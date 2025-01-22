MSB Engelli ve TMSY işçi temini sonuç sorgulama! Kura sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMSY) bireylerin istihdamı için düzenlenen işçi alımı sürecinde önemli bir aşama tamamlandı.

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BAŞVURU SÜRECİ VE KAPSAM

Engelli ve TMSY statüsündeki adayların işçi olarak istihdam edilmesi amacıyla yapılan duyuru, 23-27 Aralık 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayımlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından, adaylar noter huzurunda yapılacak kura çekimine katılmaya hak kazandı.

KURA ÇEKİMİ DETAYLARI

Açık iş gücü pozisyonlarına yönelik olarak, ilgili yönetmelik gereği açık iş gücü miktarının dört katı kadar asil ve dört katı kadar yedek aday belirlenmiştir. Kura çekimi 21 Ocak 2025 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilmiştir.

TMSY statüsündeki adaylar için geçerli olan başka bir yönetmelik uyarınca, açık iş gücü miktarının dört katı kadar asil ve üç katı kadar yedek aday belirlenmesi gerekmektedir. Ancak bu grupta yeterli başvuru oluşmadığından, başvuran tüm adaylar belge kontrolüne girmeye hak kazanmıştır.