İşçiler yılda en fazla 6 ay süreyle istihdam edilecek.

SÜREÇ RESMİ YÖNETMELİĞE GÖRE YÜRÜTÜLECEK

İşe alım işlemleri, 09 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilecek. Bu çerçevede tüm başvurular ve değerlendirmeler ilgili mevzuata uygun şekilde yapılacak.

DETAYLAR 20 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Başvuru şartları ve sürece ilişkin ayrıntılar, 20 Nisan 2026 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adayların güncel duyuruları bu tarihten itibaren takip etmesi gerekiyor.