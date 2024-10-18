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İŞKUR'dan 108.286 personel alımı duyurusu, en az ilköğretim mezunu personel alınacak: Temizlik görevlisi, aşçı, şoför…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), büyük çaplı personel alımı yapacağını duyurdu. Toplamda 108.286 kişinin istihdam edileceği alımlar için başvurular, İŞKUR’un e-şube platformu üzerinden yapılıyor. İş arayanlar, Türkiye genelinde çeşitli meslek gruplarında açılan ilanlara başvuruda bulunabiliyor. Temizlik görevlisi, güvenlik, şoför, aşçı, depo işçisi gibi çok sayıda farklı pozisyon için alımlar hız kazandı. İlgilenen adaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden başvuru detaylarına ve açık iş ilanlarına ulaşabilir. İşte, İŞKUR açık iş ilanları listesi…

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 22:35 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 22:36
İŞKUR’dan 108.286 personel alımı duyurusu, en az ilköğretim mezunu personel alınacak: Temizlik görevlisi, aşçı, şoför…

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İŞKUR tarafından yayınlanan açık iş ilanları listesinde, hemen her sektörden geniş bir yelpazede iş imkanı sunuluyor. Elektrik teknisyeninden şoföre, aşçı yardımcısından güvenlik personeline kadar birçok pozisyon, iş arayan vatandaşları bekliyor. Öne çıkan meslek grupları arasında temizlik görevlisi, güvenlik personeli, şoför, aşçı ve aşçı yardımcısı, depo sevkiyat sorumlusu, çocuk gelişimci, servis elemanı, büro memuru, acil tıp teknisyeni ve bulaşıkçı yer alıyor.

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Başvurular Nasıl Yapılır?

İŞKUR, iş arayanlara çeşitli sektörlerde istihdam imkanı sağlayarak hem iş gücüne katkıda bulunuyor hem de vatandaşların ihtiyaç duyduğu mesleki alanlarda fırsatlar sunuyor. Personel alımı için başvurular, İŞKUR'un e-şube sistemi üzerinden gerçekleşiyor. Adaylar, sisteme giriş yaparak kişisel bilgilerine göre uygun pozisyonları görüntüleyebilir veya illere göre filtreleme yaparak başvurularını kolayca tamamlayabilirler.

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Başvuru Şartları ve Tarihi

Her pozisyon için başvuru tarihi, aranan nitelikler ve şartlar farklılık gösteriyor. Başvuru şartları incelemek için ilgili ilana gidebilir, başvuru koşullarına göz atabilirsiniz. Başvuru tarihlerine, ilan detaylarından ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan link üzerinden iş ilanlarını sorgulayabilir, başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR Açık İş İlanları Listesi

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