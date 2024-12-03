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120. Dönem DHY kurası ne zaman yapılacak 2024? DHY eş ve mazerete dayalı tercih başvuruları hangi tarihte yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası ile ilgili önemli bir duyuru yaptı. 2 Aralık 2024 tarihinde sona eren başvuru sürecinin ardından, sağlık çalışanlarının eş ve sağlık mazeretlerine göre yerleştirileceği kura süreci hız kazandı. Bakanlık kura sonuçlarının ne zaman ilan edileceğine dair detayları da paylaştı.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 14:29 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 14:29
120. Dönem DHY kurası ne zaman yapılacak 2024? DHY eş ve mazerete dayalı tercih başvuruları hangi tarihte yapılacak?

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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Mazeret Kurası için başvuru süreci tamamlandı. Başvurular, 2 Aralık 2024 saat 18:00'e kadar EKİP platformu üzerinden alındı ve şimdi gözler kura tarihine çevrildi. Eş ve sağlık mazereti nedeniyle başvuru yapan sağlık çalışanlarının yerleştirme süreci hızla ilerliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Başvuru ve Duyuru Süreçleri

Başvuru işlemlerinin ardından gözler, kura tarihine çevrildi. EKİP üzerinden alınan başvuruların ön başvuru durumları ve münhal yerler 24 Aralık 2024 tarihinde duyurulacak. Bu tarihte, başvurusu kabul edilen sağlık personelinin hangi yerlerde görev alabileceği detaylı olarak açıklanacak. Ayrıca, genel kura için geçerli olan münhal yerler de bu duyuruyla birlikte açıklanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tercih Başvuru Tarihleri

Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası tercih başvuruları, 24 Aralık 2024 Salı günü başlayacak ve 27 Aralık 2024 Cuma günü saat 18:00'e kadar devam edecek. Sağlık çalışanları, bu tarihler arasında tercihlerini yaparak hangi bölgelerde görevlendirileceklerini belirleyebilecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

120. Dönem DHY Kurası Ne Zaman İlan Edilecek?

120. Dönem DHY Mazeret Kurası sonuçları ise 30 Aralık 2024 tarihinde ilan edilecek. Bu tarihte, sağlık çalışanlarının yerleştirileceği kurumlar ve görev yerleri açıklanacak. Sağlık çalışanları, bu tarih itibariyle kendilerine atanacak yerler hakkında bilgi sahibi olacaklar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Özetle, 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret Kurası takvimi şu şekilde işlemeye devam edecek:

24 Aralık 2024: Mazeret ve Genel Kuraya ait münhal yerlerin duyurulması

24-27 Aralık 2024: Tercih başvuru dönemi

30 Aralık 2024: Mazeret kurası sonuçlarının ilanı

Bu süreç, sağlık çalışanlarının eş ve sağlık mazeretleri doğrultusunda yerleştirilmelerini sağlamak adına önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

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