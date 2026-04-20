Türkiye Şeker Fabrikaları bünyesinde faaliyet gösteren Ilgın Şeker Fabrikası için geçici işçi alımı yapılacağı açıklandı. Kampanya ve mevsimlik işlerde görevlendirilecek toplam 17 kişi, her yıl en fazla 6 ay süreyle istihdam edilecek.
KADRO VE NİTELİKLER TABLO HALİNDE PAYLAŞILDI
Alınacak işçilere ilişkin kadro dağılımı ve aranan nitelikler, duyuru ekinde yer alan tablolarla birlikte paylaşıldı. Başvuru yapacak adayların ilgili kriterleri karşılaması şartı aranacak.
|Sıra No
|Birim / Kısım
|Atanacağı Unvan
|Öğrenim Dalı / Özel Şart
|Yaş Sınırı
|Öğrenim Düzeyi
|Alım Şekli
|Kişi Sayısı
|1
|Kazan Dairesi
|Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni
|EML (Tesisat Teknolojisi, Isıtma-Soğutma, İklimlendirme ve Enerji Sistemleri vb.) mezunu olmak.
|35
|Lise ve Dengi - Lisans
|Ülke Geneli (Kura)
|2
|2
|Meydan
|Pancar Boşaltma Operatörü
|EML (Mekatronik, Makine Bakım, Kaynakçılık, Metal İşleri, Çelik Konstrüksiyon vb.) mezunu olmak.
|35
|Lise ve Dengi - Lisans
|Ülke Geneli (Kura)
|15
|TOPLAM
|
17
BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ALINACAK
Alım süreci Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yürütülecek. Adaylar başvurularını İŞKUR'un il ve şube müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Sürecin tamamı kurumun ilgili birimleri üzerinden takip edilecek.
SÜREÇ RESMİ YÖNETMELİĞE GÖRE YÜRÜTÜLECEK
İşe alım işlemleri, 09 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilecek. Bu çerçevede tüm başvurular ve değerlendirmeler ilgili mevzuata uygun şekilde yapılacak.
DETAYLAR 20 NİSAN'DA AÇIKLANACAK
Başvuru şartları ve sürece ilişkin ayrıntılar, 20 Nisan 2026 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adayların güncel duyuruları bu tarihten itibaren takip etmesi gerekiyor.