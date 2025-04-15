Norm fazlası atama sonuçları 2025: Norm fazlası öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte norm kadro güncellemeleri tamamlanan pek çok ilde norm fazlası öğretmenlerin atama süreci işlemeye başladı. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanan duyurularla birlikte norm fazlası öğretmenlere yönelik tercih başvuruları alınmaya başladı ve bazı illerde bu süreç sona erdi. Şimdi gözler tercihlerin ve atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi.
Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 14:46