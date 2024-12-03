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Aile Bakanlığı 3139 memur arıyor! KPSS ŞARTI YOK! 2828 Sayılı Kanun ile memur olma şansı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), sosyal hizmetler kanunu kapsamında 2828 sayılı kanunla 3139 memur alımı yapacağını duyurdu. En az ilkokul mezunlarının başvurabileceği bu alımlar, KPSS şartı olmadan gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 19:52 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 19:52
Aile Bakanlığı 3139 memur arıyor! KPSS ŞARTI YOK! 2828 Sayılı Kanun ile memur olma şansı!

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile büyüyen ve yetişen bireyler için memur alımı sürecini başlattı. KPSS şartı aranmadan yapılacak bu alımlarda, farklı mezuniyet seviyelerine göre toplam 3139 kişilik kadro ayrıldı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

AİLE BAKANLIĞI 2828 SAYILI KANUN İLE 3139 MEMUR ALIMI DETAYLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) tarafından yayımlanan ilan kapsamında, 2828 sayılı kanun ile toplamda 3139 memur alımı yapılacağı duyuruldu. En az ilkokul mezuniyet şartı aranan alımlarda KPSS şartı aranmazken, alımlar merkezi kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

2828 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İSTİHDAM DETAYLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 28 Kasım 2024 tarihli duyurusuna göre, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında memur alımı için 2024 yılı III. Dönem Tercih Kılavuzu yayımlandı. Bu kılavuzda tercih işlemleri, kadro dağılımı ve başvuru şartları açıkça belirtiliyor. Tercih süreci 29 Kasım – 13 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

2828 SAYILI KANUN NEDİR?

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, korunma veya bakım tedbiri kararı alınmış ya da Aile Bakanlığı'nın sosyal hizmet modellerinden faydalanmış bireylerin istihdamına yönelik bir düzenlemeyi ifade eder. Bu kanunla belirlenen istihdam hakkından faydalanabilmek için belirli kriterler karşılanmalıdır:

Korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olmak,

Bakanlık kuruluşlarında en az iki yıl süreyle bakım altında kalmış olmak,

Reşit olduktan sonra, hizmetten yararlanmaya devam ederek hak sahibi olduğunu tespit ettirmek.

MEMUR ALIMI İÇİN MEZUNİYET ŞARTLARINA GÖRE KADRO DAĞILIMI

2828 sayılı kanun çerçevesinde farklı mezuniyet seviyelerine göre toplamda 3139 kişilik kontenjan açıldı.

İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunları için (503 Kişilik Kadro)

Hizmetli pozisyonu.

Lise Mezunları için (1407 Kişilik Kadro)

Memur,

Teknisyen,

Sağlık Teknisyeni,

Sürekli İşçi,

Sağlık Memuru.

Ön Lisans Mezunları için (460 Kişilik Kadro)

Memur,

Sağlık Teknikeri,

Aşçı,

Tekniker.

Lisans Mezunları için (769 Kişilik Kadro)

Anbar Memuru,

Avukat,

Mimar,

Mütercim,

Öğretmen,

Psikolog,

Sosyal Çalışmacı,

Sosyolog,

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist),

Diyetisyen,

Memur,

Mühendis.

BAŞVURU ŞARTLARI

Memur alımına başvurabilmek için adayların şu koşulları sağlaması gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları taşımak,

Görevini yapmasına engel bir sağlık sorunu olmamak,

2828 sayılı kanunun ilgili hükümlerini karşılıyor olmak.

KPSS şartı aranmamakla birlikte, adayların e-Devlet üzerinden tercihlerde bulunmaları gerekmektedir.

KPSS ŞARTI ARANMIYOR

2828 sayılı kanun kapsamında yapılacak alımlarda KPSS şartı aranmayacaktır. Alımlar yalnızca sosyal hizmet modellerinden faydalanmış bireyler arasında yapılacaktır. Bu durum, dezavantajlı bireylerin istihdamını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

BAŞVURU VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden kabul edilecektir. Adaylar, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme İşlemleri ekranından tercihlerini yapabilecek. Tercihler 13 Aralık 2024 saat 23:59 itibarıyla sona erecek. Yerleştirmeler merkezi kura yöntemiyle yapılacaktır.

Öncelik sırası: İlköğretim/ortaokul mezunlarına yerleştirme önceliği tanınırken, boş kalan kontenjanlara ilkokul mezunları yerleştirilecektir.

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