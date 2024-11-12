Seminere katılmayan öğretmenlere ceza var mı? Ek ders ücreti kesilir mi?

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Öğretmen seminerlerine katılım şart mı?
Evet, öğretmenlerin okulda yapılan mesleki çalışmalara katılmaları zorunludur ve seminerler bu çalışmalardan biri kabul edilir. Seminere katılmamak, öğretmenin görevini yerine getirmemesi anlamına gelir.
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Öğretmene verilecek ceza hangi maddede düzenlenir?
Aylıktan Kesme: Memurun brüt maaşından 1/30 ile 1/8 arasında bir kesinti yapılmasıdır. Bu ceza, aşağıdaki fiil ve hallerde uygulanabilir:
Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek.
Kademe İlerlemesinin Durdurulması: Memurun, fiilin ciddiyetine göre, bulundukları kademe seviyesinde ilerlemelerinin 1 ila 3 yıl süreyle durdurulmasıdır.
Bu ceza, aşağıdaki fiil ve hallerde uygulanır:
Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek.
(Takvim Foto Arşiv)
Devlet Memurluğundan Çıkarma: Bu ceza, bir kişinin bir daha devlet memurluğuna atanamaması anlamına gelir ve ciddi fiiller için uygulanır.
Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren durumlar şunlardır:
Özürsüz olarak bir takvim yılı içinde toplam 20 gün görevine gelmemek.
Çekilme:
Madde 94 - Devlet memurları, bağlı bulundukları kuruma yazılı olarak başvuruda bulunarak memurluktan çekilme talebinde bulunabilirler. (Ek hüküm: 31/7/1970 - 1327/75 md.) Eğer bir memur, mezuniyet belgesine sahip değilse veya kurumun kabul ettiği bir mazereti yoksa ve görevini terk eder, bu terk süreci kesintisiz 10 gün boyunca devam ederse, yazılı bir başvuru yapılmasa bile, memurun çekilme isteğinde bulunmuş sayılacağı kabul edilir.