2025 Türk Telekom personel alımı: İşte kadrolar ve başvuru şartları

Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom, büyüyen organizasyon yapısı ve yeni projeleri kapsamında yüzlerce kişiye iş imkanı sunuyor. İstanbul ve Ankara merkezli açılan pozisyonlar şirketin resmi kariyer portalı ve LinkedIn gibi platformlar üzerinden adayların başvurularına sunuldu. Alımlar teknoloji satış ve yönetim başta olmak üzere şirketin hemen her departmanını kapsıyor.