KPSS’li ve KPSS’siz 26 Bin 251 Kamu Personel Alımı: PTT, Sağlık Bakanlığı, TSK, Polis...

Türkiye genelinde kamu kurumları tarafından Aralık ayında yapılacak 26.251 kişilik personel alımı ilanları duyuruldu. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolar, KPSS'li ve KPSS'siz seçeneklerle çeşitli pozisyonlarda adaylara fırsatlar sunuyor.