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İŞKUR 80.668 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 3-31 Aralık arası KPSS'siz personel ilanları açıldı: Güvenlik görevlisi, aşçı, muhasebeci...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aralık 2024 itibarıyla 80.668 açık iş pozisyonunu duyurdu. Elektrikçi, insan kaynakları yönetimi meslek elemanı, bilgisayar teknikeri, çevirmen, grafik tasarımcı, operasyon yöneticisi, sosyal hizmet uzmanı, güvenlik görevlisi, aşçı, ön muhasebe elemanı gibi çok sayıda pozisyon için başvurular İŞKUR'un e-şube platformu üzerinden alınmaya başladı. Başvurular için belirtilen iş ilanları ve detaylı bilgilere e-şube ekranı üzerinden erişilebiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 13:28 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 13:28
İŞKUR 80.668 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 3-31 Aralık arası KPSS’siz personel ilanları açıldı: Güvenlik görevlisi, aşçı, muhasebeci...

2024 yılının Aralık ayında yapılan güncellemeye göre 80.668 açık iş pozisyonu için başvurular alınmaya başlandı. Elektrikçi, çevirmen, bilgisayar teknikeri, grafik tasarımcı gibi pozisyonlardan güvenlik görevlisi, aşçı, kasiyer gibi sektörlere kadar binlerce iş imkanı sunuluyor. Başvurular e-şube üzerinden yapılabilecek ve ilanlar arasında her meslek grubuna uygun pozisyonlar yer alıyor.

İŞKUR 80.668 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 3-31 Aralık arası KPSS’siz personel ilanları açıldı: Güvenlik görevlisi, aşçı, muhasebeci...

Başvuru İçin Hangi Meslekler Var?

Aralık 2024'te İŞKUR'un sunduğu iş ilanlarında yer alan bazı meslekler şunlardır:

Elektrikçi
İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
Bilgisayar Teknikeri

İŞKUR 80.668 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 3-31 Aralık arası KPSS’siz personel ilanları açıldı: Güvenlik görevlisi, aşçı, muhasebeci...

Çevirmen
Grafik Tasarımcı
Operasyon Yöneticisi
Sosyal Hizmet Uzmanı

İŞKUR 80.668 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 3-31 Aralık arası KPSS’siz personel ilanları açıldı: Güvenlik görevlisi, aşçı, muhasebeci...

Güvenlik Görevlisi
Aşçı
Ön Muhasebe Elemanı
Kasiyer
Lojistik Elemanı
Mimar
Hasta Danışmanı

İŞKUR 80.668 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 3-31 Aralık arası KPSS’siz personel ilanları açıldı: Güvenlik görevlisi, aşçı, muhasebeci...

İlanlar çeşitli şehirlerde ve farklı sektörlerde çalışmak isteyen kişilere yöneliktir. İŞKUR, her türlü deneyime ve meslek dalına uygun iş imkanları sunarak geniş bir iş gücü kaynağı oluşturmayı hedefliyor.

İŞKUR 80.668 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 3-31 Aralık arası KPSS’siz personel ilanları açıldı: Güvenlik görevlisi, aşçı, muhasebeci...

İŞKUR Profil Oluşturma ve Başvuru Süreci

İŞKUR üzerinden başvuru yapabilmek için öncelikle bir profil oluşturmak gerekmektedir. Aşağıdaki adımları izleyerek başvurunuzu kolayca tamamlayabilirsiniz:

İŞKUR 80.668 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 3-31 Aralık arası KPSS’siz personel ilanları açıldı: Güvenlik görevlisi, aşçı, muhasebeci...

İŞKUR'a Kayıt Olun: İlk olarak, İŞKUR'un resmi internet sitesine (iskur.gov.tr) girin.
E-Devlet Şifresiyle Giriş Yapın: E-şube alanına tıklayın ve E-Devlet şifreniz ile giriş yapın.
İş Arayan Profili Oluşturun: Üye ol kısmını tıklayarak kişisel bilgilerinizi ve eğitim durumunuzu eksiksiz bir şekilde doldurun.
Meslek ve Eğitim Bilgileri Girin: Meslek tercihiniz, eğitim durumunuz ve becerilerinize uygun olarak başvurularınızı filtreleyin.

Bu adımları takip ederek, kendinize en uygun iş ilanlarına kolayca başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR 80.668 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 3-31 Aralık arası KPSS’siz personel ilanları açıldı: Güvenlik görevlisi, aşçı, muhasebeci...

İŞKUR'dan KPSS Şartsız Alımlar

Aralık 2024'te İŞKUR, KPSS şartsız başvurularla personel alımlarına devam ediyor. Kasiyer, muhasebeci, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, şoför gibi pozisyonlar için başvurular, tüm Türkiye genelindeki 81 il için alınmaya başladı. Bu ilanlar, KPSS'ye girmeyen veya KPSS puanı düşük olan kişiler için büyük bir fırsat yaratıyor.

İŞKUR 80.668 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 3-31 Aralık arası KPSS’siz personel ilanları açıldı: Güvenlik görevlisi, aşçı, muhasebeci...

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve İŞKUR Kayıt İşlemleri

İŞKUR'a kayıt olabilmek için bazı şartlar ve belgeler gerekmektedir. Başvuru yapacak kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
14 yaşını doldurmuş olmak.
Erkekler için askerlikle ilişiği olmamak.
Eğitim durumu veya çalışmışlık durumu olmayanlar, İŞKUR'un düzenlediği meslek edindirme kurslarına katılmak zorundadır.

Başvuru yaparken kimlik bilgilerinin doğru ve eksiksiz girilmesi önemlidir. Ayrıca, herhangi bir ilave bilgi veya belge gerekirse, İŞKUR'un ilgili birimlerinden temin edilebilir.

İŞKUR 80.668 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 3-31 Aralık arası KPSS’siz personel ilanları açıldı: Güvenlik görevlisi, aşçı, muhasebeci...

İŞKUR Başvuru Nasıl Yapılır?
İŞKUR'a başvurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İlan Araması Yapın: İŞKUR'un e-şubesinde, iş aradığınız pozisyon, meslek, beceri, firma bilgisi gibi kriterleri girerek başvuru yapmak istediğiniz ilanları listeleyebilirsiniz.
Başvurunuzu Yapın: İlgilendiğiniz ilan için gerekli tüm bilgileri ve belgeleri tamamlayarak başvurunuzu gönderebilirsiniz.
Başvurular, e-şube üzerinden yapılabileceği gibi, İŞKUR'un merkezlerinde de destek alınarak yapılabilir.

İŞKUR 80.668 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 3-31 Aralık arası KPSS’siz personel ilanları açıldı: Güvenlik görevlisi, aşçı, muhasebeci...

AÇIK İŞ SAYISI VE MESLEKLER

  • Beden İşçisi (Genel) - 19.138
  • Temizlik Görevlisi - 3.270
  • Makineci (Dikiş) - 1.696
  • Ambar/Depo Görevlisi - 1.358
  • Paketleme İşçisi - 1.286
  • Satış Elemanı/Danışmanı - 1.218
  • Konfeksiyon İşçisi - 1.172
  • Servis Elemanı (Garson) - 1.148
  • Ön Muhasebeci - 927
  • Kasiyer - 888
  • Şoför-Yük Taşıma - 814
  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) - 775
  • Büro Memuru (Genel) - 733
  • Gazaltı Kaynakçısı (MIG-MAG Kaynakçısı) - 677
  • Elektrikçi (Genel) - 643
  • Reyon Görevlisi - 619
İŞKUR 80.668 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 3-31 Aralık arası KPSS’siz personel ilanları açıldı: Güvenlik görevlisi, aşçı, muhasebeci...
  • Güvenlik Görevlisi - 609
  • Depo İşçisi (Elleçleme) - 609
  • Beden İşçisi (Temizlik) - 595
  • Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - 589
  • Bulaşıkçı (Stevard) - 546
  • Forklift Operatörü - 544
  • Aşçı - 512
  • Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı - 510
  • Sevkiyat Görevlisi - 488
  • Akaryakıt Satış Elemanı (Pompa) - 488
  • Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı - 480
  • Lojistik Elemanı - 467
  • Betonarmeçi - 465
  • Market Elemanı - 458
  • Mutfak Görevlisi - 429
  • Kalite Kontrolcü - 398
  • Kaynakçı - 386
  • CNC Torna Tezgahı Operatörü - 377
İŞKUR 80.668 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 3-31 Aralık arası KPSS’siz personel ilanları açıldı: Güvenlik görevlisi, aşçı, muhasebeci...

Mekanik Bakım Onarımcısı - 360
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı - 352
Aşçı Yardımcısı - 348
Marangoz - 347
Kamyon Şoförü - 335
Mermer İşçisi - 301
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı - 298
Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) - 297
Dokuma Konfeksiyon Makineci - 290
Perakende Satış Elemanı (Gıda) - 290
Kurye - 280
Mobilya Montajcısı - 275
Beden İşçisi (İnşaat) - 275
Depo Sevkiyat Sorumlusu - 270
Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Makine ile) - 265
Makine Mühendisi - 262
Şoför (Yolcu Taşıma) - 260
Elektrik Teknisyeni - 259
Makine Bakım ve Onarımcısı - 256
TIR-Çekici Şoförü - 253
Satış Temsilcisi / Plasiyer - 253
Elektrik Teknikeri - 249
Muhasebe Elemanı - 240
Metal Mamuller Montaj İşçisi - 239
Ortacı/Ayakçı (Tekstil) - 227
Pazarlamacı - 221
Kasap - 220

İŞKUR 80.668 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 3-31 Aralık arası KPSS’siz personel ilanları açıldı: Güvenlik görevlisi, aşçı, muhasebeci...
  • Sekreter - 214
  • Çaycı - 209
  • Karton ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine ile) - 208
  • Paketleme İşçisi (Gıda) - 206
  • Servis Komisi - 205
  • Makine Montaj İşçisi - 201
  • Düz Dikiş Makineci - 198
  • Örgü Makinası Operatörü - 198
  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı) - 197
  • Teknik Servis Elemanı - 196
  • Muhasebeci - 195
  • CNC Freze Tezgahı Operatörü - 191
  • Plastik Mamuller İmal İşçisi - 189
  • Büro İşçisi - 187
  • Ön Büro Görevlisi (Otel Resepsiyoncusu) - 184
  • Turizm ve Otelcilik Elemanı - 180
  • Ahşap Mobilya İmalatçısı - 174
  • CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü - 170
  • Depo Görevlisi (Tamamlanmış Ürün) - 164
  • Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) - 163
İŞKUR 80.668 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 3-31 Aralık arası KPSS’siz personel ilanları açıldı: Güvenlik görevlisi, aşçı, muhasebeci...

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