KYK memur alımı ne zaman 2024-2025? KYK yurt müdürü alımı başvuruları başladı mı? GSB personel alımı duyuruları!

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KYK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2025 yılı KYK personel alımı duyurusu yapılmadığı için başvuru şartları da belli olmadı. Ancak geçen yıl KYK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları şunlardı: 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'ncialt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,



3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,



4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)



5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,



6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,



8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarıncasözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesihtarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,