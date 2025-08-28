Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR TYP 2025 kura sonuçları sorgulama | TYP 2025 kura sonuçları açıklandı mı? İl il isim listesi ve son durum

İŞKUR TYP 2025 kura sonuçları sorgulama | TYP 2025 kura sonuçları açıklandı mı? İl il isim listesi ve son durum

İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 2025 yılı için düzenlenen kura çekimleri il il açıklanmaya başladı. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda görev alacak temizlik ve destek personeli alımlarına yoğun ilgi gösterilirken, başvuru süreci tamamlanan illerde kura sonuçları da erişime açıldı. Kastamonu, Ordu, Sinop, Zonguldak, Bilecik, Van ve Muş gibi birçok şehirde kura çekimleri gerçekleşirken, adaylar isim listelerini ve son gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte il il isim listesi ve son durum!

Giriş Tarihi: 28.08.2025 09:15
İŞKUR TYP 2025 kura sonuçları sorgulama | TYP 2025 kura sonuçları açıklandı mı? İl il isim listesi ve son durum

İŞKUR'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 2025 yılı için gerçekleştirilen kura çekilişlerinin sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. 26 Ağustos itibarıyla birçok şehirde başvuruların ardından noter huzurunda yapılan kura çekimleri tamamlanırken, asil ve yedek aday listeleri erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okullarda temizlik ve güvenlik alanlarında görev alacak personel alımları için düzenlenen TYP kura sonuçları, binlerce başvuru sahibinin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki İŞKUR TYP 2025 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR TYP 2025 kura sonuçları sorgulama | TYP 2025 kura sonuçları açıklandı mı? İl il isim listesi ve son durum

TYP KURA SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda temizlik ve güvenlik personeli alımları kura yöntemiyle belirleniyor. Çekilen kuralar sonucunda asil ve yedek aday listeleri netleşiyor. Kura sonuçları adaylara SMS veya posta yoluyla gönderilmiyor bu nedenle katılımcılar, kendi illerinin Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet siteleri üzerinden sonuçları kontrol edebiliyor.

İŞKUR TYP 2025 kura sonuçları sorgulama | TYP 2025 kura sonuçları açıklandı mı? İl il isim listesi ve son durum

TYP KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

İŞKUR TYP sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar e-Devlet üzerinden de sorgulama yapabiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "Toplum Yararına Program (TYP) Sorgulama ve Başvuru" yazarak hem başvuru hem de sonuç bilgilerine ulaşmak mümkün.

İŞKUR TYP 2025 kura sonuçları sorgulama | TYP 2025 kura sonuçları açıklandı mı? İl il isim listesi ve son durum

Asil ve Yedek Adayların Süreci

Kura ile asil olarak belirlenen adaylar, ilan edilen tarihlerde gerekli belgelerle birlikte ilgili Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuruda bulunmak zorunda. Evraklarını zamanında teslim etmeyen kişilerin yerine yedek listede yer alan adaylar çağrılacak. Bu nedenle tüm katılımcıların süreci dikkatle takip etmesi büyük önem taşıyor.

İŞKUR TYP 2025 kura sonuçları sorgulama | TYP 2025 kura sonuçları açıklandı mı? İl il isim listesi ve son durum

HANGİ İLLERDE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI?

TYP kura çekimleri illere göre farklı tarihlerde yapılıyor ve bazı illerde sonuçlar şimdiden ilan edildi:

Kastamonu: 1-5 Ağustos başvurular, kura çekimi 23 Ağustos

Ordu: 1-5 Ağustos başvurular, kura çekimi 8 Ağustos

Sinop: Kura çekimi 19 Ağustos

Zonguldak: Kura çekimi 20 Ağustos

Bilecik: 15-19 Ağustos başvurular