Onlarca pozisyon için çalışan aranıyor: Migros ve File market personel alımı başladı!

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Türkiye'nin önde gelen perakende markaları Migros ve FİLE Market, çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapacaklarını duyurdu. Her iki firma da birçok ilde farklı görevler için yeni ekip arkadaşları arıyor. İşte başvuru koşulları ve detaylar...

Fotoğraflar: AA MİGROS PERSONEL ALIMI Migros, Türkiye genelinde yayımladığı iş ilanıyla farklı pozisyonlarda personel arayışında olduğunu duyurdu. Özellikle satış ve mağaza yönetimi ile ilgili pozisyonlara yönelik alım yapılacak. Firmanın ilanı, perakende sektöründe çalışmak isteyenlere geniş bir iş yelpazesi sunuyor. AÇIK POZİSYONLAR Satış Danışmanı: Müşteri ilişkilerini yöneterek mağaza satışlarını artırmakla görevli. Sanal Market Personeli: Online siparişlerin hazırlanması ve müşterilere ulaştırılması süreçlerinde görev yapacak. Kozmetik Satış Danışmanı: Mağaza içindeki kozmetik ürünlerinin tanıtımını ve satışını üstlenecek. Şarküteri Personeli: Şarküteri reyonunda ürünlerin düzenini sağlamak ve müşterilere yardımcı olmakla sorumlu.