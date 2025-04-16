2026 öğretmen ataması son dakika kontenjan ve branş dağılımı: MEB 25 BİN ÖĞRETMEN ATMA TAKVİMİ

2025 yılında yapılacak olan 25 bin öğretmen atama sı için merakla beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Öğretmen atama takvimi açıklanmasının ardından, "öğretmen atamaları branş dağılımı" araması merak ediliyor. Peki 25 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman? İşte konuya dair son durum!

Bu gelişme, atama bekleyen öğretmen adayları için büyük bir umut olurken, eğitimin kalitesine katkı sağlanması açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

"Eğitim, kalkınmanın temelidir. Bu doğrultuda 25 bin öğretmen atamasını çok yakında gerçekleştireceğiz." – Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Öğretmen atama larıyla ilgili takvimin ve branş dağılımının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

25 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarıyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Detaylara göre, 15 Nisan 2025'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bakanlığımıza 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplamda 25 bin öğretmen kadrosu tahsis edildi" şeklinde bir müjde verdi.

Bu doğrultuda, 2024 KPSS puanına göre istihdam edilmesi planlanan 15 bin öğretmen için ön başvuru süreci başlatılacak. Alan kontenjanlarına göre en yüksek puana sahip üç kat aday, sözlü sınava davet edilecek. Ardından KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'şer oranında değerlendirilmesiyle oluşan atama puan sıralamasına göre sözleşmeli öğretmen atamaları gerçekleştirilecek.