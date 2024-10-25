TUSAŞ iş ilanlarına nereden başvurulur? TUSAŞ iş ilanları başvuru şartları: İmalat mühendisi, kimya teknisyeni, gümrük uzmanı...

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) personel alımına ilişkin kariyer siteleri üzerinden ilan yayımladı. Buna göre 13 farklı kadro için işe alım gerçekleşecek. TUSAŞ tarafından tüm detaylar adaylarla paylaşıldı. İşte personel alımı yapılacak kadrolar ve şartları...
(Takvim Foto Arşiv)
TEI'NİN PERSONEL ALIM İLANLARI
◾Tasarımcı - Takım İmalat (Eskişehir)
◾Material Planning and Fulfillment Engineer
◾İmalat Teknisyeni
◾İmalat Mühendisi
◾Gümrük Uzmanı
◾Kimya Teknisyeni
◾Döküm Proses Teknisyeni
◾Takım Mühendisi
◾Montaj Teknisyeni
◾Ambarcı
◾Takım Kalıp Teknisyeni
◾Takım İmalat ve Bileme Teknisyeni
◾Operasyonel Mükemmellik Mühendisi