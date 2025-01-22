2025 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir?

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ABD'de oturum ve çalışma izni sağlayan Green Card için 2025 yılı başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Yeni bir hayat hayaliyle başvuru yapan binlerce kişi, sonuç ekranının ne zaman aktif olacağını araştırmaya başladı. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ve nereden öğrenilecek?

(Takvim Foto Arşiv) Green Card Sonuçları Açıklandı mı? 2025 Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak geçmiş yılların takvimine bakıldığında, sonuçların 2025 yılının Mayıs ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl 2024 Green Card sonuçları 4 Mayıs'ta erişime açılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin uygulanacağı öngörülüyor. Sonuçlar açıklandığında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan www.dvlottery.state.gov üzerinden erişim sağlanabilecek.