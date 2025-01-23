2025 ÖGG sınav tarihi: 113. Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), her yıl belirli aralıklarla düzenlediği Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav tarihlerini duyurdu. 2025 yılı için heyecanla beklenen sınav takvimi, geçtiğimiz günlerde EGM tarafından açıklanarak adayların sınav hazırlıklarını yapabilmesi için önemli bir fırsat sundu. Binlerce adayın katılım sağlamak için gün saydığı bu sınavların tarihi netleşti.
(Takvim Foto Arşiv)
2025 ÖGG Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
2025 yılına ait ilk ÖGG sınavı, 9 Şubat Pazar günü yapılacak. 113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim sınavı ile 89. Yenileme Eğitim sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün takvimine göre aynı günde gerçekleştirilecek. Bu tarihler, sınavın yapılacağı illere göre değişiklik gösterebileceğinden adayların başvuru süreçlerini takip etmeleri oldukça önemli.
(Takvim Foto Arşiv)
Sınav Takvimi Açıklandı
EGM'nin açıklamalarına göre, 2025 yılında gerçekleştirilecek olan tüm ÖGG sınavlarının tarihleri ilerleyen günlerde daha ayrıntılı şekilde adaylarla paylaşılacak. Ancak ilk sınav tarihinin 9 Şubat 2025 olarak belirlenmesi, sınav hazırlığı yapmak isteyenlerin önemli bir yol haritası oluşturmasını sağladı.