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2025 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?

ABD’de oturma ve çalışma izni sağlayan Green Card için başvuru sürecini tamamlayan binlerce kişi sonuçların açıklanacağı günü büyük bir heyecanla bekliyor. Hayallerini Amerika’da yeni bir hayat kurma üzerine inşa eden adaylar geçtiğimiz iki ay boyunca sabırsızlıkla sürecin tamamlanmasını takip etti. Peki Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen süreç.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 13:55 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 13:58
2025 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?

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    ABD'de oturum ve çalışma izni sağlayan Green Card için 2025 yılı başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Yeni bir hayat hayaliyle başvuru yapan binlerce kişi, sonuç ekranının ne zaman aktif olacağını araştırmaya başladı. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilecek?

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Green Card Sonuçları Açıklandı mı?

    2025 Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak geçmiş yılların takvimine bakıldığında, sonuçların 2025 yılının Mayıs ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl 2024 Green Card sonuçları 4 Mayıs'ta erişime açılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin uygulanacağı öngörülüyor.

    Sonuçlar açıklandığında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan www.dvlottery.state.gov üzerinden erişim sağlanabilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Green Card Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

    Sonuçları öğrenmek isteyen adaylar, onay numarası ve kişisel bilgileriyle sisteme giriş yaparak kolayca kontrol edebilir. İşte adım adım Green Card başvuru sonuçlarını sorgulama rehberi:

    Resmi Siteye Giriş Yapın
    Green Card sonuçları yalnızca www.dvlottery.state.gov adresi üzerinden sorgulanabilir. Bu nedenle farklı bir platformdan yapılan bildirimlere itibar edilmemesi gerekiyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    "Continue" Butonuna Tıklayın
    Ana sayfada yer alan açıklamaları okuyup devam etmek için "Continue" butonuna tıklayın.

    Bilgilerinizi Girin
    Açılan ekranda şu bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurun:

    Onay numarası (Confirmation Number)

    Soyadı (Last Name)

    Doğum tarihi (Date of Birth)

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sonuç Ekranına Ulaşın

    Bilgilerinizi doğru şekilde girdikten sonra, sistem sizi sonuç ekranına yönlendirecektir.

    Green Card Kazananlar Ne Yapmalı?

    Sonuç ekranında kazananlar vize işlemleri için izlemeleri gereken adımları detaylı bir şekilde görebilecek. Bu süreçte kazanan adaylar belirtilen tarihler içinde gerekli belgeleri hazırlamalı ve vize randevusu için harekete geçmelidir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sahte Bildirimlere Dikkat!

    Green Card sonuçları yalnızca resmi web sitesi üzerinden açıklanır. E-posta veya diğer yöntemlerle herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Bu nedenle dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması ve yalnızca resmi platformların kullanılması büyük önem taşır.

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