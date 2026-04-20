Türkşeker İŞKUR üzerinden 17 geçici işçi alacak! Kadro ve şartlar belli oldu

Türkiye Şeker Fabrikaları bünyesinde görevlendirilmek üzere Ilgın Şeker Fabrikası'na 17 geçici işçi alımı yapılacağı açıklandı. Kazan dairesi mekanikeri ve pancar boşaltma operatörü branşlarında yapılacak alımlarda adayların 35 yaşını aşmamış olması ve ilgili bölümlerden mezun olması şartı aranıyor. İşte başvuru şartları, mezuniyet dalları ve kontenjan dağılımına dair merak edilen tüm detaylar.

  • Türkiye Şeker Fabrikaları bünyesindeki Ilgın Şeker Fabrikası'na kampanya ve mevsimlik işlerde görevlendirilmek üzere yılda en fazla 6 ay süreyle 17 geçici işçi alınacak.
  • Alımlar 2 Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni ve 15 Pancar Boşaltma Operatörü kadrosundan oluşuyor ve adayların 35 yaş sınırı ile lise veya lisans mezunu olması gerekiyor.
  • Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il ve şube müdürlükleri aracılığıyla yapılacak.
  • İşe alım süreci 09 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülecek.
  • Başvuru şartları ve süreç detayları 20 Nisan 2026 tarihinden itibaren İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Türkiye Şeker Fabrikaları bünyesinde faaliyet gösteren Ilgın Şeker Fabrikası için geçici işçi alımı yapılacağı açıklandı. Kampanya ve mevsimlik işlerde görevlendirilecek toplam 17 kişi, her yıl en fazla 6 ay süreyle istihdam edilecek.

Ilgın Şeker Fabrikası'na 17 geçici işçi alımı yapılacak.

KADRO VE NİTELİKLER TABLO HALİNDE PAYLAŞILDI

Alınacak işçilere ilişkin kadro dağılımı ve aranan nitelikler, duyuru ekinde yer alan tablolarla birlikte paylaşıldı. Başvuru yapacak adayların ilgili kriterleri karşılaması şartı aranacak.

Sıra NoBirim / KısımAtanacağı UnvanÖğrenim Dalı / Özel ŞartYaş SınırıÖğrenim DüzeyiAlım ŞekliKişi Sayısı
1Kazan DairesiMekaniker Buhar Kazanları TeknisyeniEML (Tesisat Teknolojisi, Isıtma-Soğutma, İklimlendirme ve Enerji Sistemleri vb.) mezunu olmak.35Lise ve Dengi - LisansÜlke Geneli (Kura)2
2MeydanPancar Boşaltma OperatörüEML (Mekatronik, Makine Bakım, Kaynakçılık, Metal İşleri, Çelik Konstrüksiyon vb.) mezunu olmak.35Lise ve Dengi - LisansÜlke Geneli (Kura)15
TOPLAM

17

Alımlar kampanya ve mevsimlik işlerde görevlendirilecek

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ALINACAK

Alım süreci Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülecek. Adaylar başvurularını İŞKUR'un il ve şube müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Sürecin tamamı kurumun ilgili birimleri üzerinden takip edilecek.

İşçiler yılda en fazla 6 ay süreyle istihdam edilecek.

SÜREÇ RESMİ YÖNETMELİĞE GÖRE YÜRÜTÜLECEK

İşe alım işlemleri, 09 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilecek. Bu çerçevede tüm başvurular ve değerlendirmeler ilgili mevzuata uygun şekilde yapılacak.

DETAYLAR 20 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Başvuru şartları ve sürece ilişkin ayrıntılar, 20 Nisan 2026 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adayların güncel duyuruları bu tarihten itibaren takip etmesi gerekiyor.

