
Bu kapsamda:
Değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte nihai hizmet puanları da yeniden hesaplandı.
YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK KRİTER NETLEŞTİ
Bugünkü yerleştirme işlemi, itirazlar sonrası güncellenen ve 1 Ocak 2026 tarihine kadar olan hizmet süresini kapsayan puanlara göre yapılacak.
Bu doğrultuda, adayların nihai sıralaması belirlenmiş oldu ve kura süreci için tüm hazırlıklar tamamlandı.
YERLEŞTİRME SONRASI SÖZLEŞME SÜRECİ BAŞLIYOR
Yerleştirme işleminin ardından adaylar, ilgili mevzuat çerçevesinde aile hekimliği sözleşmesi imzalayacak. Sözleşmeler belirlenen tarihler itibarıyla yürürlüğe girecek.
Yerleşen adayların göreve başlayabilmesi için EKİP sistemi üzerinden gerekli onayların alınması gerekecek. İdari süreçlerde yaşanabilecek gecikmeler ise hak talebine konu olmayacak.
YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GETİRİLMEZSE YERLEŞTİRME İPTAL EDİLECEK
Yerleştirme sonrası süreçte adayların belirli yükümlülükleri yerine getirmesi zorunlu olacak. Özellikle birim hazırlığı ve hizmete başlama süreci yakından takip edilecek.
Bu kapsamda:
FİZİKİ ŞARTLAR VE GÖREV KAPSAMI KABUL EDİLMİŞ SAYILACAK
Adaylar yerleştikleri birimle birlikte, o birime ait tüm fiziki ve idari şartları da kabul etmiş sayılacak. Bu kapsamda bina durumu, nüfus yapısı ve hizmet yükümlülükleri ayrıca belirleyici olacak.
Aynı zamanda seçilen birimle birlikte ilgili aile sağlığı merkezi ve çalışma alanı da otomatik olarak kabul edilmiş olacak.
SÜREÇ BUGÜN TAMAMLANIYOR
Aile hekimliği yerleştirme sürecinde kritik gün geldi. Yapılacak kura ile birlikte iller arası yerleştirmeler netlik kazanacak.
Sonuçların ardından atama sürecine ilişkin detayların da kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.