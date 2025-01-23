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2025 ÖGG sınav tarihi: 113. Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman yapılacak?

Her yıl binlerce kişinin katıldığı ve yoğun ilgi gören Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavlarının 2025 yılı için tarihleri netleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından her yıl düzenlenen sınavlar, güvenlik alanında kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Adaylar 2025 yılı için hangi tarihlerde sınavların yapılacağını merak ediyordu ve takvim nihayet belli oldu.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 14:01 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 14:01
2025 ÖGG sınav tarihi: 113. Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman yapılacak?

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    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), her yıl belirli aralıklarla düzenlediği Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav tarihlerini duyurdu. 2025 yılı için heyecanla beklenen sınav takvimi, geçtiğimiz günlerde EGM tarafından açıklanarak adayların sınav hazırlıklarını yapabilmesi için önemli bir fırsat sundu. Binlerce adayın katılım sağlamak için gün saydığı bu sınavların tarihi netleşti.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 ÖGG Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

    2025 yılına ait ilk ÖGG sınavı, 9 Şubat Pazar günü yapılacak. 113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim sınavı ile 89. Yenileme Eğitim sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün takvimine göre aynı günde gerçekleştirilecek. Bu tarihler, sınavın yapılacağı illere göre değişiklik gösterebileceğinden adayların başvuru süreçlerini takip etmeleri oldukça önemli.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sınav Takvimi Açıklandı

    EGM'nin açıklamalarına göre, 2025 yılında gerçekleştirilecek olan tüm ÖGG sınavlarının tarihleri ilerleyen günlerde daha ayrıntılı şekilde adaylarla paylaşılacak. Ancak ilk sınav tarihinin 9 Şubat 2025 olarak belirlenmesi, sınav hazırlığı yapmak isteyenlerin önemli bir yol haritası oluşturmasını sağladı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kimler Katılabilir?

    ÖGG sınavlarına katılmak için adayların, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru şartlarını sağlaması gerekmektedir. Adaylar, belirli eğitimleri tamamladıktan sonra sınavda başarılı olmaları durumunda, Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev almaya hak kazanacaklar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ÖGG sınav takvimi, sınav tarihi yaklaştıkça daha fazla detayla güncellenebilir. Adayların başvuru süreçlerini ve sınav yerlerini takip etmeleri için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün duyurularını düzenli olarak kontrol etmeleri önerilmektedir.

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