TUSAŞ iş ilanlarına nereden başvurulur? TUSAŞ iş ilanları başvuru şartları: İmalat mühendisi, kimya teknisyeni, gümrük uzmanı...

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) personel alımına ilişkin kariyer siteleri üzerinden ilan yayımladı. Buna göre 13 farklı kadro için işe alım gerçekleşecek. TUSAŞ tarafından tüm detaylar adaylarla paylaşıldı. İşte personel alımı yapılacak kadrolar ve şartları...