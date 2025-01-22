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MSB Engelli ve TMSY işçi temini sonuç sorgulama! Kura sonuçları açıklandı

Millî Savunma Bakanlığı, engelli bireyler ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMSY) arasından işçi alımına ilişkin kura sonuçlarını açıkladı. İşte başvuru sürecinden kura çekimine kadar olan detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 17:12 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 17:18
MSB Engelli ve TMSY işçi temini sonuç sorgulama! Kura sonuçları açıklandı

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    Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMSY) bireylerin istihdamı için düzenlenen işçi alımı sürecinde önemli bir aşama tamamlandı.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    BAŞVURU SÜRECİ VE KAPSAM

    Engelli ve TMSY statüsündeki adayların işçi olarak istihdam edilmesi amacıyla yapılan duyuru, 23-27 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayımlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından, adaylar noter huzurunda yapılacak kura çekimine katılmaya hak kazandı.

    KURA ÇEKİMİ DETAYLARI

    Açık iş gücü pozisyonlarına yönelik olarak, ilgili yönetmelik gereği açık iş gücü miktarının dört katı kadar asil ve dört katı kadar yedek aday belirlenmiştir. Kura çekimi 21 Ocak 2025 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilmiştir.

    TMSY statüsündeki adaylar için geçerli olan başka bir yönetmelik uyarınca, açık iş gücü miktarının dört katı kadar asil ve üç katı kadar yedek aday belirlenmesi gerekmektedir. Ancak bu grupta yeterli başvuru oluşmadığından, başvuran tüm adaylar belge kontrolüne girmeye hak kazanmıştır.

    MSB tarafından yapılan duyuruMSB tarafından yapılan duyuru

    BELGE KONTROL SÜRECİ

    Kura çekimi sonucunda listelere giren adayların başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadıklarının tespiti amacıyla bir belge kontrol süreci uygulanacaktır. Belge kontrollerine ilişkin yer ve tarih bilgisi daha sonra duyurulacaktır.

    TEBLİGAT NİTELİĞİ VE KURA SONUÇLARI

    Bu duyuru, kura sonuçlarının yayımlanması ve evrak kontrolü için resmi bir tebligat niteliğindedir. Adaylara posta veya telefon yoluyla ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

    KURA SONUÇLARI

    Kura sonuçları için https://personeltemin.msb.gov.tr/SonucSorgulama/Sonuc adresinden erişebilirsiniz.

    Not: Belge kontrolünü başarıyla geçen adaylar, son aşamada belirlenen tarihlerde sözlü veya yazılı sınavlara çağrılabilir. Gelişmeler, Millî Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilir.

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