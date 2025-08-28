İŞKUR TYP 2025 kura sonuçları sorgulama | TYP 2025 kura sonuçları açıklandı mı? İl il isim listesi ve son durum

İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 2025 yılı için gerçekleştirilen kura çekilişlerinin sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. 26 Ağustos itibarıyla birçok şehirde başvuruların ardından noter huzurunda yapılan kura çekimleri tamamlanırken, asil ve yedek aday listeleri erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okullarda temizlik ve güvenlik alanlarında görev alacak personel alımları için düzenlenen TYP kura sonuçları, binlerce başvuru sahibinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki İŞKUR TYP 2025 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?