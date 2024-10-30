SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Memur Haberleri

Sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları ne zaman 2024? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih başvuruları nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu yayımladı. Peki sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman 2024? 20 bin sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 09:16 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 09:16
Sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları ne zaman 2024? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih başvuruları nasıl yapılır?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmak üzere 17 Mayıs 2024'te duyurulan "Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamındaki sözlü sınavdan başarılı olan adayların tercih ve atama süreçleri hakkında önemli bilgilere yer verildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tercih Süreci Başlıyor

Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Bu süreçte, adayların tercih başvurularını onaylatmak amacıyla herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmelerine gerek kalmayacak.

Tercih başvuru süreci, 14 Kasım 2024'te başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'da sona erecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Puanlama ve Tercih Hakkı

Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecekler. Bu uygulama, öğretmen adaylarının daha geniş bir tercih imkanına sahip olmalarını sağlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Detaylar İçin MEB İnternet Sitesi

Kılavuzla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden detayları takip edebilirler.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı! Elebaşlarından Remzi Kartal ve 694 PKK’lı ile irtibat halinde çıktı
TUSAŞ saldırısında yeni detaylar! 2 teröristin saldırı güzergahı ortaya çıktı! Televizyonda görüp ihbar etti
Türk Telekom
Biden’ın danışmanları İsrail’e gidiyor: Ateşkes olacak mı?
Güneş tarlası vaadiyle milyonluk vurgun! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
HAVA DURUMU | İstanbullular dikkat! Hem keskin soğuk hem yağış! 7 derece birden düşecek | Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye PKK/YPG’yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı
ASGARİ ÜCRETE 6 AYRI RAKAM | Yeni maaşlar kaç lira olacak? İşte kalem kalem hesaplar...
Semanur Arslan’ın telefonundaki detay herkesi şaşırttı! İntihar mı cinayet mi?
MEMURA-EMEKLİYE YENİ MAAŞ | Son anketten ne çıktı? Kim, ne kadar zam alacak?
Koç Holding’in eski ortağı milyarder Ratan Tata 110 milyon dolarlık mirasını köpeğine bıraktı!
Paraları hizmete değil konsere akıttı! CHP’li İBB’den Hadise’ye 6 milyonluk konser! Vatandaşlar isyan etti: Zehir zıkkım olsun
Devlet Bahçeli’nin ’iç cephe’ hamlesine Başkan Erdoğan’dan destek: Bu yaklaşım kadim devlet aklının binlerce yıllık tecrübesidir
ABD, İsrail’in çocuk katili olduğunu açık açık itiraf etti: İki düzine çocuğu öldürdü
Fenerbahçe’nin sağ beki Osayi Samuel hakkında flaş gelişme! O takım teklifle geliyor
SON DAKİKA