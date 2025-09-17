PODCAST CANLI YAYIN

2025 Türk Telekom personel alımı: İşte kadrolar ve başvuru şartları

Türk Telekom 2025 yılı hedefleri doğrultusunda büyük bir istihdam atağı başlatarak onlarca farklı pozisyon için personel alım ilanlarını yayımladı. Mühendislikten finansa siber güvenlikten pazarlamaya kadar birçok alanda yapılacak alımlar için aranan şartlar ve başvuru detayları netleşti. İşte Türk Telekom personel alımı kadrolar ve başvuru şartları.

Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom, büyüyen organizasyon yapısı ve yeni projeleri kapsamında yüzlerce kişiye iş imkanı sunuyor. İstanbul ve Ankara merkezli açılan pozisyonlar şirketin resmi kariyer portalı ve LinkedIn gibi platformlar üzerinden adayların başvurularına sunuldu. Alımlar teknoloji satış ve yönetim başta olmak üzere şirketin hemen her departmanını kapsıyor.

Türk Telekom Hangi Alanlarda Personel Alımı Yapılacak?

Yayımlanan 49 farklı ilan, geniş bir uzmanlık yelpazesini kapsıyor. Adaylar, kendi yetkinliklerine uygun pozisyonları inceleyebilir. Alım yapılacak başlıca departmanlar ve bazı öne çıkan pozisyonlar şunlar:

Teknoloji ve Bilişim Operasyonları: Veri Merkezi Uzmanı, Yapay Zeka Mühendisi, Veri Tabanı Yöneticisi (Database Admin), Siber Güvenlik Çözüm Uzmanı Sanallaştırma Kıdemli Uzmanı, Sunucu Operasyonları (Unix/Linux) Kıdemli Uzmanı.

Tasarım ve Geliştirme: UX & UI Designer, İş Zekası Geliştiricisi, SAP FI Business Analyst, Mobil Dijital Kanal Çözümleri Uzmanı.

Satış ve Pazarlama: Büyük Müşteriler Grup Satış Yöneticisi, Cihaz Teklif Yönetimi Kıdemli Uzmanı, Stratejik Müşteriler Satış Yöneticisi.

Finans ve Yönetim: Hazine Operasyonları Uzmanı, Yatırım Kontrol ve Analiz Uzmanı, Proje Portföy Yönetimi Uzmanı, Bütçe ve Planlama Uzmanı.

Türk Telekom Personel Alımı İçin Adaylarda Aranan Genel Başvuru Şartları Neler?

Türk Telekom, açtığı pozisyonlar için adaylarda bazı temel nitelikler arıyor. Genel başvuru şartları şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak (Mühendislik, Bilişim, İİBF vb.).

İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmak.

Takım çalışmasına yatkın olmak ve yüksek iletişim becerileri sergilemek.

Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli olmak.

Özel Şartlar: Her pozisyonun kendine özgü teknik bilgi, deneyim süresi (örn. UX/UI Designer için 4+ yıl deneyim) ve sertifika gereksinimleri bulunuyor.

Türk Telekom Personel Alımı Başvuruları Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Türk Telekom personel alımı başvuruları tamamen online olarak alınıyor. Adaylar, kendi profillerine ve uzmanlık alanlarına uygun ilanları aşağıda belirtilen resmi kanallar üzerinden inceleyerek başvurularını tamamlayabilirler. Başvuru süreci aktif olarak devam etmektedir.

Türk Telekom Kariyer Portalı: https://basvuru.turktelekomkariyer.com.tr/ilan/site.aspx

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi ve Türk Telekom

