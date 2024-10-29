Onlarca pozisyon için çalışan aranıyor: Migros ve File market personel alımı başladı!

Türkiye'nin önde gelen perakende markaları Migros ve FİLE Market, çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapacaklarını duyurdu. Her iki firma da birçok ilde farklı görevler için yeni ekip arkadaşları arıyor. İşte başvuru koşulları ve detaylar...
Türkiye'nin önde gelen perakende markaları Migros ve FİLE Market, çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapacaklarını duyurdu. Her iki firma da birçok ilde farklı görevler için yeni ekip arkadaşları arıyor. İşte başvuru koşulları ve detaylar...
Migros, Türkiye genelinde yayımladığı iş ilanıyla farklı pozisyonlarda personel arayışında olduğunu duyurdu. Özellikle satış ve mağaza yönetimi ile ilgili pozisyonlara yönelik alım yapılacak. Firmanın ilanı, perakende sektöründe çalışmak isteyenlere geniş bir iş yelpazesi sunuyor.
AÇIK POZİSYONLAR
Satış Danışmanı: Müşteri ilişkilerini yöneterek mağaza satışlarını artırmakla görevli.
Sanal Market Personeli: Online siparişlerin hazırlanması ve müşterilere ulaştırılması süreçlerinde görev yapacak.
Kozmetik Satış Danışmanı: Mağaza içindeki kozmetik ürünlerinin tanıtımını ve satışını üstlenecek.
Şarküteri Personeli: Şarküteri reyonunda ürünlerin düzenini sağlamak ve müşterilere yardımcı olmakla sorumlu.
Taze Gıda Personeli: Sebze-meyve ve diğer taze ürünlerin takibini yapacak.
Alışveriş Danışmanı: Müşterilere alışverişlerinde rehberlik edecek ve ihtiyaçlarına göre yönlendirmelerde bulunacak.
Et Satış Elemanı: Et reyonunda satış ve ürün düzenini sağlayacak.
Mağaza Yöneticisi: Mağaza operasyonlarını yönetecek ve çalışanların koordinasyonunu sağlayacak.
Kasap Personeli: Et ürünlerinin hazırlığını yapacak ve müşterilere sunacak.
Balık Satış Elemanı: Balık reyonunda görev alacak.
En az lise mezunu olmak
Vardiyalı sistemde çalışabilecek, dinamik bir yapıya sahip olmak
Migros'un güncel iş ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar, kariyer.net platformundaki Migros ilanlarına göz atabilir ve başvuru sürecini buradan tamamlayabilirler.
BİM bünyesinde faaliyet gösteren ve her geçen gün büyüyen FİLE Market, mağaza içi ve operasyonel süreçlere yönelik birçok pozisyon için personel alımı yapıyor. Çeşitli görevlerde yer almak isteyen adaylara yönelik ilan, perakende sektöründe deneyimi olanlara da yeni başlayanlara da fırsat sunuyor.
AÇIK POZİSYONLAR
Tedarik Zinciri Uzmanı: Tedarik süreçlerini planlayarak mağazaların ürün teminini sağlayacak.
Bordro ve Özlük İşleri Asistanı: Çalışanların özlük dosyalarını ve maaş süreçlerini yönetecek.
Kalite Güvence Asistanı: Ürün kalitesini kontrol ederek mağaza standartlarını koruyacak.
İşe Alım Asistanı: Yeni personel alım süreçlerinde görev alacak.
Satın Alma Stajyeri: Satın alma departmanında operasyonel süreçlere destek verecek.
Mağaza Geliştirme Asistanı: Mağaza konseptlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde yer alacak.
Mağaza Personeli: Mağaza içinde müşterilere destek olacak ve reyon düzeninden sorumlu olacak.
Kasa Reyon Personeli: Kasa işlemlerini gerçekleştirecek ve müşteri ödemelerini alacak.
Depo Sevkiyat Şoförü: Ürünlerin mağazalara zamanında teslimatından sorumlu olacak.
Meyve Sebze Personeli: Taze meyve ve sebzelerin satışından sorumlu olacak.
Taze Gıda Personeli: Mağazada yer alan taze gıda ürünlerinin düzenini sağlayacak.
Kasap Personeli: Et ürünlerinin hazırlanması ve satışı ile ilgilenecek.
Deneyim sahibi adaylar öncelikli
Esnek ve vardiyalı çalışma saatlerine uyum gösterebilen
İletişim becerisi yüksek ve ekip çalışmasına yatkın
Müşteri odaklı çalışmayı benimseyen
FİLE Market'in pozisyonlarına başvurmak için kariyer.net üzerindeki FİLE Market ilanlarına başvurabilirsiniz.