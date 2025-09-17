2025 Türk Telekom personel alımı: İşte kadrolar ve başvuru şartları

Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom, büyüyen organizasyon yapısı ve yeni projeleri kapsamında yüzlerce kişiye iş imkanı sunuyor. İstanbul ve Ankara merkezli açılan pozisyonlar şirketin resmi kariyer portalı ve LinkedIn gibi platformlar üzerinden adayların başvurularına sunuldu. Alımlar teknoloji satış ve yönetim başta olmak üzere şirketin hemen her departmanını kapsıyor.
Türk Telekom Hangi Alanlarda Personel Alımı Yapılacak?
Yayımlanan 49 farklı ilan, geniş bir uzmanlık yelpazesini kapsıyor. Adaylar, kendi yetkinliklerine uygun pozisyonları inceleyebilir. Alım yapılacak başlıca departmanlar ve bazı öne çıkan pozisyonlar şunlar:
Teknoloji ve Bilişim Operasyonları: Veri Merkezi Uzmanı, Yapay Zeka Mühendisi, Veri Tabanı Yöneticisi (Database Admin), Siber Güvenlik Çözüm Uzmanı Sanallaştırma Kıdemli Uzmanı, Sunucu Operasyonları (Unix/Linux) Kıdemli Uzmanı.
Tasarım ve Geliştirme: UX & UI Designer, İş Zekası Geliştiricisi, SAP FI Business Analyst, Mobil Dijital Kanal Çözümleri Uzmanı.
Satış ve Pazarlama: Büyük Müşteriler Grup Satış Yöneticisi, Cihaz Teklif Yönetimi Kıdemli Uzmanı, Stratejik Müşteriler Satış Yöneticisi.
Finans ve Yönetim: Hazine Operasyonları Uzmanı, Yatırım Kontrol ve Analiz Uzmanı, Proje Portföy Yönetimi Uzmanı, Bütçe ve Planlama Uzmanı.