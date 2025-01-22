Hakimlik ve savcılık sınav sonuç ekranı 2025: Adalet Bakanlığı sınav sonucu nasıl sorgulanır?

2024 Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrilmişti.2024 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) sonuçları 22 Ocak tarihinde açıklandı.

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Sınavlar ardından 850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.