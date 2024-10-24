4 BİN 72 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 34 kamu kurumu duyurdu: YÖK, BDDK, KOSGEB, TÜİK... İşte branş ve kontenjanlar!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, 7 Bakanlık, 12 belediye, 2 kalkınma ajansı, 4 üniversite, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, BDDK, YTB, SSB, KOSGEB, TPAO, YÖK ve TÜİK gibi pek çok kurum farklı pozisyonlar için personel alımı yapacak. İşte şartlar ve alımlara dair detaylar haberimizde...

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel Alacak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü; 3 kadın ve 1 erkek olmak üzere toplamda 4 sözleşmeli canlı model alımı yapacak. Bu pozisyonlar için adayların sanatsal bir projede görev almak üzere model olabilecek yetenek ve esnekliğe sahip olmaları gerekiyor. Başvurular 21 Ekim 2024 tarihinde başlamış olup, 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Bu kısa başvuru süresi içinde gerekli belgelerin hazırlanması ve başvuruların zamanında yapılması büyük önem taşıyor.