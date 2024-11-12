SSB Uzman Yardımcılığı Giriş sınavı ne zaman 2024? Uzman Yardımcılığı Giriş sınavı başvuru şartları neler? Sözlü sınav tarihi...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savunma sanayiinde yer almak isteyen genç yeteneklere yönelik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvurularının başladığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savunma sanayiinde yer almak isteyen genç yeteneklere yönelik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvurularının başladığını duyurdu.
SSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnanarak, çalışarak, güçlenerek, adını teknolojiye yazmak isteyenler. Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuruları başlıyor." ifadesi kullanıldı.
SON BAŞVURU TARİHİ 25 KASIM
Adayların, 25 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başkanlığın internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurması ve gerekli belgeleri sisteme yüklemeleri gerekiyor.
Sınava ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak olup, posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
Başvuru Şartları
Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:
Genel Koşullar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel memuriyet koşullarını yerine getirmiş olmaları.
Eğitim Durumu: En az dört yıllık lisans programlarını tamamlamış ya da Yükseköğretim Kurulu'nun tanıdığı yurt içi veya yurt dışı eşdeğer bölümlerden mezun olmaları.
Yaş Sınırı: 1 Ocak 2024 itibarıyla 35 yaşını geçmemiş olmaları (1 Ocak 1989 ve sonrasında doğmuş adaylar başvurabilir).
KPSS Şartı: 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) başvuru yapılacak bölümle uyumlu puan türlerinden en az 80 puan almış olmaları.
Yabancı Dil Yeterliliği: Son iki yıl içinde YDS veya e-YDS İngilizce alanında en az 75 puan almış ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen bir uluslararası sınavdan aynı seviyede puan almış olmaları.
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak veya askerlik görevini yapmış, ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmaları.
Başvuruda Gereken Belgeler
Adaylar, başvurularını 11 Kasım 2024 - 25 Kasım 2024 tarihleri arasında SSB'nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru sırasında adayların aşağıdaki belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir:
Güncel bir özgeçmiş,
Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf,
Diploma veya mezuniyet belgesi ya da denkliği onaylanmış diploma (e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgeleri de kabul edilmektedir),
Yabancı dil yeterliliğini belgeleyen YDS, e-YDS veya ÖSYM tarafından denkliği tanınan uluslararası dil sınav belgesi.
Eksik belge veya bilgi ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak ve bu adaylar sınava kabul edilmeyecektir.
Giriş Sınavına Katılma ve Değerlendirme
Giriş sınavına çağrılacak adaylar, KPSS puanlarına göre her bölüm için en yüksek puan sıralamasına göre belirlenmektedir. İlanda belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava davet edilecektir. Sınavın tarih, yer ve saat bilgileri SSB'nin internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü Sınav Kriterleri
Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılmaktadır. Adayların başarı puanları yalnızca sözlü sınav puanları dikkate alınarak hesaplanacaktır. Sözlü sınav sırasında adaylar şu kriterler üzerinden değerlendirilecektir:
Alan bilgisi düzeyi,
Kavrayış ve ifade yeteneği, muhakeme gücü,
Mesleğe uygun davranış ve tepkiler,
Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık,
Genel yetenek ve kültür bilgisi,
Bilimsel ve teknolojik yeniliklere açıklık.
Her bir başlık için adaylara puan verilerek toplamda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekmektedir. Başarı sırasına göre asıl ve yedek liste oluşturulacak, asıl listedeki adaylar göreve çağrılacaktır.