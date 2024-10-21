Bakan Işıkhan, bu programın, özellikle ev hayatı ve iş yaşamı arasında denge kurmakta zorlanan bireylerin çalışma hayatına katılımını amaçladığını ifade etti. "Tarihimizde ilk kez uygulanan bu model ile öğrencilere çalışma hayatında yer alma fırsatı sunuyoruz. Çalışma hayatını daha kapsayıcı hale getirmek için bu ve benzeri yenilikleri sürdüreceğiz" dedi.