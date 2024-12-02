KPSS’li ve KPSS’siz 26 Bin 251 Kamu Personel Alımı: PTT, Sağlık Bakanlığı, TSK, Polis...

Türkiye genelinde kamu kurumları tarafından Aralık ayında yapılacak 26.251 kişilik personel alımı ilanları duyuruldu. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolar, KPSS'li ve KPSS'siz seçeneklerle çeşitli pozisyonlarda adaylara fırsatlar sunuyor.
|🏢 Kurum veya Kuruluş
|📌 KPSS Şartı
|👥 Alınacak Personel
|⏰ Son Başvuru Tarihi
|📮 PTT
|Yok
|10.000
|Bekleniyor
|🏋️♂️ GSB
|Var
|950
|Bekleniyor
|🖋️ KPSS 2024/2
|Var
|2.500
|26/12/24
|🛡️ Korucu Alımı
|Yok
|5.000
|Bekleniyor
|🏛️ Cumhurbaşkanlığı
|Var
|11.715
|Bekleniyor
|🚔 POMEM
|Yok
|2.500
|Bekleniyor
|🏙️ İBB
|Var
|3.000
|Bekleniyor
|🏥 Sağlık Bakanlığı
|Yok
|36.000
|Bekleniyor
|🏛️ Cumhurbaşkanlığı
|Var
|2.065
|Bekleniyor
|🚨 PA Bekçi
|Yok
|10.000
|Bekleniyor
|✈️ THY
|Yok
|1.900
|Bekleniyor
|⚖️ Adalet Bakanlığı
|Var
|22.984
|Bekleniyor
|🚆 Ulaştırma Bakanlığı
|Var
|771
|Bekleniyor
|🚛 Karayolları Genel Müdürlüğü
|Var
|579
|Bekleniyor
|🏦 Merkez Bankası
|Yok
|6
|15/12/24
|🏘️ Abdipaşa Belediyesi
|KPSS 60
|1
|11/12/24
|🏖️ Alanya Belediyesi
|KPSS 60
|10
|06/12/24
|🌴 Manavgat Belediyesi
|KPSS 60
|10
|06/12/24
|🌆 Eskişehir BŞB
|KPSS 60
|45
|13/12/24
|🌄 Göle Belediyesi
|KPSS 60
|5
|11/12/24
|🚔 PMYO
|Yok
|2.500
|Bekleniyor
|🪖 Milli Savunma Bakanlığı
|Yok
|4.573
|07/12/24
|🏢 Hazine ve Maliye Bakanlığı
|Var
|75
|17/12/24
|⚔️ TSK
|KPSS 60
|3.380
|15/12/24
|📊 TÜİK
|KPSS 60
|24
|09/12/24
|🏛️ Adli Tıp Kurumu
|Var
|16
|15/12/24
Kamu kurumları ve belediyeler tarafından yayımlanan ilanlarda; memur, işçi, güvenlik personeli ve askeri kadrolarda alımlar gerçekleştirilecek. İşte detaylar:
İlgili ilanlara başvuru yapabilmek için adayların, kurumların resmi web sitelerindeki başvuru kılavuzlarını incelemesi gerekiyor.