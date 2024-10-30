Sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları ne zaman 2024? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih başvuruları nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmak üzere 17 Mayıs 2024'te duyurulan "Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamındaki sözlü sınavdan başarılı olan adayların tercih ve atama süreçleri hakkında önemli bilgilere yer verildi.
(Takvim Foto Arşiv)
Tercih Süreci Başlıyor
Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Bu süreçte, adayların tercih başvurularını onaylatmak amacıyla herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmelerine gerek kalmayacak.
Tercih başvuru süreci, 14 Kasım 2024'te başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'da sona erecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Puanlama ve Tercih Hakkı
Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecekler. Bu uygulama, öğretmen adaylarının daha geniş bir tercih imkanına sahip olmalarını sağlayacak.