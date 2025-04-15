100 bin TL maaş, üstüne ev ve yemek! Yine de bu işi yapacak kimseyi bulamıyorlar

Hayvancılığın kalbi Erzincan'da üreticiler zorlu kış şartlarını atlattı ama şimdi de çoban kriziyle karşı karşıya. Sunulan yüksek ücret ve imkanlara rağmen talipli yok.

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Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Erzincan'da besiciler, hayvanlarını meraya çıkarma dönemine umutla başlarken çoban bulamamanın sıkıntısını yaşıyor. Kış boyunca büyük zorluklarla hayvanlarına bakan üreticiler, şimdi de 100 bin liraya kadar çıkan çoban maliyetleriyle baş etmeye çalışıyor.

Zorunlu giderler listesi de oldukça kabarık: sadece maaş değil, çobanın ev, yemek, sigara, barınma giderleri de besici tarafından karşılanmak zorunda. Ancak bu cazip şartlara rağmen çoban bulunamıyor.

📉 "100 BİN LİRA MAAŞ VERİYORUZ, YİNE DE GELMİYORLAR"

Erzincanlı bir besici geçtiğimiz gün yerel bir basın ajansına yaptığı açıklamada "Aylık 100 bin lira maaş veriyoruz. Yeme, içme, sigara, kalacak yer… hepsini karşılıyoruz. Yine de çoban bulamıyoruz. Sezon sonunda yoğurt, peynir, yün gibi hediyeler de veriyoruz ama kimse gelmiyor" sözleriyle çaresizliğini dile getirdi.