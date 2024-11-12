SSB Uzman Yardımcılığı Giriş sınavı ne zaman 2024? Uzman Yardımcılığı Giriş sınavı başvuru şartları neler? Sözlü sınav tarihi...

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Başvuru Şartları

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

Genel Koşullar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel memuriyet koşullarını yerine getirmiş olmaları.

Eğitim Durumu: En az dört yıllık lisans programlarını tamamlamış ya da Yükseköğretim Kurulu'nun tanıdığı yurt içi veya yurt dışı eşdeğer bölümlerden mezun olmaları.

Yaş Sınırı: 1 Ocak 2024 itibarıyla 35 yaşını geçmemiş olmaları (1 Ocak 1989 ve sonrasında doğmuş adaylar başvurabilir).

KPSS Şartı: 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) başvuru yapılacak bölümle uyumlu puan türlerinden en az 80 puan almış olmaları.

Yabancı Dil Yeterliliği: Son iki yıl içinde YDS veya e-YDS İngilizce alanında en az 75 puan almış ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen bir uluslararası sınavdan aynı seviyede puan almış olmaları.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak veya askerlik görevini yapmış, ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmaları.