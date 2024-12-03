İŞKUR 80.668 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! 3-31 Aralık arası KPSS’siz personel ilanları açıldı: Güvenlik görevlisi, aşçı, muhasebeci...

İŞKUR üzerinden başvuru yapabilmek için öncelikle bir profil oluşturmak gerekmektedir. Aşağıdaki adımları izleyerek başvurunuzu kolayca tamamlayabilirsiniz:

İŞKUR'a Kayıt Olun: İlk olarak, İŞKUR'un resmi internet sitesine (iskur.gov.tr) girin.

E-Devlet Şifresiyle Giriş Yapın: E-şube alanına tıklayın ve E-Devlet şifreniz ile giriş yapın.

İş Arayan Profili Oluşturun: Üye ol kısmını tıklayarak kişisel bilgilerinizi ve eğitim durumunuzu eksiksiz bir şekilde doldurun.

Meslek ve Eğitim Bilgileri Girin: Meslek tercihiniz, eğitim durumunuz ve becerilerinize uygun olarak başvurularınızı filtreleyin.

Bu adımları takip ederek, kendinize en uygun iş ilanlarına kolayca başvuru yapabilirsiniz.