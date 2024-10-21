Fotoğraf: AA
BAŞVURULAR YAKINDA BAŞLIYOR
Bakan Işıkhan, part-time istihdam fırsatının öğrencilere eğitim ve iş hayatı arasında denge kurma olanağı sunduğunu ifade etti. Başvuru sürecinin ilerleyen günlerde başlayacağını belirten Bakan, bu adımın hem öğrencilerin kişisel gelişimlerine hem de işgücü piyasasına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
Fotoğraf: AA
İUP UYGULANABİLECEK FAALİYET ALANLARI NELERDİR?
a) Engelli, yaşlı ve hasta bakımına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
b) Çocuk bakım işlerine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
c) Tarımsal üretim uygulamalarının ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi faaliyetleri,
ç) Ağaçlandırma faaliyetlerinin desteklenmesi,
d) Kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi,
e) Geri dönüşüm ve atık imha faaliyetlerinin desteklenmesi,
f) Parkların ve yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi faaliyetlerinin desteklenmesi,
g) Biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşam alanlarının restorasyon faaliyetlerinin desteklenmesi,
ğ) Spor ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi,
h) Kurum tarafından belirlenecek ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütülebilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi,