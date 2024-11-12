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Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için personel alımı: Başvuru şartları ve kadro bilgileri

Sağlık Bakanlığı, hastanelerde görev almak isteyen adaylar için 2025 yılı personel alımı hakkında geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçt,iğimiz gün, 2025 yılında yapılacak alımların tarihleri ve başvuru sürecine dair bilgiler paylaştı.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 20:38 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 20:38
Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için personel alımı: Başvuru şartları ve kadro bilgileri

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2024 yılında hastanelere yapılacak personel alımlarının 2025 yılına ertelendiğini duyuran Sağlık Bakanlığı, önümüzdeki yıl için yeni kadro detaylarını paylaştı. Bakan Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklamada, başvuruların online platformlar üzerinden alınacağı ve adayların belirlenen tarihlerde başvurularını gerçekleştirebileceği belirtildi. İşte detaylar...

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

SAĞLIK BAKANLIĞI 2025 YILI İÇİN PERSONEL ALIMI TARİHLERİNİ AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı, hastanelerde görev almak isteyen adaylar için 2025 yılı personel alımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılında yapılacak alımların tarihleri ve başvuru sürecine dair bilgiler paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2025 Yılında Yapılacak

Bakan Memişoğlu, 2024 yılı içinde hastanelere yeni personel alımı yapılmayacağını ve tüm personel alımlarının 2025 yılına ertelendiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak alımların pozisyon ve kadro bilgileri netleştirilirken, başvuruların 2025 yılı içinde belirli tarihlerde online platformlar üzerinden alınacağı duyuruldu.

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2025 yılı personel alımları aşağıdaki pozisyonları kapsayacak:

Hemşire

Ebe

Diyetisyen

Psikolog

Fizyoterapist

Sağlık Teknikeri ve Sağlık Teknisyeni

Acil Tıp Teknisyeni (ATT)

Güvenlik Görevlisi

Temizlik Görevlisi

Klinik Destek Elemanı

Hasta Kayıt, Kabul ve Karşılama Görevlisi

Sağlık Bakanı Kemal MemişoğluSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Başvuruların Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı duyuruldu. Başvuru tarihleri, başvuru kılavuzu ve şartlar gibi detaylar ise ilan döneminde açıklanacak. Adayların, belirtilen koşulları sağlayarak başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekmekte.

Kritik Tarih: 19 Kasım 2024

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, 19 Kasım 2024 Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. Bu toplantıda sağlık alanında yapılacak personel alımları ve kadro detayları da gündeme alınacak. Adaylar, güncel bilgileri bu tarihten itibaren takip edebilir.

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