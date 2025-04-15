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Norm fazlası atama sonuçları 2025: Norm fazlası öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte norm kadro güncellemeleri tamamlanan pek çok ilde norm fazlası öğretmenlerin atama süreci işlemeye başladı. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanan duyurularla birlikte norm fazlası öğretmenlere yönelik tercih başvuruları alınmaya başladı ve bazı illerde bu süreç sona erdi. Şimdi gözler tercihlerin ve atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:46 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 14:46
Norm fazlası atama sonuçları 2025: Norm fazlası öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sürecine dair merakla beklenen detayları paylaştı. Atama ve başvuru tarihleri netleşirken, öğretmenlerin işlemlerini titizlikle takip etmeleri büyük önem taşıyor.

Norm fazlası atama sonuçları 2025: Norm fazlası öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

15 Nisan'da İlk Atamalar Yapılacak

Norm kadro fazlası öğretmenlerin ilk yer değiştirme işlemleri 15 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Norm fazlası atama sonuçları 2025: Norm fazlası öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

Bu tarihte, başvuruda bulunan kadrolu öğretmenlerin tercihlerine göre yerleştirme yapılacak. Boş kalan kontenjanlar için ise resen atamalar 16-17 Nisan tarihlerinde tamamlanacak.

Norm fazlası atama sonuçları 2025: Norm fazlası öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

Atama Sonuçları Nereden Öğrenilecek?

Öğretmenler, atama sonuçlarını görev yaptıkları il milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden öğrenebilecek. Her il müdürlüğü, kendi bölgesine ait sonuçları ilan edecek. Bu nedenle öğretmenlerin bağlı oldukları ilin resmi duyurularını düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.

Norm fazlası atama sonuçları 2025: Norm fazlası öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

İl Geneli Başvurular 18-21 Nisan'da

İl içindeki farklı ilçelere geçmek isteyen norm fazlası öğretmenler için il geneli başvurular, 18-21 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak. Bu başvuru sürecinde öğretmenler, bulundukları ilin diğer ilçelerindeki okulları tercih edebilecek.