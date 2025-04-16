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2026 öğretmen ataması son dakika kontenjan ve branş dağılımı: MEB 25 BİN ÖĞRETMEN ATMA TAKVİMİ

25 bin öğretmen ataması için yapılan açıklamanın ardından başvuru tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında, 2025 yılı içinde 25 bin yeni öğretmen atanacağı müjdesini verdi. Erdoğan, "10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızı duyuruyorum" şeklinde açıklama yaptı. Peki 25 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte atama takvimi!

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 19:59 Güncelleme Tarihi :16 Nisan 2025 , 15:27
2026 öğretmen ataması son dakika kontenjan ve branş dağılımı: MEB 25 BİN ÖĞRETMEN ATMA TAKVİMİ

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2025 yılında yapılacak olan 25 bin öğretmen ataması için merakla beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Öğretmen atama takvimi açıklanmasının ardından, "öğretmen atamaları branş dağılımı" araması merak ediliyor. Peki 25 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman? İşte konuya dair son durum!

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🎓 25 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Öğretmen atamalarıyla ilgili takvimin ve branş dağılımının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

"Eğitim, kalkınmanın temelidir. Bu doğrultuda 25 bin öğretmen atamasını çok yakında gerçekleştireceğiz." – Cumhurbaşkanı Erdoğan

Bu gelişme, atama bekleyen öğretmen adayları için büyük bir umut olurken, eğitimin kalitesine katkı sağlanması açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarıyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Detaylara göre, 15 Nisan 2025'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bakanlığımıza 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplamda 25 bin öğretmen kadrosu tahsis edildi" şeklinde bir müjde verdi.

Bu doğrultuda, 2024 KPSS puanına göre istihdam edilmesi planlanan 15 bin öğretmen için ön başvuru süreci başlatılacak. Alan kontenjanlarına göre en yüksek puana sahip üç kat aday, sözlü sınava davet edilecek. Ardından KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'şer oranında değerlendirilmesiyle oluşan atama puan sıralamasına göre sözleşmeli öğretmen atamaları gerçekleştirilecek.

📌 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK, KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

◻2025 yılında yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin alan bazında kontenjan dağılımı ile başvuru sürecine dair tüm ayrıntılar, 18 Nisan 2025 tarihinde yayımlanacak duyuruda yer alacak. Başvurular ise 21 Nisan ile 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.

◻Sürecin sonunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

◻Milli Eğitim Akademisi kapsamında yapılacak 10 bin kişilik öğretmen atamasının takvimine dair detaylar ise, Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuoyuna duyurulacak. Öğretmen adaylarının atama sürecinin tüm adımları, yasal çerçeve doğrultusunda dikkatle ve özenle yürütülecektir.

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