Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için personel alımı: Başvuru şartları ve kadro bilgileri

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2025 yılı personel alımları aşağıdaki pozisyonları kapsayacak:
Hemşire
Ebe
Diyetisyen
Psikolog
Fizyoterapist
Sağlık Teknikeri ve Sağlık Teknisyeni
Acil Tıp Teknisyeni (ATT)
Güvenlik Görevlisi
Temizlik Görevlisi
Klinik Destek Elemanı
Hasta Kayıt, Kabul ve Karşılama Görevlisi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılacak?
Başvuruların Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı duyuruldu. Başvuru tarihleri, başvuru kılavuzu ve şartlar gibi detaylar ise ilan döneminde açıklanacak. Adayların, belirtilen koşulları sağlayarak başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekmekte.
Kritik Tarih: 19 Kasım 2024
Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, 19 Kasım 2024 Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. Bu toplantıda sağlık alanında yapılacak personel alımları ve kadro detayları da gündeme alınacak. Adaylar, güncel bilgileri bu tarihten itibaren takip edebilir.