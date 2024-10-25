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TUSAŞ iş ilanlarına nereden başvurulur? TUSAŞ iş ilanları başvuru şartları: İmalat mühendisi, kimya teknisyeni, gümrük uzmanı...

TUSAŞ TEI, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olup, Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla F-16 uçaklarının üretimi, sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetleri'ne teslim etmek gibi önemli bir misyona sahiptir. 1984 yılında kurulan TUSAŞ, boş olan kadrolarını doldurmak üzere güncel ilan yayınlamaya devam ediyor. İşte personel alımı yapılan kadrolar ve başvuru detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 09:59 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 09:59
TUSAŞ iş ilanlarına nereden başvurulur? TUSAŞ iş ilanları başvuru şartları: İmalat mühendisi, kimya teknisyeni, gümrük uzmanı...

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TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) personel alımına ilişkin kariyer siteleri üzerinden ilan yayımladı. Buna göre 13 farklı kadro için işe alım gerçekleşecek. TUSAŞ tarafından tüm detaylar adaylarla paylaşıldı. İşte personel alımı yapılacak kadrolar ve şartları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TEI'NİN PERSONEL ALIM İLANLARI

◾Tasarımcı - Takım İmalat (Eskişehir)

◾Material Planning and Fulfillment Engineer

◾İmalat Teknisyeni

◾İmalat Mühendisi

◾Gümrük Uzmanı

◾Kimya Teknisyeni

◾Döküm Proses Teknisyeni

◾Takım Mühendisi

◾Montaj Teknisyeni

◾Ambarcı

◾Takım Kalıp Teknisyeni

◾Takım İmalat ve Bileme Teknisyeni

◾Operasyonel Mükemmellik Mühendisi

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Her ilan için başvuru şartları farklılık gösteriyor. TUSAŞ TEI personel alımı ilanlarına ve başvuru şartlarına şirketin resmi internet sitesindeki kariyer sayfası, kariyer.net ve Linkedin aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Güncel ilanlara buradan ulaşabilirsiniz

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