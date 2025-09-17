16 ilde 19 ilçede belediyelere KPSS'li KPSS'siz işçi alınacak! 18-50 yaş arası başvurabilir! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi kamu ilan portalı üzerinden yayımlanan duyurular, on binlerce adayı heyecanlandırdı. Şanlıurfa'dan İstanbul'a, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir coğrafyada yapılacak alımlar için başvurular başladı veya başlamak üzere. Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadrolarındaki yüksek kontenjanlar dikkat çekiyor. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar kendi mezuniyet ve KPSS puan türüne uygun ilanlara başvuru yapabilecek.