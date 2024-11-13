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KYK memur alımı ne zaman 2024-2025? KYK yurt müdürü alımı başvuruları başladı mı? GSB personel alımı duyuruları!

2024 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında istihdam edilecek personel alımları için heyecan artıyor. Özellikle 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin Meclis'te görüşülmesi ve KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla gözler GSB'nin yapacağı personel alımı duyurularına çevrildi. Bu kapsamda KYK personel alımının başvuru tarihi, şartları ve aranan KPSS puan kriterleri merak ediliyor.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 06:15 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 07:07
KYK memur alımı ne zaman 2024-2025? KYK yurt müdürü alımı başvuruları başladı mı? GSB personel alımı duyuruları!

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı yurtlarda istihdam edilecek yönetim personeli alımı için geri sayım başladı. 2025 yılı bütçe görüşmeleriyle birlikte GSB'nin personel alımı için ayrılacak kontenjan sayıları ve başvuru tarihleri hakkında beklentiler arttı. Resmi Gazete'de yayımlanacak ilanla birlikte adaylar başvuru şartlarını, KPSS puan gerekliliklerini ve başvuru sürecini yakından takip ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KYK YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından 2024 yurt yönetim personeli alımı gerçekleşecek. KYK memur alımı için başvuru yapmak isteyen adaylar, duyuruları yakından takip etmeli ve gerekli belgeleri hazırlamalıdır. Başvurular genellikle e-Devlet kariyer kapısı üzerinden online olarak alınmakta.

GSB KYK yurt yönetim personeli alımı personel duyurusu yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KYK SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI KPSS PUANI KAÇ?

Geçtiğimiz sene Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı için KPSS B grubu P3 puanından en az 60 alma şartı arandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KYK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2025 yılı KYK personel alımı duyurusu yapılmadığı için başvuru şartları da belli olmadı. Ancak geçen yıl KYK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları şunlardı: 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'ncialt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,

6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarıncasözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesihtarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

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