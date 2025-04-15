Norm fazlası atama sonuçları 2025: Norm fazlası öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

Atama Sonuçları Nereden Öğrenilecek?

Öğretmenler, atama sonuçlarını görev yaptıkları il milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden öğrenebilecek. Her il müdürlüğü, kendi bölgesine ait sonuçları ilan edecek. Bu nedenle öğretmenlerin bağlı oldukları ilin resmi duyurularını düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.