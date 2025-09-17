PODCAST CANLI YAYIN

16 ilde 19 ilçede belediyelere KPSS'li KPSS'siz işçi alınacak! 18-50 yaş arası başvurabilir! İşte başvuru şartları

Kamu personeli olma hayali kuran adaylar için beklenen ilanlar yayımlandı. Türkiye genelinde 16 farklı ilde, çok sayıda ilçe belediyesi ve kurum bünyelerindeki eksikliği gidermek üzere zabıta, itfaiye eri ve memur alımı yapacağını duyurdu. KPSS puanı olan adaylar için büyük bir istihdam fırsatı doğdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
16 ilde 19 ilçede belediyelere KPSS'li KPSS'siz işçi alınacak! 18-50 yaş arası başvurabilir! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi kamu ilan portalı üzerinden yayımlanan duyurular, on binlerce adayı heyecanlandırdı. Şanlıurfa'dan İstanbul'a, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir coğrafyada yapılacak alımlar için başvurular başladı veya başlamak üzere. Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadrolarındaki yüksek kontenjanlar dikkat çekiyor. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar kendi mezuniyet ve KPSS puan türüne uygun ilanlara başvuru yapabilecek.


Hangi İllerde ve Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?

Belediyeler, farklı unvanlarda toplamda yüzlerce personel istihdam edecek. İşte şehirlere ve kadrolara göre öne çıkan bazı alımlar:

Zabıta Memuru Alımları:

Şehitkamil (Gaziantep): 50 Zabıta Memuru

Şanlıurfa Büyükşehir: 40 Zabıta Memuru

Edirne: 15 Zabıta Memuru

Midyat (Mardin): 25 Zabıta Memuru

Pursaklar (Ankara): 15 Zabıta Memuru

İtfaiye Eri Alımları:

Şanlıurfa Büyükşehir: 50 İtfaiye Eri

Edirne: 15 İtfaiye Eri

Alaplı (Zonguldak): 5 İtfaiye Eri

Memur ve Diğer Sözleşmeli Personel Alımları:

Yıldırım (Bursa): 30 Memur

Bayrampaşa (İstanbul): 23 Memur

Sinop: 25 Memur

Ardahan: 1 Sözleşmeli Mühendis

Kırşehir: 1 Şehir Plancısı

Türkiye Belediyeler Birliği: 4 Memur

Adaylarda Aranan Temel Şartlar Neler?

Başvuru yapacak adayların her ilan için yayımlanan özel kılavuzu dikkatle incelemesi gerekse de, aranan genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

KPSS Şartı: Başvuru yapılacak kadronun gerektirdiği öğrenim düzeyine uygun (Lise P94, Ön Lisans P93, Lisans P3) ve ilanda belirtilen taban puanı almış olmak.

Yaş ve Boy Şartı: Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri alımlarında, ilgili yönetmelik gereği genellikle 30 yaşını doldurmamış olma ve belirlenen boy-kilo standartlarını taşıma şartı aranmaktadır.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Personel alım ilanlarının her biri farklı başvuru tarih aralığına ve yöntemine (şahsen, posta veya e-devlet üzerinden) sahiptir. Adayların mağduriyet yaşamaması için başvuru yapmak istedikleri kurumun ilanını resmi kaynaktan bulup detaylarını eksiksiz okuması kritik önem taşımaktadır. Tüm ilanların resmi detaylarına ve başvuru kılavuzlarına aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

Resmi İlan Adresi: https://kamuilan.sbb.gov.tr/

2025 Türk Telekom personel alımı: İşte kadrolar ve başvuru şartları2025 Türk Telekom personel alımı: İşte kadrolar ve başvuru şartları
2025 Türk Telekom personel alımı: İşte kadrolar ve başvuru şartları
TÜBİTAK başvuru şartları ve kadrolar: TÜBİTAKtan dev personel alımı başladıTÜBİTAK başvuru şartları ve kadrolar: TÜBİTAKtan dev personel alımı başladı
TÜBİTAK başvuru şartları ve kadrolar: TÜBİTAK'tan dev personel alımı başladı
Bekçi alımı yapılacak mı? EGM ve Polis Akademisi açıklama yaptı mı?Bekçi alımı yapılacak mı? EGM ve Polis Akademisi açıklama yaptı mı?
Bekçi alımı yapılacak mı? EGM ve Polis Akademisi açıklama yaptı mı?

Belediye Personel Alımı İlanları

Belediye Personel Alımı İlanları

Belediye Personel Alımı İlanları

Belediye Personel Alımı İlanları


Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi - Kamu İlan Resmi Sitesi

Kaynak: takvim.com.tr

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekonomik program rayında! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten A Haber'de enflasyon için net mesaj: 2026'da daha az hissedilecek
TAKVİM ne dediyse o! CHP'de 21 Eylül öncesi halef-selef teması... Özgür Özel Murat Emir'in evinde Kılıçdaroğlu'ndan ne isteyecek?
Borsa İstanbul
Emekliye 30 bin TL promosyon listesi geldi! Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti dahil 12 bankadan dev fırsat! 16.000 -19.000 TL üstü maaş alanlar...
Gürsel Tekin'den dikkat çekici açıklamalar! "Partinin içine FETÖ sızdı" | CHP’yi yok edecekler
Terörsüz Türkiye Komisyonu 10. kez toplanıyor: Söz sırası akademisyenlerde
Türk Telekom
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi | 27 yıl sonra gelen itiraf
İsrail hem karadan hem havadan saldırıyor! Filistinlilere sürgün dayatması
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Firari baronlardan milyarlık kaçakçılık | Patron kardeşler 5 gündür firari
Balkanlardan soğuk hava geliyor: Yorganları çıkarın! İstanbul'da günlerce sürecek sağanak alarmı verildi | 17 Eylül Meteoroloji hava durumu
SSK ve Bağ-Kur emeklisine ipucu geldi! 18 bin TL'yi aşması bekleniyor: İşte emekliye enflasyon zammında 4 formül
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu'ya sert tepki: Soykırım şebekesinin başkanının sözleri yok hükmündedir
CHP'de şaibe kavgası | Yolsuzluk çetesinin sözcüsü Halk TV Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Avukatı firari Cafer’i bombaladı: Peşindeyim müptezel
İzmir'de sokaklar çöplüğe döndü! Bakanlık halk sağlığını tehdit eden pislik nedeniyle 4 ilçedeki sorunu çözdü | Harmandalı'na geçici çöp izni
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzlukta flaş gelişme! 26 tutuklama | Aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu da var
12 Dev Adam İstanbul'da kutlama yaptı: Çok gururluyuz
Ankara kılıç gösterdi CIA'in "kuduz köpeği" havladı! Rubin Trump'tan "Türkiye kısıtlama" istedi... Başkan Erdoğan ve ailesine dil uzattı
Trabzonspor'da sakatlar ve cezalılar Fatih Tekke'nin elini kolunu bağladı: Okay Yokuşlu'nun kırmızısı planları bozdu
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız"