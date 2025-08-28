İŞKUR TYP 2025 kura sonuçları sorgulama | TYP 2025 kura sonuçları açıklandı mı? İl il isim listesi ve son durum
İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 2025 yılı için düzenlenen kura çekimleri il il açıklanmaya başladı. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda görev alacak temizlik ve destek personeli alımlarına yoğun ilgi gösterilirken, başvuru süreci tamamlanan illerde kura sonuçları da erişime açıldı. Kastamonu, Ordu, Sinop, Zonguldak, Bilecik, Van ve Muş gibi birçok şehirde kura çekimleri gerçekleşirken, adaylar isim listelerini ve son gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte il il isim listesi ve son durum!
Giriş Tarihi: 28.08.2025 09:15