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Kadrolu 533 personel alımı başladı! Zabıta, itfaiye eri, düz memur, tekniker alımı başvuru şartları! Belediyelerden büyük istihdam fırsatı

Türkiye genelinde belediyelere yapılacak 553 kadrolu memur alımı için süreç başladı. İkamet şartı aranmaksızın başvuru imkanı sunulan bu alımlar büyük ilgi çekti. İtfaiye eri, zabıta, muhasebeci, tekniker gibi çeşitli pozisyonlarda gerçekleştirilecek alımlara dair detaylar haberimizde.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 23:18 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 09:17
Kadrolu 533 personel alımı başladı! Zabıta, itfaiye eri, düz memur, tekniker alımı başvuru şartları! Belediyelerden büyük istihdam fırsatı

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Türkiye genelinde çeşitli belediyelere toplam 553 kadrolu memur alımı gerçekleştirilecek. İtfaiye eri, zabıta, muhasebeci ve tekniker gibi farklı pozisyonlar için başvurular alınacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

KADROLU 553 MEMUR ALIMI FIRSATI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak yapılacak bu alımlarda, belediyeler bünyesinde kadrolu çalışma fırsatı sunuluyor. İşe alınan personeller devlet güvencesi altında istihdam edilecek.

Memur Alımı Yapacak Belediyeler ve Kadrolar

Manavgat Belediyesi: 10 zabıta memuru

Alanya Belediyesi: 10 zabıta memuru

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: 45 itfaiye eri

Pınarhisar Belediyesi: 1 muhasebeci

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: 96 itfaiye eri

Ankara Büyükşehir Belediyesi: 300 itfaiye eri

Siverek Belediyesi: 25 kişilik kadroda zabıta, VHKİ, düz memur

Gebze Belediyesi: 60 zabıta memuru

Hacıabdullah Belediyesi: Düz memur ve zabıta memuru

Mucur Belediyesi: 1 itfaiye eri ve 1 VHKİ

Gelibolu Belediyesi: 2 tekniker

BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların, başvuracakları pozisyona uygun Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına sahip olmaları gerekmektedir. Her belediye, kendi alım şartlarını ilan detaylarında belirtecek. Başvurmak isteyen adaylar, ilgili belediyelerin resmi internet sitelerinden süreç hakkında ayrıntılı bilgi edinebilir.

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