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Hakimlik ve savcılık sınav sonuç ekranı 2025: Adalet Bakanlığı sınav sonucu nasıl sorgulanır?

Adalet Bakanlığı tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hakimlik ve savcılık sınavlarının sonuçları açıklandı. Sınavlara katılan adaylar büyük bir merakla bekledikleri sonuçlara 22 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ulaşabilecek. İşte sonuç sorgulama ekranı.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 10:29 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 10:32
Hakimlik ve savcılık sınav sonuç ekranı 2025: Adalet Bakanlığı sınav sonucu nasıl sorgulanır?

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    2024 Hakimlik ve savcılık sınav sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrilmişti.2024 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) sonuçları 22 Ocak tarihinde açıklandı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sınavlar ardından 850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    HAKİMLİK SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Hakim ve savcı adayları, girdikleri sınavın sonucunu ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

    SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ÖSYM SONUÇ DUYURUSU

    ÖSYM sonuç duyurusunda; "21-22 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanan 2024 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı), 2024 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı-Avukat) ve 2024 İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'nın (2024-İdari Yargı) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 30 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

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