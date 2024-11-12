Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için personel alımı: Başvuru şartları ve kadro bilgileri

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Başvuruların Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacağı duyuruldu. Başvuru tarihleri, başvuru kılavuzu ve şartlar gibi detaylar ise ilan döneminde açıklanacak. Adayların, belirtilen koşulları sağlayarak başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekmekte.

Kritik Tarih: 19 Kasım 2024

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, 19 Kasım 2024 Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. Bu toplantıda sağlık alanında yapılacak personel alımları ve kadro detayları da gündeme alınacak. Adaylar, güncel bilgileri bu tarihten itibaren takip edebilir.