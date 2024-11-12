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Seminere katılmayan öğretmenlere ceza var mı? Ek ders ücreti kesilir mi?

Öğretmenlerin seminerlere katılımı konusunda bazı hususlar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki seminerlere katılmayan öğretmenlere ceza var mı? Seminerlere katılım zorunlu mu? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 11:06 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 11:07
Seminere katılmayan öğretmenlere ceza var mı? Ek ders ücreti kesilir mi?

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Eğitim dönemi kapsamında yaklaşan seminer tarihleriyle birlikte sürece dair birçok konu merak ediliyor. Öğretmenlerin seminerlere katılma zorunluluğu bulunuyor mu? Katılmayanlar herhangi bir ceza ile karşılaşacak mı? Seminerlerin zorunluluğu ve katılım şartları belirli yönetmeliklere ve eğitim politikalarına dayanarak hazırlanmaktadır. İşte sürece ilişkin merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Öğretmenler seminere katılmayabilir mi?

Öğretmenin iş tanımında, okulundaki mesleki faaliyetlere katılım zorunluluğu bulunmaktadır. Seminerler de bu faaliyetler arasında yer alır. Seminere katılmayan bir öğretmen bu kapsamda devamsızlık yapmış sayılır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Seminere katılmayan öğretmene ceza uygulanır mı?

739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 50A. maddesinin 1. fıkrasında, "Öğretmenler yönetmeliklerle belirlenen meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdür" denilmektedir. Eğer bir öğretmen, okulundaki mesleki çalışmalara katılmaz ve devamsızlık yaparsa, 1 ila 2 gün süresince işe gelmemek nedeniyle soruşturma açılabilir. Eğer devamsızlık 10 günü aşarsa, öğretmen istifa etmiş olarak kabul edilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Öğretmen seminerlerine katılım şart mı?

Evet, öğretmenlerin okulda yapılan mesleki çalışmalara katılmaları zorunludur ve seminerler bu çalışmalardan biri kabul edilir. Seminere katılmamak, öğretmenin görevini yerine getirmemesi anlamına gelir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Öğretmene verilecek ceza hangi maddede düzenlenir?

Aylıktan Kesme: Memurun brüt maaşından 1/30 ile 1/8 arasında bir kesinti yapılmasıdır. Bu ceza, aşağıdaki fiil ve hallerde uygulanabilir:

Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması: Memurun, fiilin ciddiyetine göre, bulundukları kademe seviyesinde ilerlemelerinin 1 ila 3 yıl süreyle durdurulmasıdır.

Bu ceza, aşağıdaki fiil ve hallerde uygulanır:

Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Devlet Memurluğundan Çıkarma: Bu ceza, bir kişinin bir daha devlet memurluğuna atanamaması anlamına gelir ve ciddi fiiller için uygulanır.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren durumlar şunlardır:

Özürsüz olarak bir takvim yılı içinde toplam 20 gün görevine gelmemek.

Çekilme:

Madde 94 - Devlet memurları, bağlı bulundukları kuruma yazılı olarak başvuruda bulunarak memurluktan çekilme talebinde bulunabilirler. (Ek hüküm: 31/7/1970 - 1327/75 md.) Eğer bir memur, mezuniyet belgesine sahip değilse veya kurumun kabul ettiği bir mazereti yoksa ve görevini terk eder, bu terk süreci kesintisiz 10 gün boyunca devam ederse, yazılı bir başvuru yapılmasa bile, memurun çekilme isteğinde bulunmuş sayılacağı kabul edilir.

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