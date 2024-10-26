Memur zammı son gelişmeler: 2025 Ocak memur maaşları ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, doktor...

Yeni yılda memur maaşlarına yapılacak zam oranı 3 aylık enflasyon farkıyla birlikte yeniden şekillenmeye başladı. Polis, öğretmen, hemşire, doktor gibi farklı meslek grupları için enflasyon oranıyla güncellenecek zam miktarı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2024 yılı için uygulanacak bu zam enflasyon verileri doğrultusunda belirlenirken çalışanların maaş artışı beklentisi de gündemdeki yerini koruyor. İşte memur zammına dair merak edilen son gelişmeler...

TÜİK farkı açıkladı! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren yılın dokuzuncu enflasyon verisini açıkladı. Eylül ayı enflasyon oranı aylık yüzde 2,97 olarak belirlenirken Temmuz'da yüzde 3,23 ve Ağustos'ta yüzde 2,47 olarak açıklanan oranlarla birlikte kümülatif enflasyon farkı yüzde 8,90'a ulaştı. Bu oranlar Ocak 2025'teki maaş zammına doğrudan yansıyacak. Zam oranının kesinleşmesi için ise Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. Enflasyon verilerinin birikimli olarak hesaplanmasıyla beraber yılbaşı itibarıyla maaşlarda yapılacak artış netlik kazanacak.