Aile Bakanlığı 3139 memur arıyor! KPSS ŞARTI YOK! 2828 Sayılı Kanun ile memur olma şansı!

MEMUR ALIMI İÇİN MEZUNİYET ŞARTLARINA GÖRE KADRO DAĞILIMI
2828 sayılı kanun çerçevesinde farklı mezuniyet seviyelerine göre toplamda 3139 kişilik kontenjan açıldı.
İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunları için (503 Kişilik Kadro)
Hizmetli pozisyonu.
Lise Mezunları için (1407 Kişilik Kadro)
Memur,
Teknisyen,
Sağlık Teknisyeni,
Sürekli İşçi,
Sağlık Memuru.
Ön Lisans Mezunları için (460 Kişilik Kadro)
Memur,
Sağlık Teknikeri,
Aşçı,
Tekniker.
Lisans Mezunları için (769 Kişilik Kadro)
Anbar Memuru,
Avukat,
Mimar,
Mütercim,
Öğretmen,
Psikolog,
Sosyal Çalışmacı,
Sosyolog,
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist),
Diyetisyen,
Memur,
Mühendis.
BAŞVURU ŞARTLARI
Memur alımına başvurabilmek için adayların şu koşulları sağlaması gerekmektedir:
Türk vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları taşımak,
Görevini yapmasına engel bir sağlık sorunu olmamak,
2828 sayılı kanunun ilgili hükümlerini karşılıyor olmak.
KPSS şartı aranmamakla birlikte, adayların e-Devlet üzerinden tercihlerde bulunmaları gerekmektedir.
KPSS ŞARTI ARANMIYOR
2828 sayılı kanun kapsamında yapılacak alımlarda KPSS şartı aranmayacaktır. Alımlar yalnızca sosyal hizmet modellerinden faydalanmış bireyler arasında yapılacaktır. Bu durum, dezavantajlı bireylerin istihdamını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
BAŞVURU VE YERLEŞTİRME SÜRECİ
Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden kabul edilecektir. Adaylar, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme İşlemleri ekranından tercihlerini yapabilecek. Tercihler 13 Aralık 2024 saat 23:59 itibarıyla sona erecek. Yerleştirmeler merkezi kura yöntemiyle yapılacaktır.
Öncelik sırası: İlköğretim/ortaokul mezunlarına yerleştirme önceliği tanınırken, boş kalan kontenjanlara ilkokul mezunları yerleştirilecektir.