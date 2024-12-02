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KPSS’li ve KPSS’siz 26 Bin 251 Kamu Personel Alımı: PTT, Sağlık Bakanlığı, TSK, Polis...

Türkiye genelinde kamu kurumları tarafından yapılacak 26 bin 251 kişilik personel alımı duyuruldu. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik bu alımlarda, KPSS'li ve KPSS'siz kadro seçenekleri sunuluyor. Bakanlıklar, belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşlarının ilan detayları ve başvuru şartları açıklandı.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 16:17 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 16:17
KPSS’li ve KPSS’siz 26 Bin 251 Kamu Personel Alımı: PTT, Sağlık Bakanlığı, TSK, Polis...

Türkiye genelinde kamu kurumları tarafından Aralık ayında yapılacak 26.251 kişilik personel alımı ilanları duyuruldu. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolar, KPSS'li ve KPSS'siz seçeneklerle çeşitli pozisyonlarda adaylara fırsatlar sunuyor.

KPSS’li ve KPSS’siz 26 Bin 251 Kamu Personel Alımı: PTT, Sağlık Bakanlığı, TSK, Polis...

📋 ARALIK AYI KAMU ALIMLARI LİSTESİ

🏢 Kurum veya Kuruluş 📌 KPSS Şartı 👥 Alınacak Personel Son Başvuru Tarihi
📮 PTT Yok 10.000 Bekleniyor
🏋️‍♂️ GSB Var 950 Bekleniyor
🖋️ KPSS 2024/2 Var 2.500 26/12/24
🛡️ Korucu Alımı Yok 5.000 Bekleniyor
🏛️ Cumhurbaşkanlığı Var 11.715 Bekleniyor
🚔 POMEM Yok 2.500 Bekleniyor
🏙️ İBB Var 3.000 Bekleniyor
🏥 Sağlık Bakanlığı Yok 36.000 Bekleniyor
KPSS’li ve KPSS’siz 26 Bin 251 Kamu Personel Alımı: PTT, Sağlık Bakanlığı, TSK, Polis...
🏛️ Cumhurbaşkanlığı Var 2.065 Bekleniyor
🚨 PA Bekçi Yok 10.000 Bekleniyor
✈️ THY Yok 1.900 Bekleniyor
⚖️ Adalet Bakanlığı Var 22.984 Bekleniyor
KPSS’li ve KPSS’siz 26 Bin 251 Kamu Personel Alımı: PTT, Sağlık Bakanlığı, TSK, Polis...
🚆 Ulaştırma Bakanlığı Var 771 Bekleniyor
🚛 Karayolları Genel Müdürlüğü Var 579 Bekleniyor
🏦 Merkez Bankası Yok 6 15/12/24
🏘️ Abdipaşa Belediyesi KPSS 60 1 11/12/24
🏖️ Alanya Belediyesi KPSS 60 10 06/12/24
🌴 Manavgat Belediyesi KPSS 60 10 06/12/24
🌆 Eskişehir BŞB KPSS 60 45 13/12/24
🌄 Göle Belediyesi KPSS 60 5 11/12/24
KPSS’li ve KPSS’siz 26 Bin 251 Kamu Personel Alımı: PTT, Sağlık Bakanlığı, TSK, Polis...
🗻 Ağrı Belediyesi KPSS 65 1 06/12/24
🌍 SERKA Var 2 02/12/24
🛠️ Bilecik İl Özel İdaresi KPSS 60 6 06/12/24
📚 Çevre Bakanlığı Var 20 06/12/24
🕊️ MGK Var 12 23/12/24
🌆 Arnavutköy Belediyesi KPSS 60 40 19/12/24
KPSS’li ve KPSS’siz 26 Bin 251 Kamu Personel Alımı: PTT, Sağlık Bakanlığı, TSK, Polis...
🚔 PMYO Yok 2.500 Bekleniyor
🪖 Milli Savunma Bakanlığı Yok 4.573 07/12/24
🏢 Hazine ve Maliye Bakanlığı Var 75 17/12/24
⚔️ TSK KPSS 60 3.380 15/12/24
📊 TÜİK KPSS 60 24 09/12/24
🏛️ Adli Tıp Kurumu Var 16 15/12/24

KPSS’li ve KPSS’siz 26 Bin 251 Kamu Personel Alımı: PTT, Sağlık Bakanlığı, TSK, Polis...

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE DETAYLAR

Kamu kurumları ve belediyeler tarafından yayımlanan ilanlarda; memur, işçi, güvenlik personeli ve askeri kadrolarda alımlar gerçekleştirilecek. İşte detaylar:

  • Cumhurbaşkanlığı: 11.715 memur alımı planlanıyor.
  • Sağlık Bakanlığı: 36.000 kadro ile alımlar bekleniyor.
  • Milli Savunma Bakanlığı: 4.573 askeri personel alınacak.
  • Polis Akademisi (POMEM): 12.000 polis memuru alımı gerçekleştirilecek.
  • PTT: 10.000 personel alımı için duyuru bekleniyor. ( Henüz açıklama gelmedi )
KPSS’li ve KPSS’siz 26 Bin 251 Kamu Personel Alımı: PTT, Sağlık Bakanlığı, TSK, Polis...

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İlgili ilanlara başvuru yapabilmek için adayların, kurumların resmi web sitelerindeki başvuru kılavuzlarını incelemesi gerekiyor.

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