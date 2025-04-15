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100 bin TL maaş, üstüne ev ve yemek! Yine de bu işi yapacak kimseyi bulamıyorlar

Erzincan'da besiciler, meraya çıkardıkları hayvanları için çoban arayışına girdi. Aylık 100 bin TL maaş, konaklama ve yemek gibi imkanlar sunmalarına rağmen çoban bulamıyorlar.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 22:54 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 22:54
100 bin TL maaş, üstüne ev ve yemek! Yine de bu işi yapacak kimseyi bulamıyorlar

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Hayvancılığın kalbi Erzincan'da üreticiler zorlu kış şartlarını atlattı ama şimdi de çoban kriziyle karşı karşıya. Sunulan yüksek ücret ve imkanlara rağmen talipli yok.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzincan'da besiciler, hayvanlarını meraya çıkarma dönemine umutla başlarken çoban bulamamanın sıkıntısını yaşıyor. Kış boyunca büyük zorluklarla hayvanlarına bakan üreticiler, şimdi de 100 bin liraya kadar çıkan çoban maliyetleriyle baş etmeye çalışıyor.

Zorunlu giderler listesi de oldukça kabarık: sadece maaş değil, çobanın ev, yemek, sigara, barınma giderleri de besici tarafından karşılanmak zorunda. Ancak bu cazip şartlara rağmen çoban bulunamıyor.

📉 "100 BİN LİRA MAAŞ VERİYORUZ, YİNE DE GELMİYORLAR"

Erzincanlı bir besici geçtiğimiz gün yerel bir basın ajansına yaptığı açıklamada "Aylık 100 bin lira maaş veriyoruz. Yeme, içme, sigara, kalacak yer… hepsini karşılıyoruz. Yine de çoban bulamıyoruz. Sezon sonunda yoğurt, peynir, yün gibi hediyeler de veriyoruz ama kimse gelmiyor" sözleriyle çaresizliğini dile getirdi.

👨‍👩‍👧‍👦 "ÇOBAN YERİNE ÇOCUKLARIMIZI GÖNDERİYORUZ"

Artan maliyetler nedeniyle birçok üretici çözümü aile içi emeği kullanmakta buluyor. Besici "Eskiden 5-6 ay dışarıdan çoban tutardık. Artık kendi çocuklarımızla halletmeye çalışıyoruz. Ama 2-3 çocuk anca bir çobanın işini yapıyor. Üstelik o kadar verimli de olmuyorlar" dedi.

📊 ÇOBANLIK MESLEĞİ ALARM VERİYOR

Giderek daha az kişinin yapmak istediği çobanlık, kırsal bölgelerde hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip. Uzmanlar, sosyal güvencelerin artırılması, maaşların desteklenmesi ve gençlere yönelik teşviklerin geliştirilmesi gerektiği görüşünde.

Hayvancılığın geleceği için sadece üretici değil, destek mekanizmalarının da yeniden ele alınması gerektiği belirtiliyor. Aksi halde yüksek maliyetler nitelikli iş gücü bulamama ve üretim düşüklüğü, tüketicinin cebine daha pahalı et ve süt olarak yansıyabilir.

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