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Bakan Işıkhan duyurdu! Üniversite öğrencilerine esnek ve part-time çalışma imkanı! Ne zaman başlayacak, şartlar neler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda üniversite öğrencilerinin iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla yeni bir modeli duyurdu. Bozüyük Ticaret Odası’nda iş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Işıkhan, “İşgücü Uyum Programı” kapsamında üniversite öğrencilerinin esnek ve part-time çalışma imkânına sahip olacağını belirtti.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 19:56 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 19:56
Bakan Işıkhan duyurdu! Üniversite öğrencilerine esnek ve part-time çalışma imkanı! Ne zaman başlayacak, şartlar neler

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Bakan Işıkhan, bu programın, özellikle ev hayatı ve iş yaşamı arasında denge kurmakta zorlanan bireylerin çalışma hayatına katılımını amaçladığını ifade etti. "Tarihimizde ilk kez uygulanan bu model ile öğrencilere çalışma hayatında yer alma fırsatı sunuyoruz. Çalışma hayatını daha kapsayıcı hale getirmek için bu ve benzeri yenilikleri sürdüreceğiz" dedi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

ÖĞRENCİYE PART-TİME İSTİHDAM FIRSATI

Bakan Işıkhan, bu programla öğrencilerin eğitim hayatlarına devam ederken aynı zamanda iş tecrübesi kazanabileceklerini vurguladı. Yapılan açıklamaya göre, part-time olarak çalışacak öğrenciler 12 bin TL maaş alması bekleniyor.

Fotoğraf: Takvim fotoğraf ArşiviFotoğraf: Takvim fotoğraf Arşivi

İUP BAŞVURU ŞARTLARI

Part-time çalışma için başvuru yapacak öğrencilerin karşılaması gereken koşullar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kuruma kayıtlı bulunmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Yaşlılık veya malullük aylığı almamak

İŞKUR'un aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak

Bakan Işıkhan duyurdu! Üniversite öğrencilerine esnek ve part-time çalışma imkanı! Ne zaman başlayacak, şartlar neler

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

BAŞVURULAR YAKINDA BAŞLIYOR

Bakan Işıkhan, part-time istihdam fırsatının öğrencilere eğitim ve iş hayatı arasında denge kurma olanağı sunduğunu ifade etti. Başvuru sürecinin ilerleyen günlerde başlayacağını belirten Bakan, bu adımın hem öğrencilerin kişisel gelişimlerine hem de işgücü piyasasına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

İUP UYGULANABİLECEK FAALİYET ALANLARI NELERDİR?

a) Engelli, yaşlı ve hasta bakımına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,

b) Çocuk bakım işlerine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,

c) Tarımsal üretim uygulamalarının ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi faaliyetleri,

ç) Ağaçlandırma faaliyetlerinin desteklenmesi,

d) Kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi,

e) Geri dönüşüm ve atık imha faaliyetlerinin desteklenmesi,

f) Parkların ve yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi faaliyetlerinin desteklenmesi,

g) Biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşam alanlarının restorasyon faaliyetlerinin desteklenmesi,

ğ) Spor ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi,

h) Kurum tarafından belirlenecek ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütülebilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi,

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