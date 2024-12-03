120. Dönem DHY kurası ne zaman yapılacak 2024? DHY eş ve mazerete dayalı tercih başvuruları hangi tarihte yapılacak?

(Takvim Foto Arşiv)
120. Dönem DHY Kurası Ne Zaman İlan Edilecek?
120. Dönem DHY Mazeret Kurası sonuçları ise 30 Aralık 2024 tarihinde ilan edilecek. Bu tarihte, sağlık çalışanlarının yerleştirileceği kurumlar ve görev yerleri açıklanacak. Sağlık çalışanları, bu tarih itibariyle kendilerine atanacak yerler hakkında bilgi sahibi olacaklar.
(Takvim Foto Arşiv)
Özetle, 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret Kurası takvimi şu şekilde işlemeye devam edecek:
24 Aralık 2024: Mazeret ve Genel Kuraya ait münhal yerlerin duyurulması
24-27 Aralık 2024: Tercih başvuru dönemi
30 Aralık 2024: Mazeret kurası sonuçlarının ilanı
Bu süreç, sağlık çalışanlarının eş ve sağlık mazeretleri doğrultusunda yerleştirilmelerini sağlamak adına önemli bir adım olarak kabul ediliyor.