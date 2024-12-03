120. Dönem DHY kurası ne zaman yapılacak 2024? DHY eş ve mazerete dayalı tercih başvuruları hangi tarihte yapılacak?

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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Mazeret Kurası için başvuru süreci tamamlandı. Başvurular, 2 Aralık 2024 saat 18:00'e kadar EKİP platformu üzerinden alındı ve şimdi gözler kura tarihine çevrildi. Eş ve sağlık mazereti nedeniyle başvuru yapan sağlık çalışanlarının yerleştirme süreci hızla ilerliyor.

(Takvim Foto Arşiv) Başvuru ve Duyuru Süreçleri Başvuru işlemlerinin ardından gözler, kura tarihine çevrildi. EKİP üzerinden alınan başvuruların ön başvuru durumları ve münhal yerler 24 Aralık 2024 tarihinde duyurulacak. Bu tarihte, başvurusu kabul edilen sağlık personelinin hangi yerlerde görev alabileceği detaylı olarak açıklanacak. Ayrıca, genel kura için geçerli olan münhal yerler de bu duyuruyla birlikte açıklanacak.