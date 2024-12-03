Aile Bakanlığı 3139 memur arıyor! KPSS ŞARTI YOK! 2828 Sayılı Kanun ile memur olma şansı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile büyüyen ve yetişen bireyler için memur alımı sürecini başlattı. KPSS şartı aranmadan yapılacak bu alımlarda, farklı mezuniyet seviyelerine göre toplam 3139 kişilik kadro ayrıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 28 Kasım 2024 tarihli duyurusuna göre, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında memur alımı için 2024 yılı III. Dönem Tercih Kılavuzu yayımlandı. Bu kılavuzda tercih işlemleri, kadro dağılımı ve başvuru şartları açıkça belirtiliyor. Tercih süreci 29 Kasım – 13 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) tarafından yayımlanan ilan kapsamında, 2828 sayılı kanun ile toplamda 3139 memur alımı yapılacağı duyuruldu. En az ilkokul mezuniyet şartı aranan alımlarda KPSS şartı aranmazken, alımlar merkezi kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

2828 SAYILI KANUN NEDİR?

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, korunma veya bakım tedbiri kararı alınmış ya da Aile Bakanlığı'nın sosyal hizmet modellerinden faydalanmış bireylerin istihdamına yönelik bir düzenlemeyi ifade eder. Bu kanunla belirlenen istihdam hakkından faydalanabilmek için belirli kriterler karşılanmalıdır:

Korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olmak,

Bakanlık kuruluşlarında en az iki yıl süreyle bakım altında kalmış olmak,

Reşit olduktan sonra, hizmetten yararlanmaya devam ederek hak sahibi olduğunu tespit ettirmek.